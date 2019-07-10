EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Политика Украины
  9337  95
Все про:Крым (21604) водоснабжение (439) вода (277) Кориневич Антон (2)

 Страна-оккупант должна сама решать вопрос воды для Крыма, - постпред президента Кориневич

Хозяйственные вопросы на территории АР Крым государство-оккупант – Россия — должна решать сама. А "сезонные" вопросы, в том числе и о воде для Крыма, перестанут возникать, когда соответствующие структуры разработают стратегию деоккупации полуострова.

Об этом постоянный представитель Президента Украины в АРК Антон Кориневич заявил во вторник во время дискуссии "Крым: видение будущего", состоявшейся в Херсоне в рамках культурно-социального проекта "Крымский дом объединяет сердца", отвечая на вопрос Укринформа о скандальных заявлениях, которые появляются время от времени, относительно возвращения днепровской воды для Крыма, передает Цензор.НЕТ.

"Государство-оккупант должно решать вопросы, касающиеся хозяйственной деятельности на оккупированной территории, самостоятельно. Государство-оккупанта мы в Крым не приглашали", - отметил Кориневич.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил Кориневича постпредом президента в Крыму

В свою очередь первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуф Куркчи подчеркнул, что государственным органом, который определяет государственную политику в отношении оккупированных территорий, является министерство по вопросам временно оккупированных территорий. Поэтому вопросы "относительно воды - не воды, электроэнергии - на электроэнергии и так далее" для Крыма должны декларировать функционеры министерства, отвечающие за этот блок вопросов, а не люди, которые никакого отношения не имеют к этой проблеме, отметил Куркчи.

Источник: https://censor.net.ua/n3136671
 
   
 Топ комментарии
 
"Украл коня - корми его сам" (с)
Цыганская народная мудрость
 показать весь комментарий
 
К следующей посевной зебобик откроет воду в Крым.....это без сомнений....
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"Государство-оккупант должно решать вопросы, касающиеся хозяйственной деятельности на оккупированной территории, самостоятельно. Государство-оккупанта мы в Крым не приглашали", - отметил Кориневич.

Хорошо хоть на донбассе их нет... Страна-оккупант должна сама решать вопрос воды для Крыма, - постпред президента Кориневич - Цензор.НЕТ 3314
 показать весь комментарий
 
Донбасс отключить от воды нет технической возможности....отключив его автомат отключается водоснабжение городов на подконтрольной Украине территории...
 показать весь комментарий
 
 
Ліве горло президента Зєлі не знає що звіздить його праве горло. Внутрікомандна дерьмократія.
 показать весь комментарий
 
 
Только Мариуполь может пострадать но у них ЕС новые фильтровальные станции делает - уже сделали по моему. при которых он самообеспечивается полностью без Воды Донбасса - так . что отключит воду для ОРДЛО можно в любой момент. а при этом *********** мы будем оплачивать эту воду для сепаров у меня куб воды стоит 30 гр и хотят повысит до 50 . так на хрен мне это надо
 показать весь комментарий
 
 
Ага, *********** п'яти років не вистачило, вірно?
 показать весь комментарий
 
Угу...если не считать Авдеевки...Курахово..Волновахи..Снлидова...Покровска...и еще с десяток городов...то только Мариуполь....
 показать весь комментарий
 
брихня! вода відключайєця даже поквартірно, так шо нє звєзді
 показать весь комментарий
 
К следующей посевной зебобик откроет воду в Крым.....это без сомнений....
 показать весь комментарий
 
 
УЙ ИМ!
Канал надо чистить и реставрировать.
Без этого "открывать воду" БЕССМЫСЛЕННО.
 показать весь комментарий
 
Не сцы...зебобик почистит...и отреставрирует.....сейчас мост построит...и переключится на канал... Страна-оккупант должна сама решать вопрос воды для Крыма, - постпред президента Кориневич - Цензор.НЕТ 4311
 показать весь комментарий
 
 
Не надейся, именно что ПОСЦУ и по больше.
 показать весь комментарий
 
В принципе можно им пустить жидкость по крымскому каналу. Только не воду, а канализационные стоки!
 показать весь комментарий
 
 
Им шо воды мало? Вокруг сколько воды,пусть жрут
 показать весь комментарий
 
 
Крымс со всех сторон окружен водой)))
Шо им еще не хватает?)))
Камней с неба?
 показать весь комментарий
 
 
В 2014 г. вата говорила, что они в Украине не нуждаются. Ну что ж, пусть теперь сами себя и обеспечивают.
 показать весь комментарий
 
 
ХРЗ-ХРЗ....
Дадут-ли воду - не знаю.
Вон, преЗЕденту было 3АПА9ЛО для собственного народа "пописять в баночку".
 показать весь комментарий
 
 
Мог бы сразу сыпнуть с пакетика коксу в банку...и все))))
Делов то...
Они из шоу шапито все в системе)))
Мог бы другим козырять...
Мол столько лет в шоу бизнесе...а до сих пор...не пид..р!)))))
Да зебобы??)))))
 показать весь комментарий
 
 
Или вы на счет последнего сомневаетесь? Как и я....))))
 показать весь комментарий
 
Для собственного он и посерет в баночку,а гоям он только пописает на голову.
 показать весь комментарий
 
Электроэнергия ? Вода ? Железнодорожное сообщение?Украинские отдыхающие? Та нет - только камни с неба,
 показать весь комментарий
 
"Украл коня - корми его сам" (с)
Цыганская народная мудрость
 показать весь комментарий
 
 
Ну и пои его...тоже))))
А конь шо то от морской воды не в восторге))))
 показать весь комментарий
 
 
Странная логика.Вместо поддержки оккупированой территрии,наоборот всаживают ешё больше.Крым-Украина.Можно отказаться от кацапских инвестиций,которых больше чем любых других иностранных.Отказаться от торговли и тд.
И насколько я помню Женевскую конвенцию,государство вторгшееся на чужую территорию,вследствии чего свершается смена власти,должно лишь обеспечивать правопорядок...Очень странная логика.
 показать весь комментарий
 
 
???))))ага...правопорядок
Может Украине им еще и зп с пенсиями платить?
Агрессор и окупант отвечает за все!
Читай внимательно резолюцию ООН!))
А НЕ ДЕРГАЙ ПО СТРОКАЖ ЖЕНЕВСКУЮ КОНВЕНЦИЮ....
 показать весь комментарий
 
 
Ну дак в чем проблема?Агрессор-кто?Раша.Вот её нужно и наказывать.Способы выше.А наказывают Крым.Где логика?
 показать весь комментарий
 
 
Где логика?))))
Это если бы во время ВОВ СССР продолжал платить пособия гражданам на окупированой территории!)))))))
ЭТОГО НЕ БУДЕТ до даты деокупации КРЫМА!)))
И крымчане пускай жалуются в Лигу сексменшинств!)))
 показать весь комментарий
 
Крымчане заложники, виноваты вы. И вы за это заплатите.
 показать весь комментарий
 
Израиль перекрыл воду,ограничил банковские операции и тд?А так да,согласен,заложники.Только отношение к заложникам тоже странное.Мало того,что не освобождают,но ещё и палки в колеса тычут
 показать весь комментарий
 
Израиль платит пособия арабам на окупированных территориях ПАЛЕСТИНЫ!??))))
 показать весь комментарий
 
Да.Кстати электричество тоже поставляет.БЕСПЛАТНО.Так как нет возможности организовать оплату.А пособия оформляют и получают на территории Израиля.
 показать весь комментарий
 
 
Ок. Вот и раисюшка пусках ПЛАТИТ...ПОСТАВЛЯЕТ и тп!)))
Ты сам ответил на свой вопрос...
Агрессор содержит окупированные территории)
Израиль в том числе...
 показать весь комментарий
 
 
))) по больному ударил?
Ты видать поклонник Моржовой п...ы?)))
 показать весь комментарий
 
 
статистикой доказано, что каждая третья баба на рахе хочет ребенка от хутина, а среди мужиков - каждый второй Країна-окупант має сама вирішувати питання води для Криму, - постпред президента Кориневич - Цензор.НЕТ 5546
 показать весь комментарий
 
Ну, так Ізраїль - окупант, і повинен забезпечувати населення, що знаходиться на окупованій території, все як пише Женевська конвенція
 показать весь комментарий
 
Ну так палестинцы вам временами и посылают камни с неба...в вашу родную говень)))
 показать весь комментарий
 
кацап, скажи: Чечня круто? Не, сцы, если ответ не тот, что рамзанке понравится. я ему не скажу Країна-окупант має сама вирішувати питання води для Криму, - постпред президента Кориневич - Цензор.НЕТ 1802
 показать весь комментарий
 
Чечня не круто.Я там воевал по контракту.Воевал на стороне федералов.Убивал кадыровцев.Много.
Теперь ты мне скажи-Кадыров твой кумир или я? )
 показать весь комментарий
 
 
Кацап, я тебя ******, сейчас звоню рамзанчику, и тебя уже сегодня всем аулом ипать воспитывать будут И ишака позовут, шоб лучше запомнилось угощение Країна-окупант має сама вирішувати питання води для Криму, - постпред президента Кориневич - Цензор.НЕТ 4542
 показать весь комментарий
 
А с чего ты решил, кацапская рожа, что я буду думать, что ты имеешь отношение к Израилю? Країна-окупант має сама вирішувати питання води для Криму, - постпред президента Кориневич - Цензор.НЕТ 3038
 показать весь комментарий
 
Нет, *****, якуты...
Это они хороводы водили в 2014 году на празднике возвращения в родную говень...
Теперь хоть камни с неба - они в говене!
 показать весь комментарий
 
 
Тоесть ты призеаешь,что референдум был и это вооеизъявление крымского народа?Дилема.Территории сами по себе не выбирают кому пренадоежать.Выбирают люди,проживающие на них.Так по твоему-Крым не Украина.Тогда давай закончим диалог.
 показать весь комментарий
 
 
Аналог Чехские Судеты!)))
Учи мат часть...
После деокупации русня поедет в товарняках на Ростов)
 показать весь комментарий
 
 
Суеты?Израиль.Фашисты и ВОВ...Может пора начать жить сегодняшним днём и ситуацией вокруг?Поверь,сразу всё наладится.
И можно нескромный вопрос?Ты что потерял от анексии Крыма?
 показать весь комментарий
 
 
Ты это МОРЖОВОЙ П..Е раскажи...да и вате...которая живет на Западе но сильно мечтает о новом СеРуСеРу))) и колбасе по 2.20
 показать весь комментарий
 
 
Когда таких как ты станет меньше,моя Украина станет чище.
 показать весь комментарий
 
 
"твоя" Украина предлагает тебе, мокша лишнехромосомная, путина по самые гланды Країна-окупант має сама вирішувати питання води для Криму, - постпред президента Кориневич - Цензор.НЕТ 9012
 показать весь комментарий
 
 
Твоя Украина?
Чебурек ты живешь в Израиле!!!)))
У тебя их гражданство...
А я живу В СВОЕЙ СТРАНЕ!!!
И ТВОИ СОПЛИ НА ПЕЙСАХ МНЕ ДО ТОГО МЕСТА БАБУШКИ КОТОРОГО НЕТ У ДЕДУШКИ!!!
 показать весь комментарий
 
 
да то , видимо, кацап обосранный под прокси, под маланца косит
 показать весь комментарий
 
Та знаю))))
Но их анальные стоны меня потешат...
Он ожидал от нас постов в стиле антисимитизма)))
Но получил ялдой по лбу!)))
 показать весь комментарий
 
Немного не по теме и на счет прокси)
Ялда-на иврите это "девочка")
 показать весь комментарий
 
Мокша, вы тоже ничего не потеряете с приходом Великого Китая, ну может пиз..дить будут красивее, кунфу там, тай-дзы всякое
 показать весь комментарий
 
Если виноваты крымчане,значит референдум был нифина не под дулами автоматов и коренное население вправе решать за свою землю.Верно?
 показать весь комментарий
 
коренное население Сибири? Да. мокша. может. Сибир - наш, как грят китайцы Країна-окупант має сама вирішувати питання води для Криму, - постпред президента Кориневич - Цензор.НЕТ 5636
 показать весь комментарий
 
Конституция УКРАИНЫ НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ никаких референдумов по изменению статуса территорий.
 показать весь комментарий
 
Эмм,беда.В данном случае нужно объявлять войну.Это не обязательно должны быть боевые действия,но как минимум разрыв дипотношений.В противном случае выглядит как молчаливое согласие.Но опять же,если не согласие,то неподдержка граждан в беде...Выбери,что больше нравится.
 показать весь комментарий
 
мне больше нравиться мокше по губам повозить, так что облизывайся почаще Країна-окупант має сама вирішувати питання води для Криму, - постпред президента Кориневич - Цензор.НЕТ 8422
 показать весь комментарий
 
виноваты коллаборанты, а крымчане не могут быть виноваты по опредилению как не могут быть виноваты негры, евреи, арабы, украинцы, русские, киевляне, одесситы... и т.д. я думал что в 21веке это уже всем понятно! а что касаемо воды и всего прочего, то Украина просто обязана усложнять оккупанту жизнь а у крымчан есть выбор остаться на оккупированной территории либо уехать, и тут уже долг государства позаботится о переселенцах о чём оно совершенно забыло и говорить надо об этом! и если у крымчан есть хотя бы возможность продать свою недвижимость в Крыму, то переселенцы с Донбасса зачастую лишены этой возможности.
 показать весь комментарий
 
Женевская конвенция от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны

Часть III. Оккупированные территории

Статья 55
Оккупирующая держава обязана при помощи всех имеющихся средств обеспечить снабжение гражданского населения продовольствием и санитарными материалами. Она должна, в частности, ввозить необходимые съестные припасы, санитарные материалы и другие предметы в тех случаях, когда ресурсы оккупированной территории будут недостаточны.
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/geneva_civilian_33.shtml
 показать весь комментарий
 
 
О,спасибо.
Но тут немного другое.Это не естественная нехватка,а искусственное блокирование третьей стороной.Тоесть Украиной своих же потерпевших граждан.Или ты тоже признаёшь референдум и крымчане не часть Украины?
 показать весь комментарий
 
Весь цивилизованный мир считает по другому)))
И только у ваты фантомные анальные боли о рюзге крым)))
 показать весь комментарий
 
 
полудурок, искусственное блокирование искусственного канала? Мокша, где вас таких полудурков набирают?
 показать весь комментарий
 
Украинский..но он ВРЕМЕННО ОКУПИРОВАН МОКШАМИ)
 показать весь комментарий
 
Дак что ж иы тварь радуешься,что в украинском Крыму плохо и орешь про запрет помощи??Лучше стрельнись,патриот.
 показать весь комментарий
 
тварь, мокша лишнехромосомная, лыбу тебе тянет с зеркала, и кушать зовет
 показать весь комментарий
 
Мил человек...ты живешь в Израиле который кормит и поит тебя погань
Но харю свою суешь в мое окно!!!
Иди на форум к ПАЛЕСТИНЦАМ и там постони!!!
Гуляй городами АЛЕША!
 показать весь комментарий
 
 
Назар Сильченко, не манипулируйте, тут не дураки собрались
 показать весь комментарий
 
насрать ты хочешь, мокша кого ты думаешь нае....ть ? Країна-окупант має сама вирішувати питання води для Криму, - постпред президента Кориневич - Цензор.НЕТ 455
 показать весь комментарий
 
Оккупирующая держава обязана при помощи всех имеющихся средств...
Выходит,ты не против,если кацапам прижмет,то они могут войти на материк и добыть себе воду?Вопрос риторический
 показать весь комментарий
 
кацап лишнехромосомный, солнце в лысину припекло? Ты же как хутин - ипанутый Країна-окупант має сама вирішувати питання води для Криму, - постпред президента Кориневич - Цензор.НЕТ 9148
 показать весь комментарий
 
 
Истерикой удовоетворен.Только не увлекайся сильно.Я ж не твоя маманька,что ты так со мной общаешься.
 показать весь комментарий
 
кацап, твоя маманька была только рада, а ты чем не доволен, может подсолить, будет тебе к пиву Країна-окупант має сама вирішувати питання води для Криму, - постпред президента Кориневич - Цензор.НЕТ 7833
 показать весь комментарий
 
Войти на материк...? Войти может и можно, выйти нельзя! А то, что вы здесь пропагандируете самый настоящий шантаж
 показать весь комментарий
 
Что я пропагандирую,что Крым это Украина и ненормально бросать своих?
 показать весь комментарий
 
ты, мокша, пропогандируешь помочь ***** содержать окупированные территории. Типо мокша хитрай аналитег. Но, мокша обосранная, как была обосранной так и останется
 показать весь комментарий
 
Та дайте им воду!, но по счетчику, после заключения договора по транзиту газа!☺️
Умнее надо быть
 показать весь комментарий
 
 
никаких счетчиков - кал и моча для мокшан безвозмездно!
 показать весь комментарий
 
Правильно, обмен - 1м3 воды за 100м3 газа и нет никаких проблем.

Только ублюдок Путлер на это никогда не пойдет, так как этот Кремлевский Карлик думает, что лучше пусть все эти крымчаки сдохнут от жажды, чем я потеряю баксы от экспорта газа.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСтрана-оккупант должна сама решать вопрос воды для Крыма, - постпред президента Кориневич
 
 
 
 
 
 вверх