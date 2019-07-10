 ЦИК впервые со времен независимости отказался печатать предвыборную информацию в местной прессе, - НСЖУ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Национального союза журналистов Украины.

Как отмечают в НСЖУ, это является нарушением Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины" и не способствует публичности и прозрачности избирательного процесса.

- Редакторы местных газет со всей Украины возмущены, что наработанный порядок обнародования важных решений окружных избиркомов не действует, соответственно, граждане в райцентрах и селах не смогут узнать о членах участковых комиссий и об избирательных программах кандидатов, - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко. - Так же важно, что в условиях бедности украинских СМИ, местные газеты лишены возможности заработать не на публикации "джинсы" или пропаганды, а легальной официальной информации.

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В частности, коллективное письмо к председателю ЦИК Татьяне Слипачук прислали редакторы львовских газет, издаваемых на территории избирательного округа 120 ( "Народное мнение" Городокского района, "Наш край" Мостиского района "Голос Самборщины" Самборского района). Журналисты настаивают на "обнародовании в местных печатных СМИ предусмотренной действующим украинским законодательством информации для обеспечения демократичности и прозрачности избирательного процесса".

Также местные журналисты обвиняют ЦИК в принятии самовольных решений и попытке высвободить средства, предназначенные для обнародования информации в местной прессе, на другие цели.

- Кто уполномочил ЦИК таким образом нарушать законодательство, самовольно определять, в каких печатных изданиях публиковать информацию, предусмотренную Законом Украины? - возмущается секретарь НСЖУ, главный редактор газеты "Горизонты Изюмщины" Константин Григоренко. - Кто из должностных лиц принял решение оптимизировать сметы окружных избирательных комиссий и на какие цели направлены высвобожденные средства?

В НСЖУ призывают Центризбирком, несмотря на напряжение, вызванное преждевременностью парламентских выборов, все же позволить окружным избирательным комиссиям публиковать нужную официальную информацию в местной прессе.