 Путин рассказал о секретных договоренностях с Обамой во время Майдана и заявил, что Обама свою часть уговора не выполнил

Об этом лидер государства-агрессора заявил в интервью пророссийскому пропагандисту Оливеру Стоуну для его нового фильма "В борьбе за Украину", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство ТАСС.

Стоун напомнил Путину, что во время Революции Достоинства у того состоялся телефонный разговор с Обамой. Путин подтвердил факт беседы.

"Вы знаете, Обама уже не президент, но тем не менее есть определенные вещи, о которых мы [не говорим]", - сказал Путин.

"Во всяком случае могу сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены", - заявил президент РФ. "Я бы на этом ограничился, не стал бы в детали вдаваться", - добавил он.

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Фильм "В борьбе за Украину" (Revealing Ukraine) был показан 6 июля на кинофестивале в Таормине. Его сняли пророссийский пропагандист Оливер Стоун, который выступил исполнительным продюсером и интервьюером, а также Игорь Лопатенок, который и срежиссировал ленту.

Главными спикерами в фильме стали президент России Владимир Путин и его кум, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

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