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Все про:граната (683) Львов (3489) ОГА (1467)

 В парке Львова обнаружили пакет с 11 боевыми гранатами - Ф-1 и РГД-5, - ОГА

Во Львове на улице Гордынских в парке "Песочные озера" обнаружили пакет с 11 боевыми гранатами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Департамента гражданской защиты Львовской облгосадминистрации в Facebook.

"9 июля, в 19:40 ч. в г. Львов, ул. Гординских, на территории парка "Песочные (Алтайских) озера" в воде подразделением ЧП было обнаружен пакет с современными гранатами (Ф-1 - 3 ед. И РГД-5 - 8 ед.)", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что место обнаружения боеприпасов до их изъятия и обезвреживания находилось под охраной наряда ЧП.

В парке Львова обнаружили пакет с 11 боевыми гранатами - Ф-1 и РГД-5, - ОГА 01

Источник: https://censor.net.ua/n3136677
 
 
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Що робив наряд міліції у воді? Прийшов на водопой?
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Там давно не купаються...тобто нормальні і тверезі люди...А шкода...В жодному з природніх ставів Львова не можна вже купатись...А було ж їх...Ставки Погулянки (нема),"кірпічка" на Дж.Вашингтона (нема),ставки біля Горіхового гаю (нема),"ботаніка" (нема),ставки на Володимира Великого (Артема) - нема...Це там,де ми купались в дитинстві...А найбільше львівське озеро - Винниківське (Комсомольське) голова Винник пан Квурт віддав місцевому олігарху...Той його тут же огородив і щось там будує...За це пан Квурт іде в нардепи захищати своїх виборців,яких позбавив озера...
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Патріоти готовились, як казав Трупчинов: Скоропутіннападе))
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Та понятно шо местный Техас.
Правда в Техасе этого Срадового - быстро бы сделали чучелом. Ну, типо сам повесился, а 10к. людей просто мимо шли и снимали.
Это просто к "Оскару" готовились. На премию "застрахуй своего мэра, застра-х...й"... Мыла бы поднесли шоб легче "падалось"
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