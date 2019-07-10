 Кабмин рассмотрит предоставление статуса участника боевых действий лицам, признанным борцами за независимость Украины в XX веке

Об этом говорится в повестке дня заседания, обнародованной на Правительственном портале, информирует Цензор.НЕТ.
Этот вопрос будет докладывать министр социальной политики Андрей Рева.
Он также будет инициировать внесение изменений в порядок осуществления деятельности по усыновлению и осуществлению надзора за соблюдением прав усыновленных детей.
Министр образования и науки Лилия Гриневич предложит коллегам согласовать законопроект о профессиональном (профессионально-техническом) образовании, а также принять ряд проектов постановлений, которыми будет утвержден порядок организации инклюзивного обучения в учреждениях профессионального (профессионально-технического) и высшего образования, а также урегулировать вопрос государственных ключевых лабораторий.
Министр инфраструктуры Владимир Омелян будет инициировать рассмотрение вопроса о выходе из соглашения о введении международного сертификата взвешивания грузовых транспортных средств на территориях государств-участников Содружества Независимых Государств.
И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун внесла на рассмотрение членов КМУ проекты постановлений об изменениях в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также об утверждении положения о центре медицинской реабилитации и паллиативной помощи детям. Она предлагает провести мониторинг наркотической и алкогольной ситуации в Украине.
Министр финансов Оксана Маркарова будет инициировать рассмотрение вопроса реализации совместного с Европейским инвестиционным банком проекта "Основной кредит для аграрной отрасли - Украина", а также внесение изменений в порядок составления, рассмотрения, утверждения и основных требований к выполнению смет бюджетных учреждений.
В повестке дня - инициатива по реализации экспериментального проекта по созданию благоприятных условий для реализации прав ребенка и ряд других важных вопросов.
Ветерани запропонували провести власний парад до Дня Незалежності 24 серпня «Марш волі» без фінансової підтримки держави. З такою ініціативою виступив ветеран бойових дій на Донбасі Павло Білоус.
«Пропоную усім ветеранам, волонтерам та цивільним пройтись маршем по Хрещатику до Дня Незалежності. Без грошей з бюджету, без чиновників та політиканів», - повідомляється на сторінці заходу у Facebook.