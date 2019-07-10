 До 1 сентября будут обнародованы результаты проверок поставщиков комуслуг, манипулировавших с тарифами, - Петренко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр юстиции Украины Павла Петренко на своей странице в Twitter .
"До 1 сентября по поручению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана будут обнародованы результаты проверок поставщиков коммунальных услуг на местах, которые манипулировали с ценами на тарифы", - написал министр.
Как сообщалось, Шестой апелляционный административный суд 8 июля оставил в силе решение Окружного административного суда, которым было признано противоправным и недействительным постановление КМУ №315, и признал необоснованными и незаконными тарифы на газ, действующие в стране последние 2,5 года.
Основным аргументом противоправности указанного постановления для суда стала необоснованность и незаконность тарифов на газ.
Кроме того, суд в своем решении установил нарушение процедуры принятия указанного постановления.
Ранее 4 марта 2019 года Окружной административный суд города Киева удовлетворил исковые требования Юлии Тимошенко и Общественной организации "Тарифная мобилизация" и признал противоправным и недействительным постановление КМУ №315 от 27 апреля 2016 года "О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 1 октября 2015 года №758" с момента его принятия.
Постановление Кабинета министров Украины №315 от 27 апреля 2016 года "О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 1 октября 2015 года №758" было принято 27 апреля 2016года .
Указанное решение Окружного административного суда города Киева по делу №826/9665/16 стало основанием для принятия Высшим советом правосудия решения об отстранении судьи Евгения Аблова (председательствующий по делу) от правосудия.
Портнов: За останні два місяці Порошенко зняв у своєму банку готівкою 340 кг доларів США
http://ua1.com.ua/politics/portnov-za-ostanni-dva-misyaci-poroshenko-znyav-u-svoemu-banku-gotivkoyu-340-kg-dolariv-ssha-57525.html
🤣🤣
ну да ну да!
горгазы тоже вроде бы как наказали...а коэффициент как выставляли так и выставляют...и что? и что им за это будет???
🤣🤣
🤣🤣
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"До 1 вересня за дорученням прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана будуть оприлюднені результати перевірок постачальників комунальних послуг на місцях, які маніпулювали з цінами на тарифи", - написав міністр.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3136668
Ю.Тимошенко:У мене в руках рішення апеляційного суду,а це вже друга інстанція судова про те ,що постанови уряду Гройсмана - Порошенка про підвищення ціни на газ були необгрунтованні,несправедливі,незаконні і все це в рішенні суду https://www.youtube.com/watch?v=SU_4lknDdM0
Апеляційний суд залишив в силі рішення першої інстанції за позовом Юлії Тимошенко та ГО "Тарифна мобілізація" до Кабінету Міністрів України у справі № 826/9665/16.
Раніше рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 4 березня 2019 року було визнано протиправною та нечинною постанову Кабінету Міністрів України № 315 від 27.04.2016. https://www.youtube.com/watch?v=FN9JB-3iva8