 Будем искать средства и для проведения парада, и для повышения выплат военным, - Гройсман

Об этом он заявил на заседании правительства, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Он отметил, что поддерживает повышение социальных стандартов для украинских воинов, которые предложил сделать президент за счет парада.
"Но вместе с тем, я считаю, что мы должны провести военный парад 24 августа. Это должен быть парад гордости, доблести, достоинства украинского народа", - сказал Гройсман.
Он отметил, что нужно найти средства и для проведения парада.
"Сделать это не за счет социальных выплат, а за счет других источников. Я бы хотел сегодня поручить министру финансов, министру обороны, от имени правительства тщательно просчитать стоимость проведения парада, источники финансирования. У меня есть мысли по этому поводу, где мы найдем средства не за счет социальных выплат. И таким образом мы решим два вопроса, эту хорошую инициативу о повышении выплат и второе - это проведение парада не за счет социальных выплат. Эти предложения будут предоставлены президенту и он примет уже окончательное решение, как верховный главнокомандующий", - заявил Гройсман.
Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в этом году парада на День Независимости не будет. 300 млн гривен, которые могли бы пойти на его проведение, выплатят военнослужащим в качестве премий.
Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что проведение парада стоило меньше 300 млн гривен. При этом, по его словам, участники парада и бойцы в зоне проведения боевых действий все равно получали денежные премии.
Хочеш спитати про Іловайськ? Ну то їдь до Хомчака, якого ЗЕ НГШ призначив.
Яке ж гімно у вас в головах...
Які ж ви зелені ліцемири...
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=222413758732628&set=a.121741478799857&type=3
Штош. Настал этот день.
День, когда я полностью одобряю и поддерживаю новое решение президента Зеленского.
Я абсолютно согласен с его решением не проводить в этом году военный парад, и я всячески это решение приветствую.
Правда, есть подозрение, что мы с президентом Зеленским по разным причинам пришли к решению, что парад не нужен. Мне претит идея, что наши войска будут идти парадом перед трибуной, на которой стоят Зеленский, и первая бренди Зеленского, и Данилюк, и Богдан, и бедная, но чисто одетая седовласая бабушка. А у Зеленского тоже какие-то соображения есть, но мне всё равно какие.
Главное - результат! Мы оба считаем, что военный парад при президенте Зеленском это лишнее.
В конце концов, каждый из нас может организовать свой собственный #Наш_Парад2019.
Перед Зеленским будут маршировать Юзик, Кошевой, Богдан и Данилюк. Ну или нет, или они все вместе с Зеленским будут маршировать перед бабушкой. То уж как договорятся, дело личное.
А мы тоже, может, что-нибудь придумаем себе по вкусу.
Они сами по себе. А мы сами по себе.
За#бись выйдет, вот увидите.
якщо зеленський скасував військовий парад на День Незалежності, з причини його високої вартості (Незалежність ще не скасував, хоча вона теж коштує не дешево), то парад треба провести нам - добровольцям, волонтерам і ветеранам цієї війни.Необхідно створити оргкомітет з керівників організацій учасників АТО та націоналістичних організацій.Гадаю, в нас знайдеться бойовий генерал, який може "прийняти" цей парад, а згодом "прийняти" і Державу.Єднаймося! (с) Дмитро Корчинський.
Фетиш что бы отвлечь людей!
Тільки рашка,бульбашка і Кім Чен Ин наше всьо
какой, интересно, ему "*********"(С) предлог придумает:
- у Владимира Александровича отходняк
- у Владимира Александровича елки
- у Владимира Александровича важное турне в ЛДНР
Я лично думаю, что "елки".
Все что он хотел - раздать одноразово примерно по тысяче гривен. Где тут "повышение стандартов"?