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 Экс-глава Белгород-Днестровской РГА Зинченко, стрелявший в нардепа Урбанского, найден повешенным в своем доме на Одесчине

Экс-глава Белгород-Днестровской районной государственной администрации Владимир Зинченко сегодня покончил с собой. Как сообщают источники издания, мужчина повесился на балконе, оставив предсмертную записку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует УНИАН со ссылкой на источники в полиции области.

В полиции предполагают, что мужчина совершил самоубийство.

"Якобы обнаружена предсмертная записка", - сказал правоохранитель.

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Следует отметить, что погибший являлся бывшим муж директора Департамента финансов Одесской областной госадминистрации Марины Зинченко.

Кроме того, Зинченко в мае этого года в результате бытового конфликта ранил в ногу из травматического пистолета нардепа Александра Урбанского, брата главы Одесского облсовета Анатолия Урбанского.

После конфликта с Урбанским, Зинченко был помещен в СИЗО. Однако 14 июня Овидиопольский районный суд изменил мужчине меру пресечения с содержания под стражей без определения залога на домашний арест.

Зинченко вменяли ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины смерти и обстоятельства случившегося.

Источник: https://censor.net.ua/n3136672
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЭкс-глава Белгород-Днестровской РГА Зинченко, стрелявший в нардепа Урбанского, найден повешенным в своем доме на Одесчине
 
 
 
 
 
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