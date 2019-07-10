 Парубий призвал украинцев прийти "на парад на Крещатике" в День Независимости

Об этом он написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Президент Зеленский объявил об отмене традиционного военного парада ко Дню Независимости. Глубоко огорчен этим решением. Чтобы почтить подвиг украинских героев, призываю всех, кто боролся за Украину, прийти 24 августа 2019 года на парад на Крещатике. Я буду там вместе с вами!" - написал Парубий.
Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в этом году парада на День Независимости не будет. 300 млн гривен, которые могли бы пойти на его проведение, выплатят военнослужащим в качестве премий.
Также на Цензор.НЕТ: Парада на День Независимости не будет. Деньги пойдут солдатам, - Зеленский. ВИДЕО
Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что проведение парада стоило меньше 300 млн гривен. При этом, по его словам, участники парада и бойцы в зоне проведения боевых действий все равно получали денежные премии.
Но есть и другая версия эти 300 лимонов на парад они преступно пойдут на переезд антиукраинского шобла ЗЕбилов с АП Грушевского на новое место в офис ...резидента. Одним словом как бы там не было выходит что таки продажный Иуда наш эксклоун а теперь ...резидент - украинофоб.
И приглашать его украинофоба - ..резидента на парад Ветеранов АТО- ОСС, добровольческих батальонов и всех проукраинских граждан к Дню Независимости не стоит. Так как само его присутствие будет страшным оскорблением для тех Героев воинов кто героически погиб и тех кто продолжает мужественно сражается за святое за территориальную целостность и суверенитет Украинской державы.
И МАРШ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ИЛОВАЙСКА ПОДДЕРЖИТ ВСЯ УКРАИНА. И ЗЕЛЕНСКИЙ ДУМАЮ ПОДДЕРЖИТ ПЕРВЫМ.
ПРОЯВИВ СВОЁ СТО ПРОЦЕНТНОЕ ХОЛУЙСТВО.
Что то вроде одинокой фигуры Петра Алексеевича, в измятом костюме, с тележкой, груженной 34мя миллионами долларов, весом о трехста сорока килограммов, торжественно конвоируемого за шиворот к месту содержания под стражей. (с)
Да вот салупу вам на воротник. Ни Петра Алексеевича вы не получите, ни денег.
ДОВОЖУ ДО СВЕДЕНИЯ БЕЗМОЗГЛОЙ ,,ЫЛИТЫ" НЕЗНАЮЩЕЙ ИСТОРИИ: - ЛЮМПЕНЫ НИКОГДА, НИЧЕГО И НИ У КОГО НЕОТНИМАЛИ, И НЕДЕЛИЛИ. А О ОСТАЛЬНОМ, КУРИЦА, ИНТЕРЕСУЙСЯ. ГУГЛ В ПОМОЩЬ.
(и сами пусть понимаем что он хотел этим сказать)
Но на нем его не будет, либо специально отберет тех, кому рука не потянется к оружию.... чтобы после "парада/марша" не пустить себе пулю куда-то.
И да, спасибо жиделям Украины
За перманентную руину
Увидев смету за проведенный парад Голда Меир сказала, что военных парадов в Израиле больше не будет - они разорительны для страны. И добавила, что военные парады проводят только африканские диктаторы, а военная мощь Израиля находится на таком высоком уровне, что не нуждается в постоянной демонстрации. С тех пор подобные военные парады в стране не проводятся.
в окопи підуть !!
А парубій щось ще вміє крім як ходити з прапорами по Хрещатику? Результати роботи Парубія в парламенті - катастрофічна політична корупція, повне панування мафії в Україні, тотальне розкрадання бюдежтів всіх рівнів бандитами та крадіями! А воно на парад хоче! Тобі потрібно йти в тюрму, дебілушка!
писается при виде военной формы
Парад победы? Парад скорби? Чего парад? Зачем этот парад? Просрать бабло!?!?!?
Собраться и пройтись колонной, я только за. Какие проблемы? Да и просто киевляне и гости с радостью погуляют по перекрытому Крещатику. Все таки праздник!
Но в том помпезном виде, как это было раньше - извините, до Победы еще далеко и особо праздновать нечего!