 Фактически заключительный день нашей работы, - Парубий призвал нардепов завтра прийти в Раду

"Хочу напомнить – это было обязательство всех политических партий. И завтра будет фактический заключительный день уже исторической каденции… Завтра обязанность каждого народного депутата – быть на своем рабочем месте. Я обращаюсь к гражданам Украины – если кто-то будет считать, что избирательная кампания важнее, если они будут на округах, то напоминать им, что они должны быть на рабочем месте", – заявил Парубий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.



Спикер напомнил, что голосование за Избирательный кодекс состоится 11 июля в 11.00, также Рада должна принять еще несколько важных законопроектов, при этом 11 июля состоится "Час вопросов к правительству".

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"Фактически заключительный день нашей работы… Если мы будем видеть проблемы с явкой, я буду публиковать список народных депутатов в газете "Голос Украины", чтобы избиратели могли делать выводы и дать оценку каждому, кто завтра не прибудет в сессионный зал", – добавил Парубий.