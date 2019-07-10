 Более 1/3 украинцев не знают, кого хотят видеть премьером, остальные отдали предпочтение Бойко, Тимошенко и Гройсману

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, информирует Цензор.НЕТ.

Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Сейчас обсуждаются различные варианты того, кто может стать премьером после проведения выборов в Верховную Раду. Среди деятелей из списка, кого бы Вы лично хотели видеть главой правительства - премьер-министром после парламентских выборов?".

Выбор опрошенных распределился следующим образом.

Юрий Бойко - 12,8%

Юлия Тимошенко - 12,3%

Владимир Гройсман - 9,6%

Игорь Смешко - 7,7%

Святослав Вакарчук - 4%

Анатолий Гриценко - 3,5%

Петр Порошенко - 2,7%

Андрей Садовый - 2%

Александр Данилюк - 1,6%

Сергей Тарута - 0,8%

Арсений Яценюк - 0,8%

Андрей Коболев - 0,1%

Другой кандидат - 4,4%

При этом 37,6% опрошенных отказались отвечать на этот вопрос либо ответили, что им трудно сказать.

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Опрос проводился с 25 июня по 7 июля по всей территории Украины. Опрошены 2004 респондента, живущих в 129 населенных пунктах. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.