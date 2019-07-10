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 Политика Украины
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 Россия ненавидит нас за то, что мы научились жить без них. Это варварство, - Порошенко

Украинцы никогда не позволят, чтобы в нашем государстве безнаказанно реализовывались имперские сценарии Кремля.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом пятый президент Украины, лидер партии Петр Порошенко заявил в эфире телеканала "Прямой", посвященном теме "Украина на распутье между ЕС и реваншем".

"Украинцы - свободолюбивая нация. Мы были одной из первых европейских демократий. И конституция Пилипа Орлика, и традиции Запорожской Сечи являются таковыми, которые кардинально отличают нас от тех, кто очень понятен россиянам. Поэтому каждый раз, когда Россия идет на Украину, она просчитывается, не ожидая такого сопротивления. Так же было и в 2014 году", - напомнил Порошенко.

Российский лидер Владимир Путин ожидал, что его проекты Малороссии и оккупации Крыма будут благосклонно восприняты большей частью украинцев, но все произошло с точностью до наоборот - отметил лидер "Европейской Солидарности".

Читайте на "Цензор.НЕТ": До 2023 года мы должны соответствовать всем критериям для подачи заявки в ЕС, - Порошенко

"Я очень хорошо помню, как я в конце февраля приехал в Крым. Крымские татары и украинцы вышли на протесты против оккупационной власти. Одним из лидеров этих протестов был Ахтем Чийгоз. За массовое сопротивление российской оккупации Ахтем был заключен в тюрьму на долгие 3,5 года. Постоянно к Ахтему подходили эфэсбэшники и предлагали - откажись от украинского паспорта, откажись от Украины. "Я Украину не продаю, потому что Украина - не продается!". Это и есть ответ", - подчеркнул Порошенко и добавил, что после освобождения из российской тюрьмы с помощью турецкого президента Эрдогана Ахтем Чийгоз не прекратил борьбу за освобождение Крыма от оккупации. И сегодня Ахтем Чийгоз и лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев идут в команде "Европейской Солидарности" в парламент, чтобы там отстаивать позицию по освобождению Крыма.

"Россия пришла на нашу землю. Россия начала убийства с Симферополя, уничтожая крымских татар, подвергая их пыткам. Затем на Востоке нашей страны - 3 тыс. украинских воинов отдали свои жизни и 10 тыс. гражданских", - напомнил Порошенко.

"Они в ярости и ненавидят нас за то, что мы научились жить без них и идем в Европу. Мы отказались от их газа. Мы выиграли суд против "Газпрома" в Стокгольме. Мы получили безвиз в Европейский Союз - они усилили агрессию. Мы подписали Соглашение об ассоциации с ЕС. Мы сняли российское ярмо с нашей церкви, мы получили признание мирового православия посредством Томоса - ненависть зашкаливает", - констатировал Порошенко.

"Это - варварство. Это абсолютное отсутствие цивилизации", - убежден он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3136659
 
   
 Топ комментарии
 
Это только у меня впечатление, что Порошенко остался президентом, а зелёная сопля непонятно что делает и неумело пытается из себя что-то изобразить? Россия ненавидит нас за то, что мы научились жить без них. Это варварство, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2067
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Как же ты осточертел со своим популизмом!
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мировоззренческая позиция России в отношении своих стран соседей очень простая:
либо страны-соседи вассалы России, либо страны-соседи враги России..
все очень просто!
Россия ненавидит нас за то, что мы научились жить без них. Это варварство, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3184
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Некоторые итоги деятельности "гнуснава шикаладнава барыги", каторый фсьо украл.

Средняя зарплата по Донецкой области под контролем Украины - 11 391 гривни за май. Или 29 648 рублей. Это, например, в Мариуполе, который трамбовали реактивной артиллерией, и где немало потеряли на перевалке после блокады. Средняя зарплата по республике Крым - 28 400 рублей. Средняя зарплата по Ставрополью - 28 256 рублей. Тамбовская область - 26 754 рубля. Средняя зарплата по ДНР - чуть больше минималки в Украине.
Построили витрину, молодцы. Русский мир, особый донбасский характер, наши Миги сядут в Риге. И санкции делают нас сильнее. Результат на табло.
А если бы не было беженцев, отжима предприятий, если бы украинцы не заливали миллиарды в бетон, в НИОКР, в снабжение войск в поле?
Еще несколько лет туров за пенсиями, "челноков" с сыром и поисков воды в Северном Крыму должны окончательно расставить все точки над i.
Но Зэээля все это поправит. Украина должна жить хуже рахи, это одно из главных условий.
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Сравнение зарплат, конечно, познавательно и очень обнадеживает. Ново-первых экономика это не сфера ответственности Президента(или у минстецьков методичка снова развернулась?) . Во-вторых хуже для Украины хотят лишь прахоботы. Целыми днями тут на ЦН(и не только тут) они вангуют, кликушествуют и страшно вращая глазами обещают страшные беды Украине без Пети. Ребята, вы определитесь с кем вы -с бандой свынарчуков, мечтающих вернуть власть или с остальными украинцами.
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Правильно Пєтя! В нас є свої мародери! Не треба нам російських!
_____________________
Але Пєтя, мабуть ми своїх мародерів посадимо, а російських пошлемо нафіг. І будемо жити без мародерів.
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При пете оборот со срашкой только вырос альфа банк своими щупальцами опутал всю Украину Визовый режим с мордором не введён что бы не мешал бизнесу барыжному
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выборы...
все сказанное к выборам - пиар (даже сказанное правильно... но на ветер... в уши)
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Дошло до того что Россия считает торговлю с ней как некую субсидию.Помню времена майдана тут кишили Российскими троллями они так и говорили торгуете с нами вступайте в таможенный союз.Россия в замен на открытый рынок для Украины имела открытый рынок Украины для себя,а это 42 миллиона потребителей.Но россия сама обрубила торговые связи с Украиной,а Украинци не растерялись переориентировались на рынок ЕС.
Петро молодец во многом,но надо активнее реформировать было страну,побороть коррупцию.
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Я уже это писал раньше и повторюсь еще раз. Кацапы всегда стараются выступить в роли благодетеля - покупают ли они у вас что-то или продают вам. Нормальные экономические отношения с ними невозможны. Любую торговлю они рано или поздно начинают использовать, как инструмент экономического давления и шантажа. А посему все экономические отношения с ********** должны быть сведены к минимуму, а в идеале лучше с ними не иметь абсолютно никаких дел. Лучше с умным потерять, чем с кацапами найти.
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Дошло до того что Россия считает торговлю с ней как некую субсидию.Помню времена майдана тут кишили Российскими троллями они так и говорили торгуете с нами вступайте в таможенный союз.Россия в замен на открытый рынок для Украины имела открытый рынок Украины для себя,а это 42 миллиона потребителей.Но россия сама обрубила торговые связи с Украиной,а Украинци не растерялись переориентировались на рынок ЕС.
Петро молодец во многом,но надо активнее реформировать было страну,побороть коррупцию.
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Они в ярости и ненавидят нас за то, что мы научились жить без них и идем в Европу.--
Росія, як це не здається дивним, вклала в економіку України більше за всіх коштів, цього року її інвестиції склали 34,6% від усього обсягу. Вкладають кошти також Кіпр, Нідерланди, Австрія, Польща, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Угорщина. Щоправда, останні три країни в 2018-му ще в Україну не інвестували.

Детальніше - на інфографіці.

=========
Мы отказались от их газа.- росгаз реверсом с Европы?

========

Мы выиграли суд против "Газпрома" в Стокгольме. -Деньги где?В премиях?

=======

Мы получили безвиз в Европейский Союз - они усилили агрессию.--безвиз-тур в одну сторону,кому есть за что.

=========

Мы подписали Соглашение об ассоциации с ЕС. --а шо это?

=========
Мы сняли российское ярмо с нашей церкви, мы получили признание мирового православия посредством Томоса--раскол в чистом виде на радость Запоребрику.
============
Поправьте,если где ошибся.

Источник: https://censor.net.ua/n3136659
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Попу треба пам'ятник поставити, на кшталт хлопчика-дзюркунчика.
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Мьі тоже ненавидим вас за єто. За то что вьі, оффшорньіе морльі, научились жить без нас, народа Украиньі
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А как же контрабандные запчасти для нашей танковой техники (см."свинарчуки м ко" из пи...рашки, без которых эти танки невозможно производить? Или я чего-то не понимаю. По-моему кто-то врет в надежде что это уже забыли.
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у порошенки и его порохоботов ангажемент на "цензоре"?!!
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Це будуть останні слова мародера Порошенка перед його довічним вироком?
Навряд мародеру це допоможе. Його справи кажуть, що він - російський шпигун.
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Скучаю по вам Пан Президент!!!
Но я подожду!!!!
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Давно тарифы не росли , доллар давно не рос раза в три. Действительно скучно. Только политические трупы нам не нужны , сильно воняют, хоть и намазанные шоколадом.
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Намазаные шоколадом - это эротично!!!!
Просто если , от тебя самого дерьмом попахивает- то запах шоколада не по вкусу!!!
Так что Вам совет - ДЕРЬМО!!!!
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Не сомневаюсь, что шоколад для тебя это эротично, твой любимый президент имел тебя как хотел все пять лет, уж очень тебе понравилось.
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Слушая ты как кацапетов - это ц них вроде все у америки сосут а трампу лижут!!!
Меня имел президент!!!! Да на хер я ему нужен-у него жена есть!!!
Всякую чушь мелишь! Балаболка!!!!
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Ты умственно отсталый, раз понимаешь все так буквально.
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А если бы не свора торговых партнёров...
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Немного о менталитете нашего народа. Отступление от темы. Интересно будет всей здешней публике. Вчера в Запорожье на детской площадке Бородинского микрорайона был концерт, организованный по-моему Опоблоком. Поставили небольшую, но именно профессиональную концертную сцену (еще раз - на детской площадке, между четырех многоэтажек!). Сначала звучал "Ласковый май", потом еще что-то и все это похоже в исполнении живых местных музыкантов кабацкого уровня, могу правда ошибаться. Но самое главное - это действие было для "разогрева". Кульминацией всего стало выступление - внимание! - ВИА "Пламя"!!! В совковые времена это была одна из самых популярных команд уровня Центрального телевидения, самых крупных концертных площадок.
Народу концерт очень понравился. А меня привело к следующим мыслям. 1. Многие из украинцев мозгами еще в совке. 2. Янукович и Ко (теперь многие из регионалов в Опоблоке) опустошили страну, в которой живут эти совковые украинцы. Их грабили, изнасиловали страну, привели войну - а люди идут на концерты в поддержку "новых регионалов", уходят оттуда все с теми же белыми и синими шариками.

БЛИН,НУ ГДЕ ЛОГИКА!!!!!!!!!!!!!!!!!!?????????????????

Порадовало одно, очень порадовало!!! Теперь ВИА "Пламя" ездит не по концертным залам и фестивалям, а (внимание !) коллектив из рашки выступает во дворах украинских областных центров! Видимо у них там действительно не все так хорошо!
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где они отрыли этих динозавров!?..под калитку бы ко мне приехали - не вышла бы! Скукотищщаа...
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Кто там ближе скажите ему что он нихто - все никак из роли не выйдет прям болезнь какая то... Росія ненавидить нас за те, що ми навчилися жити без них. Це варварство, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5629
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Не може втихомиритися колишній гарант, потрібно включити його в Мінську переговорну групу, дати великому дипломату шанс зробити те що він обіцяв зробити за дві неділі. і хочу почути відповіді на прямі запитання, чому не був задіяний Будапештський мемурандум, і хто підсунув Меркель як головну дієву особу в переговорному процесі по Донбасу.Німеччина нам гарантій не давала, а її глибокою стурбованістю миру не досягнемо.
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Невже тільки зараз ( а може що тільки зараз) Порошенко переконався і побачив свої помилки. Подивіться скільки ПР і іншої нечисті повилазило. Навіть Підрахуй знову лізе до ВР з провокативним планом "мовного закону"...
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Посадите его в тюрьму, за дела ..... просто уже надоел своим нагнетательством обстановки....
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Хай Порох сам навчиться жити без Расіі...Відмовиться від російського бізнесу,відмовиться віл російських родичів і розведе сина з жінкою москалькою...На війні як на війні...
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Не научились. Газ, нефтепродукты, и т .д. И там 2,5 млн заробитчан.
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Оно ещё по-прежнему считает себя отцом нации? Украинцы, вопреки его долбанной политике, продолжают войну за СВОЮ Независимость, как с внешним, так и с внутреннем врагом. И результат выборов - пример этой войны, пусть и бескровной.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия ненавидит нас за то, что мы научились жить без них. Это варварство, - Порошенко
 
 
 
 
 
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