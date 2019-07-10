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 Политика Украины
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Все про:День независимости (677) парад (430) Парубий (1984)

 Парубий призвал украинцев прийти "на парад на Крещатике" в День Независимости

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий призвал 24 августа прийти "на парад на Крещатике", чтобы почтить подвиг украинских героев.

Об этом он написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент Зеленский объявил об отмене традиционного военного парада ко Дню Независимости. Глубоко огорчен этим решением. Чтобы почтить подвиг украинских героев, призываю всех, кто боролся за Украину, прийти 24 августа 2019 года на парад на Крещатике. Я буду там вместе с вами!" - написал Парубий.

Парубий призвал украинцев прийти на парад на Крещатике в День Независимости 01

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в этом году парада на День Независимости не будет. 300 млн гривен, которые могли бы пойти на его проведение, выплатят военнослужащим в качестве премий.

Также на Цензор.НЕТ: Парада на День Независимости не будет. Деньги пойдут солдатам, - Зеленский. ВИДЕО

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что проведение парада стоило меньше 300 млн гривен. При этом, по его словам, участники парада и бойцы в зоне проведения боевых действий все равно получали денежные премии.

Источник: https://censor.net.ua/n3136665
 
   
 Топ комментарии
 
Щас у Зели придумают, как возглавить это шествие, как буд-то это их инициатива. Иначе получится, что это будет парад против Зе.
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Пусть ему гниде картавому Илловайск вместо парада каждую ночь снится. Парубий призвал украинцев прийти "на парад на Крещатике" в День Независимости - Цензор.НЕТ 2574
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Если поделить на всех военных, то получится меньше 1000 грн на человека.
Зеля считает, что наши военные готовы променять чествование их героического вклада на жалкую подачку?
Ему невдомек, что не все меряют в деньгах.
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"Пугай своих, чтоб чужие боялись" (с) Парубій закликав українців прийти "на парад на Хрещатику" в День Незалежності - Цензор.НЕТ 3235

Парубій закликав українців прийти "на парад на Хрещатику" в День Незалежності - Цензор.НЕТ 5568
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Парубий сделал фантастическую карьеру. Даже круче чем "американская мечта". Больной человек с проблемами речи и умственного развития пробился на верхушку власти. Думаю это единственный случай в истории человечества. Парубия надо занести в книгу рекордов Гиннеса.
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он скоро получит премию Дарвина.
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Премию Дарвина дают тем кто подох и не оставил детей. А судя по интернету у Парубия есть дочка.
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.. і Порошенка також! Це з його подачі туди посадили особистого лакея та ще полудурка, такого, також, ще в світі не було
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У меня ворос ко всем!!! Что лучше военный парад или раздать военным по 10 гривен??? Совершите элементарное арифметическое действие (армия на 2018 год 255 000 + нацгвардия + кусанты и т.д.). Может ради экономии мы вообще отменим День Независимости (ну и раше это понравится)???
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нацгвардия, курсанты, менты, их бабы и порохоботы побобку!
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Вы аккуратнее с отменой..вдруг зеленский прочитает,и сразу:"как это я еще не додумался"
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День Незалежності вони відмінять разом з незалежністю. Дешевше бути малоросійською федеральною округою, можна заощадити ******** баксів.
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Люди кожень день гинуть, каліками стають, а вам соєвим недоумкам свято подавай...
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Послушайте, великий переумок, по Вашему если не провести парад в честь Дня Независимости перестанут гибнуть люди и перестанут становиться калеками??? Почему для вас человек который воспринимает День Независимости Украины как праздник становится "соевым недоумком"??? Вы считаете, что День Независимости Украины должны праздновать только "соевые недоумки"??? ОПРЕДЕЛИТЕСЬ ТОГДА КТО ВЫ ЕСТЬ!!!
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Яке може бути свято, коли гинуть люди?!!!!!! Патріоти хренові.
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Посовітуйте що зробити. Кілька років назад поставив свій український, а цензор змінює кожний день то Англійський, то Австралійський, то навіть не знаю чий, а то, взагалі, знак запитання..
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Вы анекдот про "остонівку" знаете? Вы меня реально своим "посовітуйте" убили насмерть! Парубій закликав українців прийти "на парад на Хрещатику" в День Незалежності - Цензор.НЕТ 5336 Пишите на том языке который знаете!!! Порадити дещо можу, а "посовітувати" на жаль ні!!!
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Якщо ви "убитый насмерть" ще живі, то пояснюю. Мої діди прадіди живуть в цій місцевості (північна частина Таврії) вже біля 300 років. В нас такий діалект, а може суржик, не філолог, не знаю.Я вам поставив запитання, а ви переводите на друге
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Пардон, но действительно смешно. Без обид. Я не знаю как сменить флаг на форуме. Был момент когда меня лочили и я заходил через ВПН, но потом у меня флаг опять стал украинский автоматически.
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Все идет по плану.В 2014 наши парни кровь проливали за каждый метр нашей земли,а эти километрами отдают.Из кучмовско-ющенко-януковичевских руин восстановили армию и остановили врага.Теперь собираемся восстановить мост,что врагу легче было перепраляться.Подняли престиж военных,теперь надо его,опять опустить.Следующим шагом будет амнистия сепарастов и приравнивание их к АТОшникам или АТОшников сделаете преступниками?
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Атошников уже сделали преступниками - тьісячи сидят по тюрьмам. А ваши парни пять лет занимались мародерством, морда соевая. Те кто защищал страну вьібрали нового президента и тебя не спросили
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Ветераны АТО анонсировали величественный военный марш в Киеве вместо коварно отмененного ..резидентом ЗЕбилом парада на День Независимости "Слуга а уже ясно что не Украинского народа" украинофоб ЗЕ. назвал парад слишком затратным мероприятием и заявил, что деньги вместо празднования якобы будут начислены военным в виде премий. Видно чтобы они молчали и не протестовали с надвигающейся капитуляцией Украины на милость своему лютому кровавому врагу оккупанту паРаше. Капитуляцию которую маниакально продвигает продажная антиукраинская свора ЗЕбилов.при власти.
Но есть и другая версия эти 300 лимонов на парад они преступно пойдут на переезд антиукраинского шобла ЗЕбилов с АП Грушевского на новое место в офис ...резидента. Одним словом как бы там не было выходит что таки продажный Иуда наш эксклоун а теперь ...резидент - украинофоб.
И приглашать его украинофоба - ..резидента на парад Ветеранов АТО- ОСС, добровольческих батальонов и всех проукраинских граждан к Дню Независимости не стоит. Так как само его присутствие будет страшным оскорблением для тех Героев воинов кто героически погиб и тех кто продолжает мужественно сражается за святое за территориальную целостность и суверенитет Украинской державы.
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МАРШ И ПАРАД ЭТО РАЗНЫЕ ВЕЩИ.
И МАРШ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ИЛОВАЙСКА ПОДДЕРЖИТ ВСЯ УКРАИНА. И ЗЕЛЕНСКИЙ ДУМАЮ ПОДДЕРЖИТ ПЕРВЫМ.
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А теперь просто цикаво, НА КАКОЙ МИНУТЕ ХОЛУИ парашёнки ЗАБАНЯТ ПРЕДЫДУЩИЙ ПОСТ????
ПРОЯВИВ СВОЁ СТО ПРОЦЕНТНОЕ ХОЛУЙСТВО.
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ПСЫ беснуются. Близится конец ...
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когда уже этому умственно отсталому Парубию дадут под зад копняка и выкинут на помойку украинской истории?
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Говорят в клинике за Парубия была настоящая схватка насмерть..... между психиатрами и логопедами. Но победили ветеринары .
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Порохоботы очень переживают, что на 24 августа не будет парада. Тоскуют, страдают. Хотел бы их успокоить, похоже, парад будет. Судя по совокупности заведенных уголовных дел, динамике их развития, азарту следователя и ожиданиям граждан, парад будет.
Что то вроде одинокой фигуры Петра Алексеевича, в измятом костюме, с тележкой, груженной 34мя миллионами долларов, весом о трехста сорока килограммов, торжественно конвоируемого за шиворот к месту содержания под стражей. (с)
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Кто о чем, а люмпены - о своей извечной мечте - "отнять все и поделить".
Да вот салупу вам на воротник. Ни Петра Алексеевича вы не получите, ни денег.
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Люмпеньі уже все отняли и поделили в 90-х. А мьі хотим вернуть свое. ****** оставь себе, пригодиться укрьіться на нарах
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Ты кацап вонючий не гавкай здесь особо,сиди в в своём замкадье тихо,вас делить ещё придётся
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Ну хотите. Мечтать не вредно. Самое большее что вы вернете - ту самую салупу на воротник.
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ТЫ ХОТЬ ЗНАЕШЬ ЧТО ОЗНАЧАЕТ ПОНЯТИЕ ЛЮМПЕНЫ????? КОГДА И ГДЕ ОНО ПОЯВИЛОСЬ?????
ДОВОЖУ ДО СВЕДЕНИЯ БЕЗМОЗГЛОЙ ,,ЫЛИТЫ" НЕЗНАЮЩЕЙ ИСТОРИИ: - ЛЮМПЕНЫ НИКОГДА, НИЧЕГО И НИ У КОГО НЕОТНИМАЛИ, И НЕДЕЛИЛИ. А О ОСТАЛЬНОМ, КУРИЦА, ИНТЕРЕСУЙСЯ. ГУГЛ В ПОМОЩЬ.
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Это же абсурд! Дебил руководит Радой! Как так?
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Йде війна, гинуть люди, які можуть бути паради,нечисть картава! Рішення вірне, віддати ті мільйони що будуть витрачені на парад бійцям...
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Кроме логопеда вероятно нужно посетить еще психотерапевта.Таскать бабло мешками тяжелая работа не исключено что от такой работы половина мозга усохло...
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А что это за шоколадная анархия подубий хватить воздух сотрясать подшоколадник знатный
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Мудрое решение! А на обратном пути вынести из АП это зеленое жидыня, пардон, жабеня, Пока оно ещё не успело уничтожить Украину и ту независимость, которую украинцы выстрадали кровью и потом.
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Девушка, у вас хронический запор? " Патриота" Петрика пережили с Зеленским разберемся, если надо будет!
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Вьюноша, вы из лахты? Только лахтинские тролли палятся на срательно-сосательной теме. Иди лучше валежник на зиму собирай, разбиральщик .
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Ясно, у тебя, милка, еще и в трусики подкапывает спереди, да это почти нормально для твоего возраста, старушка! Дальше порошочек начнется из усохшей попочки мимо трусов сыпяться! Совочек и веничек - тебе в помощь!
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Он сейчас репу кушает, ему некогда, опять же бояра стынет
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Парад - всегда показуха в первую очередь, что в мирное время, что в военное! Остальное все - словесная шелуха! Хотят ветераны АТО, просто патриоты Украины пройти в честь Дня независимости по Крещатику - кто - то против?
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Пока не отменят военный сбор 1,5% с дохода КАЖДОГО работника, никаких парадов!!!! Парубій закликав українців прийти "на парад на Хрещатику" в День Незалежності - Цензор.НЕТ 3654
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деятельность Парубия стала незаконной с того момента, когда в 2016 году парламентская коалиция объявила о своём развале. Парубий должен был сформировать за 30 дней новую коалицию (чего не произошло), или объявить о роспуске парламента. И этого он не сделал. Так чего он ****** теперь?
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Зеля сделает что-то типо: марш борцов.
(и сами пусть понимаем что он хотел этим сказать)
Но на нем его не будет, либо специально отберет тех, кому рука не потянется к оружию.... чтобы после "парада/марша" не пустить себе пулю куда-то.
И да, спасибо жиделям Украины
За перманентную руину
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парад порохоботов,приходите,а то когда Порох свалит за кордон,то порохоботы рассосутся как класс
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Так это дефективное в армии не служило
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Последний военный парад в Израиле состоялся в 1968 году после Шестидневной войны в освобождённом Иерусалиме. В параде приняли участие порядка 4500 военнослужащих, свыше 400 единиц военной техники (не считая трофеев), а также 400 самолётов.
Увидев смету за проведенный парад Голда Меир сказала, что военных парадов в Израиле больше не будет - они разорительны для страны. И добавила, что военные парады проводят только африканские диктаторы, а военная мощь Израиля находится на таком высоком уровне, что не нуждается в постоянной демонстрации. С тех пор подобные военные парады в стране не проводятся.
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Верующий в черные шарики, в Израиле парады проводя регулярно, даже в поселках , а не только в столице, как у нас
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Собрать этих вечнотявкающих ,,патриотов,, одеть в свинарчуковские бронежилеты,и во главе с их ватажком послать в окопы сразу же после парада, как в1941.
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Да ні вася гафтуняк - спочатку патріоти розберуться з такими як ти , а потім вже
в окопи підуть !!
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Igor L

А парубій щось ще вміє крім як ходити з прапорами по Хрещатику? Результати роботи Парубія в парламенті - катастрофічна політична корупція, повне панування мафії в Україні, тотальне розкрадання бюдежтів всіх рівнів бандитами та крадіями! А воно на парад хоче! Тобі потрібно йти в тюрму, дебілушка!
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умственно отсталый Парубий активизировал таких же физически ограниченных в комментариях сторонников собачьей партии ПЕС
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Алекс- з твого коменту дуєе жобре видно , хто " умственно отсталий " !!)))
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Misha Mihail давай чаще гав гав, за свору ПЕС
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Хай Парубій і влаштовує парад за свій кошт
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Парубій з Мародером, нажаль, вийти не зможуть. Будуть у слідчому ізоляторі і давати покази по багатьох кримінальних справах
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Теперь ясно почему ЗЕ косило от призыва и отменило парад - банальный энурез :

писается при виде военной формы Парубій закликав українців прийти "на парад на Хрещатику" в День Незалежності - Цензор.НЕТ 2124
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Дипломированный олигофрен в своем репертуаре. В стране война, а этому быдлу хочется парадов. Вспомни парад 2014, все главное командование в Киеве на параде, веселится, награждает друг друга, бухает, а на фронте под Дебальцево погибали сотни патриотов, брошенные командованием.
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Пусть возглавит парад только проведет его в Иловайске
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чтобы почтить подвиг украинских героев необязательно идти на парад.
Парад победы? Парад скорби? Чего парад? Зачем этот парад? Просрать бабло!?!?!?
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Парубий, не произноси это слово - парад. до тех пор пока не будет победы над оккупантом. день памяти погибших - да. встреча ветеранов - да. но ты то каким боком там? ты бы подумал, если бы у тебя над домом пролетал военный вертолёт в госпиталь почти каждый день.
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Очень толковое предложение. Только не парадом, а демонстрацией - чести, преданности стране и силы. А также предупреждением всем тем, которые начали втихаря сливать Украину федераске. Столбов и гиляк хватит на них на всех.
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Бери балалайку . а Петру дай гармонь и пройдитесь вдвоем на площади , люди прийдут поржать с вас . вот и будет нам парад ( уродов )
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День Независимости! Я понимаю, что для атошников реально воевавших, это не пустой звук.
Собраться и пройтись колонной, я только за. Какие проблемы? Да и просто киевляне и гости с радостью погуляют по перекрытому Крещатику. Все таки праздник!
Но в том помпезном виде, как это было раньше - извините, до Победы еще далеко и особо праздновать нечего!
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Давайте парады оставим Корее. Китаю.и раше.
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