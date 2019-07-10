 "Я бы не хотел, чтобы Украина уподоблялась России", - Умеров об уголовной ответственности за непризнание Крыма частью Украины

Об этом он заявил в эфире Радио Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

"Я бы не хотел, чтобы Украина уподоблялась России и принимала подобные решения. Пусть она остается демократическим государством и живет по соответствующим правилам и законам. Не надо брать пример с России и стараться всех за все наказать. Какой-то простор для людей, которые способны сами принимать решения, тоже надо оставлять. Мне кажется, что за факт проведения какого-то мероприятия наказывать в уголовном порядке не совсем правильно. По содержанию высказываний, по-моему, и так достаточно статей в Уголовном кодексе, и не надо дополнительно вводить", – сказал Умеров.

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Накануне в Верховной Раде Украины зарегистрировали проект закона №10423, в котором предложено ввести уголовною ответственность за "умышленное непризнание" принадлежности Украине аннексированного Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Данный законопроект направлен на рассмотрение комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.