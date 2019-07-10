 Экс-глава Белгород-Днестровской РГА Зинченко, стрелявший в нардепа Урбанского, найден повешенным в своем доме на Одесчине

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует УНИАН со ссылкой на источники в полиции области.
В полиции предполагают, что мужчина совершил самоубийство.
"Якобы обнаружена предсмертная записка", - сказал правоохранитель.
Следует отметить, что погибший являлся бывшим муж директора Департамента финансов Одесской областной госадминистрации Марины Зинченко.
Кроме того, Зинченко в мае этого года в результате бытового конфликта ранил в ногу из травматического пистолета нардепа Александра Урбанского, брата главы Одесского облсовета Анатолия Урбанского.
После конфликта с Урбанским, Зинченко был помещен в СИЗО. Однако 14 июня Овидиопольский районный суд изменил мужчине меру пресечения с содержания под стражей без определения залога на домашний арест.
Зинченко вменяли ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины смерти и обстоятельства случившегося.