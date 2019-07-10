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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
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 Больше всего от Зеленского в первые 100 дней работы на посту президента ожидают снижения тарифов на коммуналку, - опрос КМИС

Больше всего от Президента Украины Владимира Зеленского в его первые 100 дней пребывания на должности Главы государства украинцы ожидают снижения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, опубликованные 9 июля.

Так, на вопрос "Что из перечисленного на карточке Вы хотели бы, чтобы новый президент Украины Владимир Зеленский сделал в свои первые 100 дней? Выберите, пожалуйста, не более 3-х ответов". Ответы респондентов распределились следующим образом:

- Снизить тарифы на коммунальные услуги - 42,8%;
- Добавить в парламент законопроекты о снятии неприкосновенности с депутатов, судей, Президента - 36,6%;
- Начать прямые переговоры с Донецком, Луганском и Москвой о мирном урегулировании и прекращении боевых действий на Востоке Украины - 33%;
- Начать / ускорить расследование наиболее резонансных коррупционных преступлений - 31,4%;
- Уменьшить зарплату топ-чиновникам - 17,6%;
- Начать переговоры с ЕС и США по Донбассу и Крыму - 14,3%;
- Начать переговоры с Россией о восстановлении экономических отношений - 12,1%;
- Инициировать изменение системы парламентских выборов - отмена мажоритарных выборов и переход к пропорциональной системе с открытыми списками - 10%;
- Ускорить расследование преступлений против Майдана - 9,6%;
- Инициировать перезапуск антикоррупционных органов (НАБУ, САП) - 4,7%;
- Внести в парламент законопроект о референдумах в Украине - 4,7%;
- Арестовать российские активы в Украине - 4,7%;
- Начать переговоры о вступлении в ЕС - 3,9%;
- Выставить на продажу помещения, машины и другие активы Государственного управления делами, которое занимается обеспечением Президента - 3,7%;
- Осуществить визит в Вашингтон и Брюссель - 2,2%;
- Перенести Администрацию Президента в другое здание - 0,8%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность" и "Батькивщина" преодолевают 5% барьер, - опрос КМИС

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения с 25 июня по 7 июля 2019 г. Методом личного интервью опрошено 2004 респондентов, проживающих в 129 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой ​​стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, что репрезентативная для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Источник: https://censor.net.ua/n3136654
 
 
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Больше всего от Зеленского в первые 100 дней работы на посту президента ожидают снижения тарифов на коммуналку, - опрос КМИС

Ну, тупы-ы-е.. (с)
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Больше всего от Зеленского в первые 100 дней работы на посту президента ожидают снижения тарифов на коммуналку, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 3861

10 запитань до преЗЕдента:

1. Під час виборчої кампанії Ви обіцяли продати два із трьох літаків, якими користується президент України. Ви говорили, що будете користуватися рейсовими літаками. Скажіть, чи виставлені вже на аукціони ці літаки і скільки разів за останні 50 днів Ви літали рейсовими літаками?

2. Коли Ви позбудетесь кортежів, які ускладнюють рух містом?

3. Ви обіцяли прийти лише на один президентський термін. До його закінчення 4 роки і 10 місяців. Скажіть, чи варто у такому разі розпочинати грандіозний переїзд Адміністрації президента в Український дім? Чи Ви нині готуєте Офіс вже для свого наступника?

4. Коли до відповідальності будуть притягнуті Свинарчуки? Що заважає вашій владі це зробити?

5. Ви обіцяли відкриті конкурси для високопосадовців. Попри усі застереження Ви без усіляких конкурсів призначили Віталія Комарницького та Павла Кириленка головами прифронтових обласних державних адміністрацій - Луганської та Донецької. Перший - представник Партії регіонів із солідним стажем, людина, яка марить слов'янським союзом і має відверто сепаратистські погляди. Другий має брата, який служить у "ДНР". Що Вас змусило підписати укази по Комарницькому і Кириленку? Чи несете Ви персональну відповідальність за них?

6. За останній місяць Віктор Медведчук взяв під контроль третій інформаційний канал в Україні. Один із проектів кума Путіна - телеканал NewsOne готує телеміст разом із телеканалом "Россия 24", який заборонений в Україні. Чи готове підконтрольне Вами СБУ перешкодити цій інформаційній провокації? Коли будуть позбавлені ліцензії телеканали, які працюють на ворога?

7. Під час виборчої кампанії Ви обіцяли, що СБУ не буде більше займатися економічними злочинами. Утім, кілька днів тому відомство Баканова провело обшуки на двох тютюнових фабриках - у Вінниках, що на Львівщині, та у Жовтих Водах на Дніпропетровщині. Що робили там СБУшники, не скажете?

8. Коли Ви, як і обіцяли, будете вимагати від гарантів Будапештського меморандуму гарантій безпеки для України?

9. Ви обіцяли запровадити одноразову "нульову декларацію" для бізнесу. Ви говорили, що кожен бізнесмен за 5% зможе задекларувати та легалізувати свої доходи, а отримані кошти направити тим, хто неспроможний оплатити комунальні послуги. Чи готовий вже законопроект про це? Можете із ним ознайомити громадськість?

10. Чи не хотіли б Ви взяти участь в експерименті і як пенсіонери прожити на пенсію 1,5 тис.грн на місяць - такому експерименті, який Ви пропонували президентові Порошенку?
https://touch.facebook.com/story.php?story_fbid=2451021881586958&id=100000375106806
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И кто это будет делать? Зеленая жабка? Ну да, два раза. И срочно
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с мусорами, судьями, таможней нужно очень срочно разбираться
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И кто это будет делать? Зеленая жабка? Ну да, два раза. И срочно
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после потужных соевых реформ там нужно всех увольнять и сожать не проверяя "два раза"
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Порох - не сахар, конечно. И и не твоя зеленая жаба.
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Не, Баканов с Нефедовым (в таможне). Уже начались чистки и это только начало.
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Ну, Баканов в США уже стал фигурантом расследования как соучастник ОПГ. Могучий реформатор, ничего не скажешь. А Нефедов в конкурсе еще при Порошенко победил. Зеля решил его оставить: чтобы что-то украсть из бюджета, туда сначала нужно что-то принести.
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А коли ви це зробити, то чим мають займатись "нові мусора, судді та митники"? Саджати вас у в'язницю тисячами, за ухилення від сплати податків?
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если что? Та ви поголовно отримуєте зарплати у конвертах, а потім починаєте нити, які у ваших батьків низькі пенсії. Невже не зрозуміло, що це країна злодіїв. Тут, якщо підійти чесно, то саджати потрібно 99% населення.
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КАнеШнА! Но главное Порошенко посадить,и тогда можно будет тарифы ЖКХ даже увеличить! Нам хлеба не надо-нам зрелищ давай!
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Больше всего от Зеленского в первые 100 дней работы на посту президента ожидают снижения тарифов на коммуналку, - опрос КМИС

Ну, тупы-ы-е.. (с)
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Он что ли за коммуналку отвечает?!! Гройсман,который готов бороться за снижение тарифов)))
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Он это привселюдно обещал, и не раз.И очень сильно за это-же критиковал почему-то именно Порошенко, а не Гройсмана с Радой.
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Он вам ничего не обещал!

ЗекоМандюки, когда под офис презедента пойдете требовать того, за что голосовали?
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Пойдут требовать? Ха. Никогда. Они все импотенты. Потому они за зелю и голосовали.
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Вот и сказочке конец,снимите розовые очки.зебанутые !
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"А чукча в чуме ждет рассвета,
а рассвета все нета...."
нанайская зебобская народная песня
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Треба націоналізація всієї енергетики Фірташа, Ахметова і Порошенка. Надприбутки за високі тарифи мають йти в державу, а не в кишені олігархів.
А населенню треба безвідсоткові, довгострокові цільові кредити на утеплення і модернізацію опалення. І ще багато держпрограм по зменьшенню залежності від газу.
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Ты постоянно что то путаешь.
У пороха нет энергетики, а есть у бабло ойског, под столом которого ты собираешь крохи, Суркиса, друга бабломойского и григоришина.
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Бариші з ДТЕК Мародер ділить з Ахметовим пополам. А ДТЕК - монополіст на ринку і має бути націоналізований. Ну там ще є Суркіси...
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Ты свою вонючую хрущевку бесплатно приватизировал ? Вот с тебя и начнём !
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Интересно, что будет, если Путин предложет сделать газ бесплатным.
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Тобто ті, хто сумлінно сплачував за газ по високим цінам - програють, а ті, хто не сплачував - виграють? Де справедливість?
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Тыц, приехали. Так уЗеленского сразу же после выборов заявили, что тарифы - не прерогатива президента. Но многие из 73% ни до выборов (уж столько раз объясняли), ни после не желают этого понимать.
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Если б у этих людей была понималка, они бы за зелю не голосовали. А так вместе с выборами состоялся соцопрос: 73% избирателей не умеют думать головой.
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Больше всего от Зеленского в первые 100 дней работы на посту президента ожидают снижения тарифов на коммуналку, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 3861

10 запитань до преЗЕдента:

1. Під час виборчої кампанії Ви обіцяли продати два із трьох літаків, якими користується президент України. Ви говорили, що будете користуватися рейсовими літаками. Скажіть, чи виставлені вже на аукціони ці літаки і скільки разів за останні 50 днів Ви літали рейсовими літаками?

2. Коли Ви позбудетесь кортежів, які ускладнюють рух містом?

3. Ви обіцяли прийти лише на один президентський термін. До його закінчення 4 роки і 10 місяців. Скажіть, чи варто у такому разі розпочинати грандіозний переїзд Адміністрації президента в Український дім? Чи Ви нині готуєте Офіс вже для свого наступника?

4. Коли до відповідальності будуть притягнуті Свинарчуки? Що заважає вашій владі це зробити?

5. Ви обіцяли відкриті конкурси для високопосадовців. Попри усі застереження Ви без усіляких конкурсів призначили Віталія Комарницького та Павла Кириленка головами прифронтових обласних державних адміністрацій - Луганської та Донецької. Перший - представник Партії регіонів із солідним стажем, людина, яка марить слов'янським союзом і має відверто сепаратистські погляди. Другий має брата, який служить у "ДНР". Що Вас змусило підписати укази по Комарницькому і Кириленку? Чи несете Ви персональну відповідальність за них?

6. За останній місяць Віктор Медведчук взяв під контроль третій інформаційний канал в Україні. Один із проектів кума Путіна - телеканал NewsOne готує телеміст разом із телеканалом "Россия 24", який заборонений в Україні. Чи готове підконтрольне Вами СБУ перешкодити цій інформаційній провокації? Коли будуть позбавлені ліцензії телеканали, які працюють на ворога?

7. Під час виборчої кампанії Ви обіцяли, що СБУ не буде більше займатися економічними злочинами. Утім, кілька днів тому відомство Баканова провело обшуки на двох тютюнових фабриках - у Вінниках, що на Львівщині, та у Жовтих Водах на Дніпропетровщині. Що робили там СБУшники, не скажете?

8. Коли Ви, як і обіцяли, будете вимагати від гарантів Будапештського меморандуму гарантій безпеки для України?

9. Ви обіцяли запровадити одноразову "нульову декларацію" для бізнесу. Ви говорили, що кожен бізнесмен за 5% зможе задекларувати та легалізувати свої доходи, а отримані кошти направити тим, хто неспроможний оплатити комунальні послуги. Чи готовий вже законопроект про це? Можете із ним ознайомити громадськість?

10. Чи не хотіли б Ви взяти участь в експерименті і як пенсіонери прожити на пенсію 1,5 тис.грн на місяць - такому експерименті, який Ви пропонували президентові Порошенку?
https://touch.facebook.com/story.php?story_fbid=2451021881586958&id=100000375106806
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А можно откомментить по пунктам?

1) Ок, давайте спросим.
2) Доказательства постоянного перемещения кортежем?
3) В чем заключается грандиозность переезда? Одно здание от другого отдалено на 10 минут.
4) "Вашей власти" еще нет - у президента нет партии в парламенте. Вопрос нужно адресовать после выборов и после хотя бы полугода работы следующего созыва.
5) Спорные области требуют спорных решений и стратегического хода. На многие другие должности были открытые конкурсы и опросы. Вы считаете, что открытый конкурс на эти области - хорошая идея?
6) Телемост отменен. По факту презумпции невиновности, пока нет нарушения - нет наказание. Остальное - демагогия. Проверки, впрочем, никто не отменял.
7) Манипуляция. СБУ проводило ее в связке с прокуратурой и ДБР. По факту СБУ владеет расширенной информацией, что облегчит работу другим органам. Но она не занималась ею единолично.
8) Некорректный вопрос, конкретизируйте "гарантии безопасности" и "вимагати"? Зачем делать то, что неэффективно? Вызвать "обеспокоенность"?
9) Смысл, если его не примут сейчас? Текст закона появится в порядке денном, смотрите пункт 4
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Вова, распусти еще раз Раду, распусти Кабмин, уволь таможенников. всех уволь и посади -

пусть эти гребаные избиратели подавятся своими тарифами !
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Треба дати можливість людям заробляти а реальному бізнесу, а не бандюклвському, працювати. Тоді зарплати виростить комуналка буде не страшним звірем.
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Під час лактації Супрун рекомендує їсти мушлі, восьминогів, лосося і дорадо
Яких рехворм вам ще не вистачає?
Больше всего от Зеленского в первые 100 дней работы на посту президента ожидают снижения тарифов на коммуналку, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 679
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Зайди в магазин: мидии, осьминоги, лосось и дорада - всё на прилавке.
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Що з перерахованого не має у тебе в магазинах?
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Пля,хай уже порохоботи тупорилі такі питання задають,але ж від тебе не чекав,чи ти теж уже ним став.
Це рівень міністра через день якісь поради давати на публіку,хай вони інколи і правильні.Нема проблем в медицині.Хай краще гайне по лікарнях, і ось там вона почує поради і що люди думають про її рехворму і що робиться на місцях
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Пенсионеры во время лактации не могут себе позволить кушать дорадо, они могут только погрызть мушлю Найбільше від Зеленського в перші 100 днів роботи на посаді президента очікують зниження тарифів на комуналку, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 537
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Garsia UA ,шо ,ніщеброд нема грошей ? працювать не пробував ?
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Ольгинец, мушли не едят, их грызут - они твердые. очень твердые Найбільше від Зеленського в перші 100 днів роботи на посаді президента очікують зниження тарифів на комуналку, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 6717
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"- Уменьшить зарплату топ-чиновникам - 17,6%;Источник: https://censor.net.ua/n3136654"
в ОПУ уже увеличили...))))))))))))))
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Вот в ордло тоже голосовали за карман, за российские пенсии, сейчас сидят в руинах и получают 2 пенсии, как хотели.
Те что проголосовали на прошлых выборах за карман, за снижение комуналки, а не за Президента получат бесславие и позор, да и мы вместе с ними
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"- Добавить в парламент законопроекты о снятии неприкосновенности с депутатов, судей, Президента - 36,6%;Источник: https://censor.net.ua/n3136654"
уже заветировал
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воно немічне. Не чекайте чудес. Чи ви з тих 75%?
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комуналку им снизь - а мочи росы в ленту морду не хотите, зебенята
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Самый лучший парад на День независимости - провести по Крещатику в наручниках колонну арестованных мародеров, которые наживались на армии, организовали откаты, брали взятки.
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Ну, разве что совсем простаки. Типа Евглены Зеленой.
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Ну вот на выборах его партия победит, будет коалиция и будут решаться социальные вопросы. До выборов глупо такое ожидать от Президента.
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Портнов: За останні два місяці Порошенко зняв у своєму банку готівкою 340 кг доларів США
http://ua1.com.ua/politics/portnov-za-ostanni-dva-misyaci-poroshenko-znyav-u-svoemu-banku-gotivkoyu-340-kg-dolariv-ssha-57525.html

🤣🤣🤣
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О ! Ми вже портнова цитуємо !!!! Ловко . Коли ***** почнеш славить ?!!!
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просто надо не ожидать снижения, а строить терминалы СПГ. в обозримом будущем СПГ будет дешеветь.
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Газовозы с СПГ Турция не пропускает.
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Ну попал Зеля !! Теперь у него дилема ,, как "повернуть течение Днепра в обратную сторону" . Иначе его выборець , сотрёт его же ,в порошок . Найбільше від Зеленського в перші 100 днів роботи на посаді президента очікують зниження тарифів на комуналку, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 1018 .
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Больше всего от Зеленского ожидают снижения тарифов на коммуналку,

Страна идиотов! Может колбасу по 2,20 еще? Самое последнее, что нужно стране - это снижать коммуналку. А если бы Петя снизил квартплату то его в жопу целовали бы?
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Чому, спаведливо. По перше пенсіонери всю пенсію тратять на комуналку, і майже всю зарплату тратять на комуналку дешеві робітники. В по друге, від Зеленського неможливо чекати ще чогось - він нічого не обіцяв, ніде нічого розумного не сказав. Значить і чекати більше нічого.
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Ось що чекають 20% населення. Не зарплат хороших щоб оплатити комуналку і на відпочинок з'їздити, не безбідного життя для себе і дітей, а комуналку меншу. І це не пенсіонери, пенсіонери за Юлю. 20% працездатних людей бажають щоб їхніми податками оплачували їх комуналку...😂
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБольше всего от Зеленского в первые 100 дней работы на посту президента ожидают снижения тарифов на коммуналку, - опрос КМИС
 
 
 
 
 
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