 В парке Львова обнаружили пакет с 11 боевыми гранатами - Ф-1 и РГД-5, - ОГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Департамента гражданской защиты Львовской облгосадминистрации в Facebook.
"9 июля, в 19:40 ч. в г. Львов, ул. Гординских, на территории парка "Песочные (Алтайских) озера" в воде подразделением ЧП было обнаружен пакет с современными гранатами (Ф-1 - 3 ед. И РГД-5 - 8 ед.)", - сказано в сообщении.
Отмечается, что место обнаружения боеприпасов до их изъятия и обезвреживания находилось под охраной наряда ЧП.
Правда в Техасе этого Срадового - быстро бы сделали чучелом. Ну, типо сам повесился, а 10к. людей просто мимо шли и снимали.
Это просто к "Оскару" готовились. На премию "застрахуй своего мэра, застра-х...й"... Мыла бы поднесли шоб легче "падалось"