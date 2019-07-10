 В парке Львова обнаружили пакет с 11 боевыми гранатами - Ф-1 и РГД-5, - ОГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Департамента гражданской защиты Львовской облгосадминистрации в Facebook.

"9 июля, в 19:40 ч. в г. Львов, ул. Гординских, на территории парка "Песочные (Алтайских) озера" в воде подразделением ЧП было обнаружен пакет с современными гранатами (Ф-1 - 3 ед. И РГД-5 - 8 ед.)", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что место обнаружения боеприпасов до их изъятия и обезвреживания находилось под охраной наряда ЧП.