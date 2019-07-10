 "Я бы не хотел, чтобы Украина уподоблялась России", - Умеров об уголовной ответственности за непризнание Крыма частью Украины

Об этом он заявил в эфире Радио Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.
"Я бы не хотел, чтобы Украина уподоблялась России и принимала подобные решения. Пусть она остается демократическим государством и живет по соответствующим правилам и законам. Не надо брать пример с России и стараться всех за все наказать. Какой-то простор для людей, которые способны сами принимать решения, тоже надо оставлять. Мне кажется, что за факт проведения какого-то мероприятия наказывать в уголовном порядке не совсем правильно. По содержанию высказываний, по-моему, и так достаточно статей в Уголовном кодексе, и не надо дополнительно вводить", – сказал Умеров.
Накануне в Верховной Раде Украины зарегистрировали проект закона №10423, в котором предложено ввести уголовною ответственность за "умышленное непризнание" принадлежности Украине аннексированного Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Данный законопроект направлен на рассмотрение комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.
🤗
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😁
еще осталось Юмора 26,4%%! А то у основной массы стремитца
к "0" ,как рейтинг 🐷, стремительным домкратом!!
Бувай!
😁😁
🤗
В россии #крымнаш гипертрофирован. но уголовные статьи за сепаратизм есть в любом государстве
Что за тыпильная позиция?
Может тогда и закон о гос-измене отменим, потому, что похожий есть на Рашке?!!
🤗
😂😂
по лёхиной линии
🤗
просто этим умникам запретить работать в государственной и бюджетной сфере, а также органах государственного и местного управления ... а вот если будучи причастным к вышеупомянутому, уже впендюрить по полной вплоть до уголовной ответственности
ибо некуй
Но в попытках поднагадить шоколадному барыге в тапки на каждом шагу вы раз за разом наносите удар по собственной стране.
Всё, нет барыги уже. Забудьте про него.
Вернитесь в реальность.
И занимайтесь Украиной уже, наконец, а не собственным самоутверждением.
Сколько бы он не кричал Порох!Порох! ,в стране лучше не становиться , абидна...
С ув. Порохоботы.
Мерзавцы.