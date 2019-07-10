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 Убийство бездомного на мосту в Днепре: Прокуратура подала апелляцию на решение суда, отпустившего подозреваемых

В Днепре по инициативе полиции и местной прокуратуры обжаловано решение об изменении меры пресечения двум подозреваемым, которые избили 48-летнего мужчину, а затем сбросили его в реку Днепр.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой "УНИАН".

Апелляционная жалоба подана на решение Кировского районного суда Днепра от 4 июля, согласно которому подозреваемых из СИЗО отпустили под домашний арест.

В представленной жалобе правоохранители настаивают на взятии подозреваемых под стражу.

Также в полиции отметили, что 27 июня следственными подразделениями было завершено следствие по факту убийства мужчины, уголовное дело направлено в суд.

Напомним, в апреле этого года 23-летний и 26-летний местные жители, которые работают в IT-индустрии, потому, что им не понравился 48-летний мужчина, сначала начали его бить, а потом просто не дали ему выбраться из-за парапета и столкнули в реку. Человек, инвалид второй группы, погиб.

Позже суд в Днепре выпустил на свободу двух подозреваемых в убийстве бездомного, которые снимали преступление на камеру.

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Источник: https://censor.net.ua/n3136689
 
 
 Топ комментарии
 
Надо еще судью сбросить с моста.
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Соя, яка ж ти потворна! Щезни, паскудо!!!
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Зеленых соплежуев отпустили голосовать за своего кокаинового короля...
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Соя, яка ж ти потворна! Щезни, паскудо!!!
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Ще одне соєве опудало!))) Ну бавтесь, пустунчики, все одно тобі через два тижні платити перестануть!))))))))))))
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ти реально хворий? Чи зебілізм головного мозку від передозу?
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Тебе сестричка розшукує- ти галоперидол не випив, мерщій біжи!
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Краще б Гройсман судами зайнявся. Тільки паради водить. От що значить - голова є, а як би й непотрібна.
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Кто же станет утверждать, что они дети?
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Шатаются недоросли неприкаянные и ищут приключения, сообразно своему интеллекту и воспитанию. Потерянное поколение, судьба которого никому не интересна. Они это ощущают и мстят обществу, как могут. Ещё одна проблемища, с которой что-то нужно решать. Это уже полу-беспризорники, родители которых не имеют или возможности, или желания занять чем-то полезным своих чад.
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стрелять нужно паразитов вместе с родителями и детьми .. и всё будет в порядке !
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Для начала, нужно решить социальную проблему в стране. Макаренко на них нет...
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на мою думку таких викиднів потрібно скидувати в Дніпро, і топити. Мразі. І це не якась алкашня підзаборна а типу "продвинуті" та типу "розумні" ((
Щоб ви здохли, покидьки, нелюди!
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То, какими темпами Украину превращали в гетто нищих, социально опасных, криминально ориентированных людей, без какой-то перспективы на нормальное будущее, множит проблемы, которые уже угрожают нашей государственности. Власти было всё похер, абы карманы их не пустели, да и Украина - не их будущее.
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Надо на судью писать жалобу и забирать мантию + его самого на нары за беззаконие.
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"..по инициативе полиции и местной прокуратуры обжаловано решение об изменении меры пресечения.."

Хейтери-вбивці купили прокурорських.
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