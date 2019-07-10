 Будем искать средства и для проведения парада, и для повышения выплат военным, - Гройсман

Об этом он заявил на заседании правительства, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Он отметил, что поддерживает повышение социальных стандартов для украинских воинов, которые предложил сделать президент за счет парада.

"Но вместе с тем, я считаю, что мы должны провести военный парад 24 августа. Это должен быть парад гордости, доблести, достоинства украинского народа", - сказал Гройсман.

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Он отметил, что нужно найти средства и для проведения парада.

"Сделать это не за счет социальных выплат, а за счет других источников. Я бы хотел сегодня поручить министру финансов, министру обороны, от имени правительства тщательно просчитать стоимость проведения парада, источники финансирования. У меня есть мысли по этому поводу, где мы найдем средства не за счет социальных выплат. И таким образом мы решим два вопроса, эту хорошую инициативу о повышении выплат и второе - это проведение парада не за счет социальных выплат. Эти предложения будут предоставлены президенту и он примет уже окончательное решение, как верховный главнокомандующий", - заявил Гройсман.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в этом году парада на День Независимости не будет. 300 млн гривен, которые могли бы пойти на его проведение, выплатят военнослужащим в качестве премий.

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что проведение парада стоило меньше 300 млн гривен. При этом, по его словам, участники парада и бойцы в зоне проведения боевых действий все равно получали денежные премии.