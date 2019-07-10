 Фактически заключительный день нашей работы, - Парубий призвал нардепов завтра прийти в Раду

"Хочу напомнить – это было обязательство всех политических партий. И завтра будет фактический заключительный день уже исторической каденции… Завтра обязанность каждого народного депутата – быть на своем рабочем месте. Я обращаюсь к гражданам Украины – если кто-то будет считать, что избирательная кампания важнее, если они будут на округах, то напоминать им, что они должны быть на рабочем месте", – заявил Парубий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
Спикер напомнил, что голосование за Избирательный кодекс состоится 11 июля в 11.00, также Рада должна принять еще несколько важных законопроектов, при этом 11 июля состоится "Час вопросов к правительству".
"Фактически заключительный день нашей работы… Если мы будем видеть проблемы с явкой, я буду публиковать список народных депутатов в газете "Голос Украины", чтобы избиратели могли делать выводы и дать оценку каждому, кто завтра не прибудет в сессионный зал", – добавил Парубий.
Сперва я сомневался в правильности роспуска, но с каждым днем, всей своей бездеятельностью ВРУ доказывала правильность её роспуска.
Все на выборы!!! Всех бывших в игнор!!! Голосуем за новых!!!
Личные вещи забрать?
Ничего же не понять из его звуков. Может быть он вообще что то другое говорил? 🤔
К нему не заростьот фекальная тропа!
🤗
Точняк будут!!!
🤑
Очень надеюсь что 95% из этой ВР не пройдет в следующую!
одних від корита відіпхають інші в корито залізуть
И готовится хотя бы за месяц. По каждому кандидату интернет поднять!
Как я в последнее время и делаю!
лях на этом выехал..... оппорыги....... много кто....
И самое обидное судя пот статистике этих маразматиков становится все больше!
Каждый имбицил,должен идентифицировать себя в общении -добавляя везде приставку ЗЕ.
Не стесняйте,да-это горе,но точное число имбицилов поможет понять масштаб беды и принять адекватные меры)