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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Политика Украины
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Все про:ВР (23129) избирательный закон (162) Парубий (1984)

 Фактически заключительный день нашей работы, - Парубий призвал нардепов завтра прийти в Раду

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий на заседании ВР 10 июля призвал народных депутатов присутствовать в сессионном зале 11 июля, когда состоится голосование за проект Избирательного кодекса Украины во втором чтении,.

"Хочу напомнить – это было обязательство всех политических партий. И завтра будет фактический заключительный день уже исторической каденции… Завтра обязанность каждого народного депутата – быть на своем рабочем месте. Я обращаюсь к гражданам Украины – если кто-то будет считать, что избирательная кампания важнее, если они будут на округах, то напоминать им, что они должны быть на рабочем месте", – заявил Парубий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Спикер напомнил, что голосование за Избирательный кодекс состоится 11 июля в 11.00, также Рада должна принять еще несколько важных законопроектов, при этом 11 июля состоится "Час вопросов к правительству".

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"Фактически заключительный день нашей работы… Если мы будем видеть проблемы с явкой, я буду публиковать список народных депутатов в газете "Голос Украины", чтобы избиратели могли делать выводы и дать оценку каждому, кто завтра не прибудет в сессионный зал", – добавил Парубий. 

Источник: https://censor.net.ua/n3136676
 
 
 Топ комментарии
 
Ідіть з богом і більше не повертайтеся. Такі перспективи УКраїни так прос.ати.
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призвал народных депутатов присутствовать в сессионном зале___________________ кто то может себе представить директора завода, "призывающего" рабочих выйти завтра на работу?????????
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Ідіть з богом і більше не повертайтеся. Такі перспективи УКраїни так прос.ати.
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угу поминальный обе... эээ заседание. Гы.
Сперва я сомневался в правильности роспуска, но с каждым днем, всей своей бездеятельностью ВРУ доказывала правильность её роспуска.
Все на выборы!!! Всех бывших в игнор!!! Голосуем за новых!!!
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"Парубий призвал нардепов завтра прийти в Раду"
Личные вещи забрать?
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Палубий своим указом отменил букву "р"...Типичный булгаковский Шариков, из последних сил цепляющийся за привилегии, дарованные майданом.
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Парубий эти фразы хоть членораздельно озвучивал?
Ничего же не понять из его звуков. Может быть он вообще что то другое говорил? 🤔
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Фактически это зРада уже больше года не работает. Жрут наши деньги.
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Проще объявить банкет... все 449 будут на месте...
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Перед смертю, як то кажуть, не надишишся.
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Андрюха красава,начинал в раде как картавый чухан со справкой дебила,закончил как патриот Украины и поджигатель рюске пуканов...потомки тебя не забудут,если конечно вспомнят.
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Агга, ваздвинут памятник ему НЕ РУКОТВОРНЫЙ!
К нему не заростьот фекальная тропа!
🤗
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призвал народных депутатов присутствовать в сессионном зале___________________ кто то может себе представить директора завода, "призывающего" рабочих выйти завтра на работу?????????
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Конец Парудебила. Украинская мечта для него может продлится только со сказочно богатым волшебником Порошенко. Топи за Пороха и рассказывай про воинов АТО.
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Нада их заманить-💰💰...
Точняк будут!!!
🤑
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Парубій шо там синод скликає? молитись будуть? чи полони бити?
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Сэлфи груповое! На память.....
Очень надеюсь что 95% из этой ВР не пройдет в следующую!
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ага..і напевно інші будуть за народ і Україну Фактично заключний день нашої роботи, - Парубій закликав нардепів завтра прийти до Ради - Цензор.НЕТ 5977
одних від корита відіпхають інші в корито залізуть
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Так когда идешь на выборы надо головой думать а не ж-ой.
И готовится хотя бы за месяц. По каждому кандидату интернет поднять!
Как я в последнее время и делаю!
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бабульки за гречку тож інтернет переглядають?..я одну жіночку з 59 року народження .поки йшли до виборчої дільниці на першому турі президентських виборів, два рази переконав, в протилежних поглядах..міг переконати що чорт лисий для України краще і вона б проголосувала..це правда Фактично заключний день нашої роботи, - Парубій закликав нардепів завтра прийти до Ради - Цензор.НЕТ 3423 Фактично заключний день нашої роботи, - Парубій закликав нардепів завтра прийти до Ради - Цензор.НЕТ 8355
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Бабульки нашэ УСЕ!!!!
лях на этом выехал..... оппорыги....... много кто....
И самое обидное судя пот статистике этих маразматиков становится все больше! Фактично заключний день нашої роботи, - Парубій закликав нардепів завтра прийти до Ради - Цензор.НЕТ 4207
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Видать дофига Натыкали "нештяков" для себя, что так рвутся принять этот вариант Избирательного кодекса
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Внимание!!! Перекличка имбицилов Украины.
Каждый имбицил,должен идентифицировать себя в общении -добавляя везде приставку ЗЕ.
Не стесняйте,да-это горе,но точное число имбицилов поможет понять масштаб беды и принять адекватные меры)
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Ущербные порохоботы изощряются, как и их ПЕСик, в дерьмометании. Лузеры - надувают щёки и изображают, что они нечто, хотя, на самом деле - ничто, как и были всегда. От бессильной злобы, эта токсичная братия пытается загадить всё, что только могут, булькая из своей выгребной ямы.
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понапиваються--того гляди Раду рознесуть Фактично заключний день нашої роботи, - Парубій закликав нардепів завтра прийти до Ради - Цензор.НЕТ 5305
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Порулил, чудо в перьях. Понятно- не пропадет. Если шо- сам себя за деньги будет показывать, а желающим услышать от него слово "рефрижератор"- придутся полинять на немалое бабло!
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Вся ботоферма казламордих відзначилась під такою здавалося б незначною новиною. Фактично заключний день нашої роботи, - Парубій закликав нардепів завтра прийти до Ради - Цензор.НЕТ 4156
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Ну и слава Богу , еще одними уродами у корыта станет меньше Фактично заключний день нашої роботи, - Парубій закликав нардепів завтра прийти до Ради - Цензор.НЕТ 5190
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о..Юля лозунг собі вже придумалана вибори -----Треба доїти--Батьківщина Фактично заключний день нашої роботи, - Парубій закликав нардепів завтра прийти до Ради - Цензор.НЕТ 4611
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Багатозначний лозунг. Садити мародерів і реформувати країну.
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Новые заползут, да и старые, особо выдающиеся, тоже пролезут. Не всё так однозначно. Одно хорошо, что их станет на порядок меньше...может быть...
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Ганьба Парубію! Найгірший спікер за всі часи Незалежності! Розпліднив політичну корупцію на найвищому рівні. Популізм рішень зашкалював. Кнопкодавство і повний ігнор засідань. В політичний смітник Парубія.
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Зачем публиковать списки непришедших 11 июля, надо просто автоматически снимать кандидатуру с выборов в ВР. Все придут, даже те, кто ногами не может идти.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФактически заключительный день нашей работы, - Парубий призвал нардепов завтра прийти в Раду
 
 
 
 
 
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