 Страна-оккупант должна сама решать вопрос воды для Крыма, - постпред президента Кориневич

Об этом постоянный представитель Президента Украины в АРК Антон Кориневич заявил во вторник во время дискуссии "Крым: видение будущего", состоявшейся в Херсоне в рамках культурно-социального проекта "Крымский дом объединяет сердца", отвечая на вопрос Укринформа о скандальных заявлениях, которые появляются время от времени, относительно возвращения днепровской воды для Крыма, передает Цензор.НЕТ.
"Государство-оккупант должно решать вопросы, касающиеся хозяйственной деятельности на оккупированной территории, самостоятельно. Государство-оккупанта мы в Крым не приглашали", - отметил Кориневич.
В свою очередь первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуф Куркчи подчеркнул, что государственным органом, который определяет государственную политику в отношении оккупированных территорий, является министерство по вопросам временно оккупированных территорий. Поэтому вопросы "относительно воды - не воды, электроэнергии - на электроэнергии и так далее" для Крыма должны декларировать функционеры министерства, отвечающие за этот блок вопросов, а не люди, которые никакого отношения не имеют к этой проблеме, отметил Куркчи.
Хорошо хоть на донбассе их нет...
Канал надо чистить и реставрировать.
Без этого "открывать воду" БЕССМЫСЛЕННО.
Шо им еще не хватает?)))
Камней с неба?
Дадут-ли воду - не знаю.
Вон, преЗЕденту было 3АПА9ЛО для собственного народа "пописять в баночку".
Делов то...
Они из шоу шапито все в системе)))
Мог бы другим козырять...
Мол столько лет в шоу бизнесе...а до сих пор...не пид..р!)))))
Да зебобы??)))))
Цыганская народная мудрость
А конь шо то от морской воды не в восторге))))
И насколько я помню Женевскую конвенцию,государство вторгшееся на чужую территорию,вследствии чего свершается смена власти,должно лишь обеспечивать правопорядок...Очень странная логика.
Может Украине им еще и зп с пенсиями платить?
Агрессор и окупант отвечает за все!
Читай внимательно резолюцию ООН!))
А НЕ ДЕРГАЙ ПО СТРОКАЖ ЖЕНЕВСКУЮ КОНВЕНЦИЮ....
Это если бы во время ВОВ СССР продолжал платить пособия гражданам на окупированой территории!)))))))
ЭТОГО НЕ БУДЕТ до даты деокупации КРЫМА!)))
И крымчане пускай жалуются в Лигу сексменшинств!)))
Ты сам ответил на свой вопрос...
Агрессор содержит окупированные территории)
Израиль в том числе...
Ты видать поклонник Моржовой п...ы?)))
Теперь ты мне скажи-Кадыров твой кумир или я? )
ипатьвоспитывать будут И ишака позовут, шоб лучше запомнилось угощение
Это они хороводы водили в 2014 году на празднике возвращения в родную говень...
Теперь хоть камни с неба - они в говене!
Учи мат часть...
После деокупации русня поедет в товарняках на Ростов)
И можно нескромный вопрос?Ты что потерял от анексии Крыма?
Чебурек ты живешь в Израиле!!!)))
У тебя их гражданство...
А я живу В СВОЕЙ СТРАНЕ!!!
И ТВОИ СОПЛИ НА ПЕЙСАХ МНЕ ДО ТОГО МЕСТА БАБУШКИ КОТОРОГО НЕТ У ДЕДУШКИ!!!
Но их анальные стоны меня потешат...
Он ожидал от нас постов в стиле антисимитизма)))
Но получил ялдой по лбу!)))
Ялда-на иврите это "девочка")
Часть III. Оккупированные территории
Статья 55
Оккупирующая держава обязана при помощи всех имеющихся средств обеспечить снабжение гражданского населения продовольствием и санитарными материалами. Она должна, в частности, ввозить необходимые съестные припасы, санитарные материалы и другие предметы в тех случаях, когда ресурсы оккупированной территории будут недостаточны.
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/geneva_civilian_33.shtml
Но тут немного другое.Это не естественная нехватка,а искусственное блокирование третьей стороной.Тоесть Украиной своих же потерпевших граждан.Или ты тоже признаёшь референдум и крымчане не часть Украины?
И только у ваты фантомные анальные боли о рюзге крым)))
Но харю свою суешь в мое окно!!!
Иди на форум к ПАЛЕСТИНЦАМ и там постони!!!
Гуляй городами АЛЕША!
Женевская конвенция от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны
Оккупирующая держава обязана при помощи всех имеющихся средств обеспечить снабжение гражданского населения продовольствием и санитарными материалами. Она должна, в частности, ввозить необходимые съестные припасы, санитарные материалы и другие предметы в тех случаях, когда ресурсы оккупированной территории будут недостаточны.
Обеспечивая пенсиями оккупированный дамбас, Зеленский нарушает Женевскую конвенцию.
Выходит,ты не против,если кацапам прижмет,то они могут войти на материк и добыть себе воду?Вопрос риторический
Умнее надо быть
Только ублюдок Путлер на это никогда не пойдет, так как этот Кремлевский Карлик думает, что лучше пусть все эти крымчаки сдохнут от жажды, чем я потеряю баксы от экспорта газа.