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 Политика Украины
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Все про:законопроект (2075) Крым (21604) Умеров (267)

 "Я бы не хотел, чтобы Украина уподоблялась России", - Умеров об уголовной ответственности за непризнание Крыма частью Украины

Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров считает, что не нужно вводить уголовную ответственность за "непризнание Крыма частью Украины".

Об этом он заявил в эфире Радио Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

"Я бы не хотел, чтобы Украина уподоблялась России и принимала подобные решения. Пусть она остается демократическим государством и живет по соответствующим правилам и законам. Не надо брать пример с России и стараться всех за все наказать. Какой-то простор для людей, которые способны сами принимать решения, тоже надо оставлять. Мне кажется, что за факт проведения какого-то мероприятия наказывать в уголовном порядке не совсем правильно. По содержанию высказываний, по-моему, и так достаточно статей в Уголовном кодексе, и не надо дополнительно вводить", – сказал Умеров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Раде предлагают наказывать за непризнание Крыма и ОРДЛО частями Украины на срок от 3 до 5 лет лишения свободы

Накануне в Верховной Раде Украины зарегистрировали проект закона №10423, в котором предложено ввести уголовною ответственность за "умышленное непризнание" принадлежности Украине аннексированного Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Данный законопроект направлен на рассмотрение комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Источник: https://censor.net.ua/n3136681
 
   
 Топ комментарии
 
Это истерика порохобов, не нужно обращать внимание.
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Ильми-ага, при всем уважении к Вам, не могу я Вами согласиться: непризнание части территории страны это посягательство на территориальную целостность Державы, т.е. государственная измена.
В россии #крымнаш гипертрофирован. но уголовные статьи за сепаратизм есть в любом государстве
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"Не уподобляться Рашке" только ради того, что бы "не уподобляться Рашке"?
Что за тыпильная позиция?
Может тогда и закон о гос-измене отменим, потому, что похожий есть на Рашке?!!
"Я бы не хотел, чтобы Украина уподоблялась России", - Умеров об уголовной ответственности за непризнание Крыма частью Украины - Цензор.НЕТ 6296
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Это истерика порохобов, не нужно обращать внимание.
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С грязными руками не шевели мозгами! "Я бы не хотел, чтобы Украина уподоблялась России", - Умеров об уголовной ответственности за непризнание Крыма частью Украины - Цензор.НЕТ 772
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Не ганяй ветер в своей пустой башке!!
🤗
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Это не криминал - недолго думая, не прикусывай язык!
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Свободно мыслишкам в пустой головешке!
😁
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В одиночестве - следи за своими мыслями, в кругу семьи - за проявлением характера, среди знакомых - за своим языком!
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Маладца! Пррриятно иметь дело с Челом у которого
еще осталось Юмора 26,4%%! А то у основной массы стремитца
к "0" ,как рейтинг 🐷, стремительным домкратом!!
Бувай!
😁😁
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Та якби ж тільки порохоботів,то півбіди.Це ж заслані гебняві,яких петя приютив.Є ще муджабаєв,бабченко та інші.Для них цей закон палєво,хоча там більша частина ВР така,що не признає,і дебіл палубій просто піариться.За 5 років ніхто не заважав його приняти,крім старшого брата,якого вони слухали
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Насколько тут все помнят, при Порошенко таких речей не звучало, это перекрашенные в зелень проститутки.
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Крымские татары уже смирились. Скоро и остальные...
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Жопой на два стула решил присесть.
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Ильми-ага, при всем уважении к Вам, не могу я Вами согласиться: непризнание части территории страны это посягательство на территориальную целостность Державы, т.е. государственная измена.
В россии #крымнаш гипертрофирован. но уголовные статьи за сепаратизм есть в любом государстве
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Ого, первый из этого сборища Чубаровых-Джемилевых, которого можно назвать адекватным.
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ты не волнуйся, к обеду, после встречи с земляками он снова станет "неадекватным" "Я б не хотів, щоб Україна уподібнювалася Росії", - Умеров про кримінальну відповідальність за невизнання Криму частиною України - Цензор.НЕТ 2369
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"Не уподобляться Рашке" только ради того, что бы "не уподобляться Рашке"?
Что за тыпильная позиция?
Может тогда и закон о гос-измене отменим, потому, что похожий есть на Рашке?!!

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Щоб не залишатися роззявою - треба мати якісь принципи.
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Счас прахоботики наваляться з питанням-"Чий Крим?"
🤗
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а ну ЗЕбіле скажи так чи Крим? "Я б не хотів, щоб Україна уподібнювалася Росії", - Умеров про кримінальну відповідальність за невизнання Криму частиною України - Цензор.НЕТ 6339 не встидайся говори як є))
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Это потому, что они хотят потом иметь полную автономию без Украины, что не ясного？
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Так порох всеми фибрами за рашу,только очень тонко
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и по жене тоже оттудова , поговаривают .что и Лехин папа тоже запоребриковый .
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умеров прав
просто этим умникам запретить работать в государственной и бюджетной сфере, а также органах государственного и местного управления ... а вот если будучи причастным к вышеупомянутому, уже впендюрить по полной вплоть до уголовной ответственности
ибо некуй
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Керівництво кримських татар має наміри стосовно кримськотатарської незалежності щодо Криму, тому їм такий законопроект невигідний.
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твоего петю только ленивый не кинул.
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Не про Петю бы тебе болезный переживать , а посчитать сколько раз тебя самого уронили.А Петя , пока живет спокойно и в достатке.
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Усе вірно, нехай зрадники себе проявляють, а то поховаються немов щурі боячись відповівдальності.
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Та хоть Умерова, оставьте в покое! Совсем разум и совесть потеряли. Он не чета всяким уродам, дубиной строящим типа демократию, и прав на 100%.
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Если бы не попёрли педро, то таки стала бы рашей. Всё к тому шло.
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Дуже розумна людина. Не карами патріотів виховують, а ділами! Дайте людині достойну пенсію, зарплату,житло,роботу і він все зробить, голову складе за таку державу! А в нас як військова хроніка кожний день-спіймали на взятці, підконтрольні Порошенку вкрали міл'ярди,недокрадені склади взірвали,суд не може зібратися щоб посадити бандита, на очах поліції "невідомі" скоїли злочин,замінували школу, дитсадок, лікарню...
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Это ты сейчас кому написал, это мы все должны дать или Зеля , которого предпочли Пороху?
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Игорь Д Ваше желание еще раз пнуть попередника на чем только можно понятно. То, что вы до сих пор воюете не с Путиным, а с Порошенко - настолько очевидно, настолько бросается в глаза, что это уже даже не прилично.
Но в попытках поднагадить шоколадному барыге в тапки на каждом шагу вы раз за разом наносите удар по собственной стране.
Всё, нет барыги уже. Забудьте про него.
Вернитесь в реальность.
И занимайтесь Украиной уже, наконец, а не собственным самоутверждением.
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Вершина порохоботской методички. Нужно только в начале вписать ник юзера! "Я б не хотів, щоб Україна уподібнювалася Росії", - Умеров про кримінальну відповідальність за невизнання Криму частиною України - Цензор.НЕТ 3419
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Он просто хочет доказать всем что он не дурак, но плохо выходит.
Сколько бы он не кричал Порох!Порох! ,в стране лучше не становиться , абидна...
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Уже уподобидась. Пороботы очень похожи на ольгинских ботов. Методички одинкаовые на 100% только враг зеркально противопложен. У поросят уже даже и враги народа появились и привычка как у рашистов чуть-что обвинять несогласного в том что он сепар. Так что все уже как там.
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Все ! Зеля президент ,выборы закончились два несколько месяцев назад, по порохоботов мы уже слышали, расскажите нам о своих достижениях,зеленые человечки, чтобы нас жаба придавила, а то как то похоже не на войну с путлером, а войну за власть с Порошенко.
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Все новый начальник крупного проекта принял должность. Ну-ка пусть расскажет что он сделал за два месяца? Адаптационный период? Ввод в курс дел? Приемо-передача проектов? Не не слышали. У нас шоколад в голове выключил логику и вообще все человеческое.

С ув. Порохоботы.
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Как раз совсем без уважения, потому что , то -что успел сделать , не смотря на адаптационный период ,ввод в курс дел и пр . приводит в ужас, построить что либо, остановить войну,которая была выгодно именно Порошенко, посадить или отдать под следствие коррупционров времени не хватает , зато наламать дров и вернуть всю шваль в Украину и на медиакакналы , обкакаться на международном уровне, угробить то , пусть немногое что было сделано до зекатастрофы, времени хватает с лихвой.
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В принципе он прав. Нельзя привлекать к ответственности за МНЕНИЕ о статусе каких-либо территорий, а вот за противозаконные ПРИЗЫВЫ к изменению существующего статуса и тем более ДЕЙСТВИЯ, направленные на его изменения должны наказываться.
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Да?А чем отличается мнение за отсоединение Крыма от Украины высказанное публично от призыва?по моему так вред одинаковый от этого
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тем, что у весх людей МНЕИЯ по одному вопросу бывают разные! За это их нельзя наказывать, иначе не будешь оличаться от *****!
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А чем отличается от ху!ла человек признающий оккупацию Крыма? А значит и оккупацию Донбасса , и мышебратья...Вы, Игорь ,боритесь не против путина, а чтобы удержать власть зеленского, поэтому и оправдываете весь этот абсурд, вы свой выбор пытаетесь оправдать ,оправдать безнаказанность на посягательсво целостности государства, и чем абсурднее поведение зеленых , тем больше вам приходиться выворачиваться, но смотрите, так и шею себе сломаете , выкручиваясь, грех вам от Бога, за такую позицию, позор от людей.
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ну и что? Один считает что Замля полоская, другой ууерен что людей приносят аисты. Каждый человек имеет прааво на СВОЕ мнени по ЛЮБОМУ вопросу. Это неотеъемлемое право, записнное в Хельсенской деклараци Прав Человека. Если ты не соглана с оппонентом ДОКАЗЫВАЙ ОБРАТНОЕ! Только диктаторы этого не понимают и порохоботы как ты.
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Не убедительно, даже если земля плоская , Украина не перестала бы существовать , именно от таких умных как ты, мы и теряем то немногое что обозначало суверенитет Украины.
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никто больше не угорожает Украине, чем казнокрады твоего Порошкенко корых ты защищаешь! Наслушаслась сказки про Путин нападет и несешь тут всякую фигню.
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С казнокрадами у зебилу, он теперь президент.Понятно ,на зеботов путлер не напал, он им не угрожает , он им кинушки снимает за свои деньги и президента им подарил.
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пока не вычестили всех порохоботов из Кабмина и ВР, за них будет отвечать твой Петя. Которому тоже не долго остатлсь за свои деяния.
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А за всех подонков которых собрал твой зеля,за предательство интересов Украины, будут отвечать твои дети.Не думай что так легко вам дадут сдать страну.
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за тех, кого собрал Зеля, разберемься по их поступкам, а не по дурным твоим методичкам.
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Фигня ,это то что ты выбрал и твоя жизнь при нем.
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все то немногое, что было хорошего за последние пять лет, было не благаря Пете, а вопреки.
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Перечисли что хорошее случилось .Пети уже нет в президентах.Слушаю.
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Если учитаввть работу Поршенко то НИЧЕГО! Ассоциацию начал Ющекно от только подписал. Томос начал Филарет, он тольтко обгадил В войне победили наши добробаты вопреки его Генштабу.
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на данбасе--ихманет...?а чо? закон як закон
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Я тоже против таких глупых законов. Де-юре, Крым, естественно Украина, как ни крути. Признаешь, или нет, это уже дело твоего умственного развития. Есть же сторонники плоской Земли, и что? От мнения каких то людей право владения не изменится! Так же как и этот фэйковый референдум, тоже ни на что не влияет. Квартиранты проголосовали, что твоя квартира перешла к ним. "Я б не хотів, щоб Україна уподібнювалася Росії", - Умеров про кримінальну відповідальність за невизнання Криму частиною України - Цензор.НЕТ 5080 В общем, считаю это глупостью, не более.
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апять? пиристать стрилять і защіщаца
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Как в анекдоте, ищите во всем позитив, если вам насилуют в подъезде и вы на можете убежать - расслабтесь и посторайтесь словить кайф.
Мерзавцы.
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Рассказыват анектоды? Да. А у вас ярко выраженная черта кацапов , за отсутствием аргументов опускаться до оскорблений. Впрочем какой ваш лидер , такие и вы , каков поп таков приход.Спасибо что не послали в ж...у как зеленски-, ваш идеал ума и дипломатии.
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У тебя все подъезды ассоциируются с изнасилованием? Горемычный, я не радуюсь , мне тебя жаль.
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Куда я хожу тебя не должно касаться, прекрати оскорблять людей , адепт зеленского, иначе я вынуждена буду обратиться к администратору.Ты лишний раз демонстрируешь на своем примере ,что за контингент выбирал Зеленского.
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Татарва потрошку починає перебігати до путіна.
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Где ты видишь Петю , одержимый , власти президент зяленский , как он вас напугал этот Петя , мешебратья кацапские.
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Петя сегодян еще при власти. Пока ты плучаешь запрлату порохобота у Стеця, пока работает его Кабмин и пока делают вид что работаюь его депутаты в ВР.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Я бы не хотел, чтобы Украина уподоблялась России", - Умеров об уголовной ответственности за непризнание Крыма частью Украины
 
 
 
 
 
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