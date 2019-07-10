 Россия ненавидит нас за то, что мы научились жить без них. Это варварство, - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом пятый президент Украины, лидер партии Петр Порошенко заявил в эфире телеканала "Прямой", посвященном теме "Украина на распутье между ЕС и реваншем".
"Украинцы - свободолюбивая нация. Мы были одной из первых европейских демократий. И конституция Пилипа Орлика, и традиции Запорожской Сечи являются таковыми, которые кардинально отличают нас от тех, кто очень понятен россиянам. Поэтому каждый раз, когда Россия идет на Украину, она просчитывается, не ожидая такого сопротивления. Так же было и в 2014 году", - напомнил Порошенко.
Российский лидер Владимир Путин ожидал, что его проекты Малороссии и оккупации Крыма будут благосклонно восприняты большей частью украинцев, но все произошло с точностью до наоборот - отметил лидер "Европейской Солидарности".
"Я очень хорошо помню, как я в конце февраля приехал в Крым. Крымские татары и украинцы вышли на протесты против оккупационной власти. Одним из лидеров этих протестов был Ахтем Чийгоз. За массовое сопротивление российской оккупации Ахтем был заключен в тюрьму на долгие 3,5 года. Постоянно к Ахтему подходили эфэсбэшники и предлагали - откажись от украинского паспорта, откажись от Украины. "Я Украину не продаю, потому что Украина - не продается!". Это и есть ответ", - подчеркнул Порошенко и добавил, что после освобождения из российской тюрьмы с помощью турецкого президента Эрдогана Ахтем Чийгоз не прекратил борьбу за освобождение Крыма от оккупации. И сегодня Ахтем Чийгоз и лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев идут в команде "Европейской Солидарности" в парламент, чтобы там отстаивать позицию по освобождению Крыма.
"Россия пришла на нашу землю. Россия начала убийства с Симферополя, уничтожая крымских татар, подвергая их пыткам. Затем на Востоке нашей страны - 3 тыс. украинских воинов отдали свои жизни и 10 тыс. гражданских", - напомнил Порошенко.
"Они в ярости и ненавидят нас за то, что мы научились жить без них и идем в Европу. Мы отказались от их газа. Мы выиграли суд против "Газпрома" в Стокгольме. Мы получили безвиз в Европейский Союз - они усилили агрессию. Мы подписали Соглашение об ассоциации с ЕС. Мы сняли российское ярмо с нашей церкви, мы получили признание мирового православия посредством Томоса - ненависть зашкаливает", - констатировал Порошенко.
"Это - варварство. Это абсолютное отсутствие цивилизации", - убежден он.
Средняя зарплата по Донецкой области под контролем Украины - 11 391 гривни за май. Или 29 648 рублей. Это, например, в Мариуполе, который трамбовали реактивной артиллерией, и где немало потеряли на перевалке после блокады. Средняя зарплата по республике Крым - 28 400 рублей. Средняя зарплата по Ставрополью - 28 256 рублей. Тамбовская область - 26 754 рубля. Средняя зарплата по ДНР - чуть больше минималки в Украине.
Построили витрину, молодцы. Русский мир, особый донбасский характер, наши Миги сядут в Риге. И санкции делают нас сильнее. Результат на табло.
А если бы не было беженцев, отжима предприятий, если бы украинцы не заливали миллиарды в бетон, в НИОКР, в снабжение войск в поле?
Еще несколько лет туров за пенсиями, "челноков" с сыром и поисков воды в Северном Крыму должны окончательно расставить все точки над i.
Но Зэээля все это поправит. Украина должна жить хуже рахи, это одно из главных условий.
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Але Пєтя, мабуть ми своїх мародерів посадимо, а російських пошлемо нафіг. І будемо жити без мародерів.
все сказанное к выборам - пиар (даже сказанное правильно... но на ветер... в уши)
Петро молодец во многом,но надо активнее реформировать было страну,побороть коррупцию.
Петро молодец во многом,но надо активнее реформировать было страну,побороть коррупцию.
Росія, як це не здається дивним, вклала в економіку України більше за всіх коштів, цього року її інвестиції склали 34,6% від усього обсягу. Вкладають кошти також Кіпр, Нідерланди, Австрія, Польща, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Угорщина. Щоправда, останні три країни в 2018-му ще в Україну не інвестували.
Детальніше - на інфографіці.
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Мы отказались от их газа.- росгаз реверсом с Европы?
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Мы выиграли суд против "Газпрома" в Стокгольме. -Деньги где?В премиях?
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Мы получили безвиз в Европейский Союз - они усилили агрессию.--безвиз-тур в одну сторону,кому есть за что.
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Мы подписали Соглашение об ассоциации с ЕС. --а шо это?
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Мы сняли российское ярмо с нашей церкви, мы получили признание мирового православия посредством Томоса--раскол в чистом виде на радость Запоребрику.
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Поправьте,если где ошибся.
Источник: https://censor.net.ua/n3136659
Навряд мародеру це допоможе. Його справи кажуть, що він - російський шпигун.
Но я подожду!!!!
Просто если , от тебя самого дерьмом попахивает- то запах шоколада не по вкусу!!!
Так что Вам совет - ДЕРЬМО!!!!
Меня имел президент!!!! Да на хер я ему нужен-у него жена есть!!!
Всякую чушь мелишь! Балаболка!!!!
Народу концерт очень понравился. А меня привело к следующим мыслям. 1. Многие из украинцев мозгами еще в совке. 2. Янукович и Ко (теперь многие из регионалов в Опоблоке) опустошили страну, в которой живут эти совковые украинцы. Их грабили, изнасиловали страну, привели войну - а люди идут на концерты в поддержку "новых регионалов", уходят оттуда все с теми же белыми и синими шариками.
БЛИН,НУ ГДЕ ЛОГИКА!!!!!!!!!!!!!!!!!!?????????????????
Порадовало одно, очень порадовало!!! Теперь ВИА "Пламя" ездит не по концертным залам и фестивалям, а (внимание !) коллектив из рашки выступает во дворах украинских областных центров! Видимо у них там действительно не все так хорошо!