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Все про:Обама (1638) пропаганда (2275) Путин (24902) евромайдан (6772)

 Путин рассказал о секретных договоренностях с Обамой во время Майдана и заявил, что Обама свою часть уговора не выполнил

Президент России Владимир Путин заявил, что во время Революции Достоинства заключал с тогдашним лидером США Бараком Обамой определенные договоренности, касающиеся Украины.

Об этом лидер государства-агрессора заявил в интервью пророссийскому пропагандисту Оливеру Стоуну для его нового фильма "В борьбе за Украину", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство ТАСС.

Стоун напомнил Путину, что во время Революции Достоинства у того состоялся телефонный разговор с Обамой. Путин подтвердил факт беседы.

"Вы знаете, Обама уже не президент, но тем не менее есть определенные вещи, о которых мы [не говорим]", - сказал Путин.

"Во всяком случае могу сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены", - заявил президент РФ. "Я бы на этом ограничился, не стал бы в детали вдаваться", - добавил он.

Также на Цензор.НЕТ: Украинцы и россияне по сути одна нация и сближение двух стран "неизбежно", - Путин

Фильм "В борьбе за Украину" (Revealing Ukraine) был показан 6 июля на кинофестивале в Таормине. Его сняли пророссийский пропагандист Оливер Стоун, который выступил исполнительным продюсером и интервьюером, а также Игорь Лопатенок, который и срежиссировал ленту.

Главными спикерами в фильме стали президент России Владимир Путин и его кум, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

Читайте на Цензор.НЕТ: Билецкий требует ареста Медведчука: "Российские деньги заходят на телеканалы, которые выливают тонны пророссийской пропаганды с украинских телевизоров". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3136673
 
 
 Топ комментарии
 
Вова, перестань бороться за Украину, а также Грузию, Молдову, Сирию и у тебя сразу жизнь наладится, поверь ! Путин рассказал о секретных договоренностях с Обамой во время Майдана и заявил, что Обама свою часть уговора не выполнил - Цензор.НЕТ 124
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А скільки разів за той час Абамка кинув Україну? Про Будапешт ні слова.
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Обамка тут був....
У нього залишились враження - поїхав до дикунів.
Так і "допомагав", поки міг. Спав і не знав чим ше "допомогти". Нє, я не расист, я просто дебілів не поважаю. Обама в принципі правИй. Йому ми - як нам Сомалі - ну шото там сперечаються, стріляють, дай досидіти термін.
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угу, ждем ответки от черного президента. )))
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Та, он сам себя кинул, а теперь включает заднюю. "Я бы на этом ограничился, не стал бы в детали вдаваться", - это ключевая фраза, походу никаких договоренностей и не было. А если и были - то он сам их и нарушил.Источник: https://censor.net.ua/n3136673
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договаривался кто после Обамы будет мочиться по ночам в подьездах россиян
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Вова, перестань бороться за Украину, а также Грузию, Молдову, Сирию и у тебя сразу жизнь наладится, поверь !
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Лучше отстрой дворцы с учетом возможного поднятия воды в Иркутской области. Деньги возьми с затрат на бомбежку Украины еще и останется..
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На Майдані люди дійшли в той час такого ступеня зневаги до смерті та віри у святі на їх думку ідеали, що плювали вони на таємні домовленості за їх спиною.
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але потім з.явився Пэтро... і виконав всі таємні обіцянки та домовленності....
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И стал личным врагом Пукина...по словам Волкера и других европейских лидеров... Путин рассказал о секретных договоренностях с Обамой во время Майдана и заявил, что Обама свою часть уговора не выполнил - Цензор.НЕТ 8618
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Пруф в студию. Где такое волкер говорил?
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Тебя в гугле забанили? Смотри слова Волкера о личной неприязни Пукина к Пороху...
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саме ТАК!
про це Волкеру и другим европейским лидерам розповів ОСОБИСТО Пэтро....

ну а Путен це їм також підтвердив - каже слухай Волкер и другі европейскі лидери - тепер Пэтро мій лічний враг... так йому і переказуйте і опубликуйте в усіх ЗМІ.... цей шматок шоколадного лайна, котрий має бізнес у росії --- тепер мій лічний враг!!!
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Прямо так и было? А еще Порох попросил Пукина истерить в свой адрес при Меркель и Олланде...Правильно?.. Путін розповів про секретні домовленості з Обамою під час Майдану і заявив, що Обама свою частину домовленостей не виконав - Цензор.НЕТ 6883
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підтверджую ... як тільки Ху@ло бачить Пэтра - то відразу б.ється в припадке падучем... подивись на то Ху@ло - все сиве, якесь помяте-можмакане... скоріш за все довго не протяне - и все це завдяки Пэтру...
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На Роиссе в честь его даже уникальную монету выпустили. Из серебра. В старину такую назвали бы сребренник. А не, это в честь другого президента выпустили. Причем, когда выпускали монету, он и президентом еще не был.
Путін розповів про секретні домовленості з Обамою під час Майдану і заявив, що Обама свою частину домовленостей не виконав - Цензор.НЕТ 6321
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маймурки бракує на голові..і пейсів Путін розповів про секретні домовленості з Обамою під час Майдану і заявив, що Обама свою частину домовленостей не виконав - Цензор.НЕТ 9572
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Хачу такую. Куплю за любые деньги. Можно не серебрянную, пойдет и золотая. на худое ***** и платиновая. ))
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Не будьте таким расточительным. Возьмите серебряный поднос, отполируйте и со всего маху по Зефейсу припечатайте, а гравировку по краям потом дооформите.
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"Путин встретил Обаму по-русски.07.07. 09 г.": начался завтрак с "копченой белуги с оладьями и мармеладом из клюквы", отведали "яйца с черной икрой и сметаной". На горячее подали "пельмени из перепелки". Под водку предположительно начался разговор Ты меня уважаешь? Вспомнили встречу на Эльбе, отметили общность истории негров и русских в части рабства. Путин тянулся целовать Обаму в пупок, в ответ Обама поклялся Путину в вечной дружбе. Утром Обама пожалел о прошедшем, но слово было сказано.
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Слова Уйла стоят в сто раз меньше, чем договора Рашки.
А договора Рашки годны только на второсортную туалетную бАмажку.
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Ну если решил в детали не вдаваться, то будем считать, что про разговор просто так сказал. Пошутил или соврал, как всегда
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Вова, пойми, Украина договорняки не гонит, она Революцию делает Путин рассказал о секретных договоренностях с Обамой во время Майдана и заявил, что Обама свою часть уговора не выполнил - Цензор.НЕТ 8439
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смешные разговоры: да мы с Абамычем! да мы все порешали!

решалы хреновы !
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Англичане в таких случаях говорят: "Не слушайте, что говорят - смотрите, что делают".
🤗
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Пиз..а моржовая ,а не пошел бы ты лесом подальше вместе с америкосами ?
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шо х у й ло, ты уже тогда решил украинцев своими холопами сделать? наверняка просил обаму не вмешиваться в то что ты сам замутить решил?
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це ще одно, вышедший в тираж провокатор, вот интересно, вот это чмо понимает что оно живёт в стране де можно снимать всякую хрень как альтернативное мнение, где свобода слова и всё такое а попросту то что чернуху разную что привлечёт внимание своим резонансом, а в паРаше бы уже сидел бы на нарах и клювом щелкал попробуй там снять такое горяченькое
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"Главными спикерами в фильме стали президент России Владимир Путин и его кум, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.Источник: https://censor.net.ua/n3136673" - зеля, где уголовное дело?
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"Вони (вітрогенератори) так трясуться, що черв'яки виповзають із землі", - зазначив Путін.

Путін звинуватив альтернативні джерела енергії в бідах птахів і черв'яків Путін розповів про секретні домовленості з Обамою під час Майдану і заявив, що Обама свою частину домовленостей не виконав - Цензор.НЕТ 4029 Путін розповів про секретні домовленості з Обамою під час Майдану і заявив, що Обама свою частину домовленостей не виконав - Цензор.НЕТ 4029 Путін розповів про секретні домовленості з Обамою під час Майдану і заявив, що Обама свою частину домовленостей не виконав - Цензор.НЕТ 4029
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Птицы и червяки фигня, скоро всем кранты.Ветряки имеют гироскопический момент, он крайне мал, но и их, ветряков, крайне много.Умножение величины стремящейся к нулю на величину стремящуюся к бесконечности равно единице. Земля имеет свой гироскопический момент и ветряки влияют на него, истинно говорю вам, скоро планета налетит на земную ось, и это без шуток! Так же, уже сейчас, множественное торможение ветра с помощью ветряков и отбирания в ветра энергии, которая безследно не исчезает и не берется ниоткуда, имеет последствия в виде замедления скорости океанских течений-нету попутного ветра, изменений климата, уменьшения урожая-не опыляются растения, не высыхают болота, тучи отдают влагу над морем, вместо полей, поскольку ветер единственный транспорт для них и другого не предвидится.Нужен СРОЧНО Закон о защите ветра, нужны меж. квоты.Поскольку в Украине почти нет ветряков. она и должна стать пионером в данном вопросе
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я хотів вас образити..але бачу і то не варто
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верить словам ***** - себя не уважать.
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Лучше бьі Вовочка рассказал , как среди ночи (в США) звонил Обаме , когда узнал , какой самолет сбил его "Бук" на Донбассе...
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Хорошая мина при плохой игре - У меня есть секрет, но я вам его не скажу. Расчитано на внтуреннее пользование дебилов.
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"На#бка - друг чекиста" в этот раз не улыбнулась карлику и он обижен на Барака...Чмо конченное настала пора писать мемуары здохнеш и никто не узнает где могилушка твоя...
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..ка, россии больше никто не верит даже когда они говорят, а тут он не говорит а кто-то должен додумать и поверить. Пнх
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Путин он - "***...тый" (Б. Немцов цитата)
Поэтому заявление его это х-ня полная!!!
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А мне кажется что не делается то к Лучшему.Янукович победил честно на выборах.А после агресии России возможность прихода к власти открытого проросийского политика не возможен.И Зеленский просто недостаточно правый,но он не проросийский. И то я не уверен что он долго продержится президентом,слишком много ожидают от него Украинцы,но до Польши и Эстонии надо 20 лет идти,а не 5.
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Наверное, Обама сказал - "Если, п#зда моржовая, сунешься в Украину, мы вашу сраную расейку расхерячим к свиням!"
Получается да, договоренность не выполена..
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То, что был договорняк не вызывает сомнения, Как и то, что в этом договорняке учавствовал Порося.
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Заключили, не исполнили... Плять, кто в это поверит, кроме долбо..... пардон спикера Володина? Выйска из Венесуелы тоже вывели... И из Сирии. Аж два раза!
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Неизвестно.что там путину Обама не выполнил,зато известно,что Украине он вообще нчего не выполнял...Ни по "будапештскому меморандуму".ни санкциями и жёсткой реакцией...Обама ВООБЩЕ отсиделся в сторонке.Хочется надеяться.что американцы когда-то возьмутся за ревизию выполнения международных обязательств и дадут ЮРИДИЧЕСКУЮ оценку не выполнявшим и тем самым,снижавшим престиж США.
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Ну вот.
А то Трамп Трамп.
Прокурор Мюллер уже возбудился?
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В этом году, в августе 1939 года,80 лет другим секретным договоренностям СССР-миротворца
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Я че с Обамой? Че не с папой римским? Или президентом Сомали? Мне бы мог позвонить.....
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Пуйло не как не поймёт , что существуют страны где президент не чего не решит без одобрения парламента, и США одна из них. Прывыкло , что оно сцарь всея московии. Но у меня другой вопрос. Этот поц стоун снял эту лобуду где главные герои пуйло и подпуйловник , почему нет настоящих , не липовых, представителей противоположной стороны? Если нет дискуссии сторон , о какой правде , справедливости можно говорить.Это чистая пропаганда снятая за бабки параши , её место на помойке.
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Обама договаривался с ****** или ************** ?
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Путину вообще нельзя верить ни одному его слову!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПутин рассказал о секретных договоренностях с Обамой во время Майдана и заявил, что Обама свою часть уговора не выполнил
 
 
 
 
 
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