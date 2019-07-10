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 Политика Украины
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Все про:Минобороны (5810) Минфин (1282) парад (430) Гройсман (4811)

 Будем искать средства и для проведения парада, и для повышения выплат военным, - Гройсман

Гройсман поручил министрам финансов и обороны тщательно просчитать стоимость проведения парада ко Дню Независимости.

Об этом он заявил на заседании правительства, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Он отметил, что поддерживает повышение социальных стандартов для украинских воинов, которые предложил сделать президент за счет парада.

"Но вместе с тем, я считаю, что мы должны провести военный парад 24 августа. Это должен быть парад гордости, доблести, достоинства украинского народа", - сказал Гройсман.

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Он отметил, что нужно найти средства и для проведения парада.

"Сделать это не за счет социальных выплат, а за счет других источников. Я бы хотел сегодня поручить министру финансов, министру обороны, от имени правительства тщательно просчитать стоимость проведения парада, источники финансирования. У меня есть мысли по этому поводу, где мы найдем средства не за счет социальных выплат. И таким образом мы решим два вопроса, эту хорошую инициативу о повышении выплат и второе - это проведение парада не за счет социальных выплат. Эти предложения будут предоставлены президенту и он примет уже окончательное решение, как верховный главнокомандующий", - заявил Гройсман.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в этом году парада на День Независимости не будет. 300 млн гривен, которые могли бы пойти на его проведение, выплатят военнослужащим в качестве премий.

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что проведение парада стоило меньше 300 млн гривен. При этом, по его словам, участники парада и бойцы в зоне проведения боевых действий все равно получали денежные премии.

Источник: https://censor.net.ua/n3136686
 
   
 Топ комментарии
 
Один неадекватний під.р збирається 300 лямів для "покращення аури" викинути. Пропоную їх скерувати на зарплати військовим
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Знаете почему ваЗЕлин шестой отменил парад? дело вообще не в деньгах, это тупая отмазка! Основная причина в том что этот наркозависимый человек, не может находиться в общественном месте адекватно под взглядами сотни тысяч людей более часа, а на параде реально надо будет пробыть около 4-5 часов! его реально будет ломать! кокаиновая ломка - это не шутка! посмотрите на поведение Добкина в Раде и все поймете!
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когда еврейское казачество восстало(с)
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Військовий парад є настільки ж Совковою традицією чи Пеціним винаходом, як і наявність мізків у Зебілів.
Хочеш спитати про Іловайськ? Ну то їдь до Хомчака, якого ЗЕ НГШ призначив.
Яке ж гімно у вас в головах...
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Я так розумію, що день незалежності, це брехлива Зелена потвора проведе у скорботі за нашими воїнами? На колінах, у молитві в якомусь монастирі?
Які ж ви зелені ліцемири...
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Какие они добрые перед выборами и все за счет наших карманов ! И тупое стадо лохтората все это схавает под бурные аплодисменты с уверенностью что его избранник сделал все для него !
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Будем искать средства и для проведения парада, и для повышения выплат военным, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1052

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=222413758732628&set=a.121741478799857&type=3

Штош. Настал этот день.
День, когда я полностью одобряю и поддерживаю новое решение президента Зеленского.
Я абсолютно согласен с его решением не проводить в этом году военный парад, и я всячески это решение приветствую.
Правда, есть подозрение, что мы с президентом Зеленским по разным причинам пришли к решению, что парад не нужен. Мне претит идея, что наши войска будут идти парадом перед трибуной, на которой стоят Зеленский, и первая бренди Зеленского, и Данилюк, и Богдан, и бедная, но чисто одетая седовласая бабушка. А у Зеленского тоже какие-то соображения есть, но мне всё равно какие.
Главное - результат! Мы оба считаем, что военный парад при президенте Зеленском это лишнее.
В конце концов, каждый из нас может организовать свой собственный #Наш_Парад2019.
Перед Зеленским будут маршировать Юзик, Кошевой, Богдан и Данилюк. Ну или нет, или они все вместе с Зеленским будут маршировать перед бабушкой. То уж как договорятся, дело личное.
А мы тоже, может, что-нибудь придумаем себе по вкусу.
Они сами по себе. А мы сами по себе.
За#бись выйдет, вот увидите.
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Та ну на... я краще у фонтані пересиджу той парад...
Шукатимемо кошти і для проведення параду, і для підвищення виплат військовим, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6979
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Какой парад к чему эта показуха...Вероятно правильно к этому празднику соорудить площадку с виселицами и всех изменников родины за Крым, Иловайск, Дебальцево , барыг-кремлевских, взяточников особенно отличившихся публично казнить чтоб другим неповадно было... Шукатимемо кошти і для проведення параду, і для підвищення виплат військовим, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4298
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воєнкомам потрібно день і ніч працювати, щоби усіх цих зрадників переловити... Чого вартий лише один - чотири рази не отримавший від мами повістки...
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Гройсман главнокомандующий...Щас умру от смеха.
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Тут є правильні пропозиції:
якщо зеленський скасував військовий парад на День Незалежності, з причини його високої вартості (Незалежність ще не скасував, хоча вона теж коштує не дешево), то парад треба провести нам - добровольцям, волонтерам і ветеранам цієї війни.Необхідно створити оргкомітет з керівників організацій учасників АТО та націоналістичних організацій.Гадаю, в нас знайдеться бойовий генерал, який може "прийняти" цей парад, а згодом "прийняти" і Державу.Єднаймося! (с) Дмитро Корчинський.
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Организуй лучше еврейский полк,и на фронт маршируйте.
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да уж, как в анекдоте - "зверушки вышли тупые, но забавные".
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если премьер сказал, что деньги где-то найдут на что-то, значит ждем повышение коммуналки )))
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Может на этом сердце успокоиться? Не дорого....

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Парады во время войны и кризиса - по моему это пир во время чумы!
Фетиш что бы отвлечь людей!
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я думаю що якщо порівняти твій пакет на виході з Супермаркету з тим, що їдять солдати в окопах... то тебе взагалі потрібно розстріляти?
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Без парадов уже ломка? Подсадил Порошенко на наркотик...
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ПЕСячі без параду нашими воїнами пишатись не можуть.Крапка.
Тільки рашка,бульбашка і Кім Чен Ин наше всьо
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А что, будет крайне занятно посмотреть, если деньги на проведение парада изыщут, а Владимиру Александровичу придется отказаться от страха.
какой, интересно, ему "*********"(С) предлог придумает:
- у Владимира Александровича отходняк
- у Владимира Александровича елки
- у Владимира Александровича важное турне в ЛДНР
Я лично думаю, что "елки".
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Ми проведемо парад - сказав Гройсман.Гроші ми не будемо брати з соціальних виплат,а скинемось всім кабміном з відкатів,хабарів і крадених...Щось підкинуть бандити з общака...Тому що парад повинен продемонструвати всю міць нашої держави,силу наших збройних сил і відповідно гордість за них...
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Оказывается для Гройсмана ради поднятия его личной предвыборной популярности найти каких-то 300 млн.грн.(???), как два пальца обо...асфальт. Лихо! Но это же бабки не из его винницких карманов, а бюджетные. Вообще вся эта дутая демонстрация военной мощи страны через эфемерные парады - это прямое разбазаривание не малых бабок с обязательным наложением на эти мероприятия незыблемого в Украине дерибана бюджета, особенно в военной сфере. Гройсману мало заведеного уголовного дела на Укроборонпром, от которого, наверное, многие "питались" и в самом Кабмине? Напоследок решили еще хапнуть и от парада? Затратные, но по сути никчемные, парады могут позволить страны с признанной мощью в экономике и в военных делах. А куда сегодня причисляют Украину эти преподобные Гройсманы и Парубии, в которой народ не может своей пенсией обеспечить оплату коммунальных услуг? Убивает наповал, как эти все "наперстничники" от власти, когда приходит время им расставаться с должностями и креслами, заявляют, что они теперь знают, как дальше развивать страну(???). Неприкрытый цинизм, который хавает наш народ.
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Параду не буде, тому що пан Зю боїться осоромитись
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А можно почитать где Зе предложил "повысить социальные стандарты для военных"??
Все что он хотел - раздать одноразово примерно по тысяче гривен. Где тут "повышение стандартов"?
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Всё просто: человек четырежды откосивший от призыва во время войны не может стоять на трибуне и принимать парад.Это будет шоу глобального масштаба! Поэтому и отменил. С удовольствием посмотрю...
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пошел на со своим парадом на винницкий базар деятель недоучка
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Если три тысячи вийсковых то по сто тысяч на участника надо освоить тем более что они бесплатные. Шпак пархатый,а сам не хочешь пару недель на жаре муштрой заняться с полной выкладкой. Пиарщики и показушники хреновы.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБудем искать средства и для проведения парада, и для повышения выплат военным, - Гройсман
 
 
 
 
 
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