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Все про:украинцы (2981) Чехия (874) заробитчане (341)

 Украинцы составляют около 80% нелегальных работников в Чехии

Количество нелегальных трудовых мигрантов, прибывших в Чехию из стран, не входящих в состав Евросоюза, увеличилось за год почти на 100%. Лидируют среди них граждане Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Radio Praha".

По официальным данным Министерства труда и социальных дел, в 2018 году в Чехии нелегально работали 3800 иностранцев. Несмотря на то, что в стране уже третий год работает программа "Режим Украина", около 80% процентов нелегальных работников были именно украинцами. Как заявляют представители Экономической палаты, проблема заключается в низкой гибкости официальной системы трудоустройства украинцев.

"Незаконное привлечение иностранцев к трудовой деятельности связано также с тем, что работодатели стремятся уложиться в сроки выполнения производственных заказов, и поэтому готовы рисковать", - говорится в докладе Минтруда.

В прошлом году работники ведомства предъявили штрафы 500 фирмам на сумму, превышающую 150 млн крон, пишет чешское издание E15. Нарушения были зафиксированы в ходе проверки 7200 предприятий.

Напомним, в начале июня правительство Чехии поддержало увеличение квоты на трудоустройство украинцев с 19 тыс. до 40 тыс. в год.

По данным Министерства труда Чехии, на конец 2018 года в стране были трудоустроены 121 тыс. граждан Украины, что составляло 20% от всего количества работающих в стране иностранцев.

В прошлом году Чехия депортировала более 1000 украинцев, незаконно трудившихся в стране с разрешениями на трудоустройство, выданными Польшей.

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Источник: https://censor.net.ua/n3136669
 
 
 Топ комментарии
 
Да, Петро бы и не против был, чтобы все мы переехали. Выборы проще выиграть) сам бы за себя проголосовал и хватит)
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Люди в евро зарабатывают, это плохо?
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Скоро залишаться в Україні дітвора, пенсіонери, Офіс Президента та уряд.
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То до уряда питання, або людям , або олiгархам, а поки мiняють гiмно на гiмно в людей життя минаэ. Треба повоювати, приiдуть назад, а поки порно в краiнi, кожен живе як може....
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Ну так легализируйся, зарабатуй себе на Чешскую пенсию минималку , бабки шли семье в Украину или копи кеш шоб открыть шото дома по своим навыкам.Весь гребаный мир мигрирует,в чем твоя проблема?
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Не вопрос, только на квартиры детям я в Украине не заработаю.
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Если легализовался, то проще семью перевезти в Чехию, чем кормить банкиров и депутатов в Украине.
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российской нечисти не нравится что украинцы едут в Чехию, а не в обосранную россию.
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так на московии,украинских трудовых мигрантов больше чем в Чехии
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да и вам жлобам хорошо . платите меньше налом и главное никаких налогов .
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Это ты коломойше своему росскажи и ахметке с фирташом.
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Тем шо у меня офшоров нет , тем шо я не лоббирую свой бизнес, не дою и не покупаю людей и министров и начслужб, это так , для начала
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вот видишь у вас там так можно работать . и это хорошо. только не пойму почему президент который в своей стране хочет навести порядок у вас вызывает раздражение и критику? что плохого в том что бы в Украине стало возможно работать как у вас?
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Да, Петро бы и не против был, чтобы все мы переехали. Выборы проще выиграть) сам бы за себя проголосовал и хватит)
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Чем больше туда уедет - тем лучше оставшимся.
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Однак українські підприємці чомусь не поспішають піднімати зарплати та та брати на роботу літніх людей.
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РЫНОК.
Спрос- предложение.
Мало уехало. Зарплату простому/квалифицированному работнику платят среднюю по региону.
Ничего нового.
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Со мной счас работает 51 или 54 года рождения инженер. На предыдущей работе, более 13 лет назад, ему, с его слов, было сказано:
- я вас беру на работу. Меня устроит старый инженер, который знает, умеет и может, чем молодого, который кроме много денег ничего не хочет.
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у меня отце вышел на пенсию около 5 лет назад, работал всю жизнь на одном заводу. Вышел на пенсию, завод начал банкротится, пару цехов закрылось. Недавно звонят зовут по контракту идти, так как сменился собственник, надо станы запускать и новых обучать. Но у него пенсия нормальная + небольшой бизнес семейный. И многих пенсионеров зовут назад.
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То есть все просто: не бухай, не воруй, учись работать, не ленись осваивать.
Вроде все?
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ісключіітєльний случай. Обично після трицяти вже нікого не беруть. Всім нужні молоді і сильні шоп вижати з них усі соки - 16-годинний робочий день з одним вихідним - а потім вишвирнути замученого і хворого коли виснажиця
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Не знаю, не знаю.
Водитель маршрутки, из черновецкой области, 45 лет, предпочел уйти с работы на родине и ездит вахтами в Киев. За границу не хочет.
Где ограничение до 30, если не девочку в офис?
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Тю ... Що, ще не зібрали валізи? Епоха бідності ж закінчилась. Повертайтесь
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Значит для фирм шрафы маленькие. Я не против легального зароботка, но эти твари демпингуют цены на рынке труда.
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брехня. Сам только вернулся с Чехии. Получить рабочую визу в Чехию не проблема стало. Нелегалов уже никто не берет, так как легально можно нанимать.
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свиноголові спочатку піднялись на дешевій робочій силі українців та в'єтнамців, а потім замість подяки почали гнобити ше більше
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Экономика Чехии задыхается от нехватки рабочих рук. Много по безвизу приезжают и работают нелегально. Работы валом.
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А что правительство хочет,ведь в Украине цены на товары первой необходимости уже превысили европейские а зарплаты то у нас африканские.
Вот пускай правительство примет закон о минимальной зарплате в час невзирая на то часное предприятие или государственное,не облагаемый налогом прожиточный минимум и прогрессивное налогообложение.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУкраинцы составляют около 80% нелегальных работников в Чехии
 
 
 
 
 
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