 Более 1/3 украинцев не знают, кого хотят видеть премьером, остальные отдали предпочтение Бойко, Тимошенко и Гройсману

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, информирует Цензор.НЕТ.
Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Сейчас обсуждаются различные варианты того, кто может стать премьером после проведения выборов в Верховную Раду. Среди деятелей из списка, кого бы Вы лично хотели видеть главой правительства - премьер-министром после парламентских выборов?".
Выбор опрошенных распределился следующим образом.
Юрий Бойко - 12,8%
Юлия Тимошенко - 12,3%
Владимир Гройсман - 9,6%
Игорь Смешко - 7,7%
Святослав Вакарчук - 4%
Анатолий Гриценко - 3,5%
Петр Порошенко - 2,7%
Андрей Садовый - 2%
Александр Данилюк - 1,6%
Сергей Тарута - 0,8%
Арсений Яценюк - 0,8%
Андрей Коболев - 0,1%
Другой кандидат - 4,4%
При этом 37,6% опрошенных отказались отвечать на этот вопрос либо ответили, что им трудно сказать.
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Опрос проводился с 25 июня по 7 июля по всей территории Украины. Опрошены 2004 респондента, живущих в 129 населенных пунктах. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.
бойко - ну понятно "руцький мир"(((
коболев??!!....если сейчас у него месячные премии по 280 млн.гривен,то страшно представить СКОЛЬКО будет,если Беня его продавит премьером,всей Украиной по миру пойдем.
Из всех,самое приемлемое - ТИМОШЕНКО.
она и есть главный путинский агент..)))
Тут понятно что подтасовка......
Хотя.... И Антиколорадос вопил: "экзитполы(все) купил Путин, не верьте им", а потом оглушительно обосрался. Так что я не имею иллюзий.
"бойко - так бойко", давай.те страну уроним в венэсуэльщину бойко.
А Трамп.... выложит нам памперсы для заключенных и озаботится пытками, которые есть не совсем шо плохо, просто Зеля - хороший парень(калька с комплимента Рыжей обезьяны - Путину). До зимы походу Путин нам отомстит.
Очень умный мужик.
Я не верю что это само собой. ЦРУ высрало: мы не ожидали зах.вата Крыма.
Мне уже не смешно, поскольку ЦРУ за такое не разогнали к нулю.
Разве что Гейсеком подшконочного пространства....
или губернатором подшконаря. В подчинении - Шарий.
Я понимаю - все украла, но даже Овощ не нашел - что.
Возможно это "многоходовка" Путина? А оно же хитрое, это "Озеро".
После всего этого цирка, думаю что правду мы не узнаем... И да, Овощ придет - беспредел наведет.... (а кто думал шо Рашка нас обстреливать будет?)
Вопил тоже шо "экзитполы - купил Путин"....
правда обосрался(не Путин)
Там настолько ура-поцреотизм, что даже почти любая критика "пороха", или даже если Зелю мало критикуют = огендкрымля.
А я лично верю в наш народ и нашу страну(ищет подешевле чем набить "кравчучку" и билеты подальше отсбдова)
звіздец---нема війни..ніхто не гине--взад пад кремльовський протекторат
Тобі з норм. країни..... "как-та паспадручней "верить""
Ти з людьми спілкувався?
Я теж.
І не маю ілюзій. У нас стільки бидла, я вже не базарю за зомбування Параші....І нічого не зробиш. Мені приблизно ясно шо буде. Тут і Платоном не тра бути.(
Пора звикнути що тут куча ватних совкодрочерів які чекають ковбасу по 2.20
Путін ніколи би не пішов на це, не знаючи шо його "прикривають"
путин победил.... малоросы )))))))))
вот за это вы и голосовали...)))
Бред какой-то, а не опросы!