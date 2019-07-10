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 Замглавы Укргосархива сообщили о подозрении, - НАБУ

Заместителю руководителя Государственной архивной службы Украины, с задержанием которого были связаны обыски в Фонде госимущества, объявили о подозрении.

Чиновника подозревают в злоупотреблении влиянием и внесении недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на осуществление функций государства или местного самоуправления, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Следствие установило, что чиновник в обмен на $10 тыс неправомерной выгоды пообещал содействие в трудоустройстве лица в Фонд государственного имущества Украины. Впоследствии стороны договорились об уменьшении стоимости "услуги" - до $9,8 тыс. Деньги передавались двумя траншами. При получении второго - в размере $4,8 тыс, чиновника… задержали", - сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

Напомним, накануне ряд СМИ сообщил о задержании и.о.ц главы Фонда госимущества Виталия Трубарова. Вскоре эту информацию опроверг вице-премьер-министр Павел Розенко, опубликовав фото Трубарова с совещания правительственного комитета.

Также на Цензор.НЕТ: Насалик прокомментировал подозрение от НАБУ: "Оно подготовлено ​​на основе незаконного решения НАПК"

Позднее НАБУ сообщило, что вместе с сотрудниками департамента "К" СБУ проводит обыски в Фонде госимущества. Вечером 9 июля стало известно, что эти обыски связаны с задержанием заместителя главы Государственной архивной службы.

Источник: https://censor.net.ua/n3136684
 
 
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ЗЕ-бильчики, это кто - самый главный пойманный "мародер" или еще нет?

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А чо, на замглавы госархива законы не распространяются?
Всему своё время. Дойдут руки и до хряка-мародера.
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про підозру?.....всіх кого хто підозра схопила-----йде Переросподіл місць хлібних..
порошенківських міняють на зеленківських---правильно..одні накрались то дайте іншим
А кого посадили?...тільки підозру садять? Заступнику голови Укрдержархіву повідомили про підозру, - НАБУ - Цензор.НЕТ 3147 Заступнику голови Укрдержархіву повідомили про підозру, - НАБУ - Цензор.НЕТ 1462
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗамглавы Укргосархива сообщили о подозрении, - НАБУ
 
 
 
 
 
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