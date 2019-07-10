 В Украине стартовала вступительная кампания в вузы

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

"Хочу обратить внимание всех поступающих: после подачи первого заявления в электронном кабинете уже ничего, никакие данные, изменить нельзя. Поэтому перед подачей первого заявления поступающий должен проверить, правильно ли он загрузил все документы и указал информацию", - подчеркнул генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых МОН Олег Шаров.

В этом году поступающие на бакалавра или сквозного магистра могут подать на бюджет 7 заявлений на 4 специальности.

На контракт можно подать любое количество заявлений.

В каждом заявлении, которое поступающий подает на бюджет, он обязательно выбирает приоритет - от 1 до 7, где 1 - это самая высокая приоритетность, а 7 - самая низкая.

Регистрировать кабинеты и подавать через них заявления можно будет до 18 часов 22 июля для поступающих по сертификатам ВНО и/или творческим конкурсам, сданными из 1 до 10 (12) июля. А для поступающих по собеседованию, экзаменам или творческими конкурсам до 16 июля.

26 июля абитуриенты будут знать, получили ли они бюджетное место, до 31 июля они должны будут принести оригиналы документов в вузы для зачисления.

1 августа состоится зачисление на бюджет, с этого же дня начинается обнародование списков на контракт. Зачисление на контракт может длиться до 30 сентября.

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