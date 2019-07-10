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 Политика Украины, Общество
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 ЦИК впервые со времен независимости отказался печатать предвыборную информацию в местной прессе, - НСЖУ

Центральная избирательная комиссия не предусмотрела в сметах Окружных избирательных комиссий расходы на обнародование в региональных и местных газетах информации о деятельности окружкомов, в частности, формирования составов участковых избирательных комиссий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Национального союза журналистов Украины.

Как отмечают в НСЖУ, это является нарушением Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины" и не способствует публичности и прозрачности избирательного процесса. 

- Редакторы местных газет со всей Украины возмущены, что наработанный порядок обнародования важных решений окружных избиркомов не действует, соответственно, граждане в райцентрах и селах не смогут узнать о членах участковых комиссий и об избирательных программах кандидатов, - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко. - Так же важно, что в условиях бедности украинских СМИ, местные газеты лишены возможности заработать не на публикации "джинсы" или пропаганды, а легальной официальной информации.

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В частности, коллективное письмо к председателю ЦИК Татьяне Слипачук прислали редакторы львовских газет, издаваемых на территории избирательного округа 120 ( "Народное мнение" Городокского района, "Наш край" Мостиского района "Голос Самборщины" Самборского района). Журналисты настаивают на "обнародовании в местных печатных СМИ предусмотренной действующим украинским законодательством информации для обеспечения демократичности и прозрачности избирательного процесса".

Также местные журналисты обвиняют ЦИК в принятии самовольных решений и попытке высвободить средства, предназначенные для обнародования информации в местной прессе, на другие цели.

- Кто уполномочил ЦИК таким образом нарушать законодательство, самовольно определять, в каких печатных изданиях публиковать информацию, предусмотренную Законом Украины? - возмущается секретарь НСЖУ, главный редактор газеты "Горизонты Изюмщины" Константин Григоренко. - Кто из должностных лиц принял решение оптимизировать сметы окружных избирательных комиссий и на какие цели направлены высвобожденные средства?

В НСЖУ призывают Центризбирком, несмотря на напряжение, вызванное преждевременностью парламентских выборов, все же позволить окружным избирательным комиссиям публиковать нужную официальную информацию в местной прессе.

Источник: https://censor.net.ua/n3136683
 
 
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Конечно возмущены. Денег не получат за печать.
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Ветер перемен он такой 🙋🙋🙋🙋и вообще холопы ваша задача на 50% выполнена теперь от вас требуется проголосовать за Слугу урода в Раду и можете быть свободны остальное вас не касается 😂😂😂
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ЦИК порошенковский, но виноват (следите за руками) опять проклятый Зе.
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Порошенко знает, что народ увидит в его списках опять тех же мародеров и воров и плюнет на него. Лучше не показывать.
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Весь мир порошенковский солнце тоже его а ты идиот и это не вопрос
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ну а шо, цвк то порошенковское. как же долго придеться вычищать гос органы от соевых сорняков. вросли в тело государства похлеще регионалов в 2012- м.
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