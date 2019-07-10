 До 1 сентября будут обнародованы результаты проверок поставщиков комуслуг, манипулировавших с тарифами, - Петренко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр юстиции Украины Павла Петренко на своей странице в Twitter .

"До 1 сентября по поручению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана будут обнародованы результаты проверок поставщиков коммунальных услуг на местах, которые манипулировали с ценами на тарифы", - написал министр.

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Как сообщалось, Шестой апелляционный административный суд 8 июля оставил в силе решение Окружного административного суда, которым было признано противоправным и недействительным постановление КМУ №315, и признал необоснованными и незаконными тарифы на газ, действующие в стране последние 2,5 года.

Основным аргументом противоправности указанного постановления для суда стала необоснованность и незаконность тарифов на газ.

Кроме того, суд в своем решении установил нарушение процедуры принятия указанного постановления.

Ранее 4 марта 2019 года Окружной административный суд города Киева удовлетворил исковые требования Юлии Тимошенко и Общественной организации "Тарифная мобилизация" и признал противоправным и недействительным постановление КМУ №315 от 27 апреля 2016 года "О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 1 октября 2015 года №758" с момента его принятия.

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Постановление Кабинета министров Украины №315 от 27 апреля 2016 года "О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 1 октября 2015 года №758" было принято 27 апреля 2016года .

Указанное решение Окружного административного суда города Киева по делу №826/9665/16 стало основанием для принятия Высшим советом правосудия решения об отстранении судьи Евгения Аблова (председательствующий по делу) от правосудия.