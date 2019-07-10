 Больше всего от Зеленского в первые 100 дней работы на посту президента ожидают снижения тарифов на коммуналку, - опрос КМИС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, опубликованные 9 июля.
Так, на вопрос "Что из перечисленного на карточке Вы хотели бы, чтобы новый президент Украины Владимир Зеленский сделал в свои первые 100 дней? Выберите, пожалуйста, не более 3-х ответов". Ответы респондентов распределились следующим образом:
- Снизить тарифы на коммунальные услуги - 42,8%;
- Добавить в парламент законопроекты о снятии неприкосновенности с депутатов, судей, Президента - 36,6%;
- Начать прямые переговоры с Донецком, Луганском и Москвой о мирном урегулировании и прекращении боевых действий на Востоке Украины - 33%;
- Начать / ускорить расследование наиболее резонансных коррупционных преступлений - 31,4%;
- Уменьшить зарплату топ-чиновникам - 17,6%;
- Начать переговоры с ЕС и США по Донбассу и Крыму - 14,3%;
- Начать переговоры с Россией о восстановлении экономических отношений - 12,1%;
- Инициировать изменение системы парламентских выборов - отмена мажоритарных выборов и переход к пропорциональной системе с открытыми списками - 10%;
- Ускорить расследование преступлений против Майдана - 9,6%;
- Инициировать перезапуск антикоррупционных органов (НАБУ, САП) - 4,7%;
- Внести в парламент законопроект о референдумах в Украине - 4,7%;
- Арестовать российские активы в Украине - 4,7%;
- Начать переговоры о вступлении в ЕС - 3,9%;
- Выставить на продажу помещения, машины и другие активы Государственного управления делами, которое занимается обеспечением Президента - 3,7%;
- Осуществить визит в Вашингтон и Брюссель - 2,2%;
- Перенести Администрацию Президента в другое здание - 0,8%.
Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения с 25 июня по 7 июля 2019 г. Методом личного интервью опрошено 2004 респондентов, проживающих в 129 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, что репрезентативная для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.
Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.
Ну, тупы-ы-е.. (с)
ЗекоМандюки, когда под офис презедента пойдете требовать того, за что голосовали?
а рассвета все нета...."
нанайскаязебобская народная песня
А населенню треба безвідсоткові, довгострокові цільові кредити на утеплення і модернізацію опалення. І ще багато держпрограм по зменьшенню залежності від газу.
У пороха нет энергетики, а есть у бабло ойског, под столом которого ты собираешь крохи, Суркиса, друга бабломойского и григоришина.
10 запитань до преЗЕдента:
1. Під час виборчої кампанії Ви обіцяли продати два із трьох літаків, якими користується президент України. Ви говорили, що будете користуватися рейсовими літаками. Скажіть, чи виставлені вже на аукціони ці літаки і скільки разів за останні 50 днів Ви літали рейсовими літаками?
2. Коли Ви позбудетесь кортежів, які ускладнюють рух містом?
3. Ви обіцяли прийти лише на один президентський термін. До його закінчення 4 роки і 10 місяців. Скажіть, чи варто у такому разі розпочинати грандіозний переїзд Адміністрації президента в Український дім? Чи Ви нині готуєте Офіс вже для свого наступника?
4. Коли до відповідальності будуть притягнуті Свинарчуки? Що заважає вашій владі це зробити?
5. Ви обіцяли відкриті конкурси для високопосадовців. Попри усі застереження Ви без усіляких конкурсів призначили Віталія Комарницького та Павла Кириленка головами прифронтових обласних державних адміністрацій - Луганської та Донецької. Перший - представник Партії регіонів із солідним стажем, людина, яка марить слов'янським союзом і має відверто сепаратистські погляди. Другий має брата, який служить у "ДНР". Що Вас змусило підписати укази по Комарницькому і Кириленку? Чи несете Ви персональну відповідальність за них?
6. За останній місяць Віктор Медведчук взяв під контроль третій інформаційний канал в Україні. Один із проектів кума Путіна - телеканал NewsOne готує телеміст разом із телеканалом "Россия 24", який заборонений в Україні. Чи готове підконтрольне Вами СБУ перешкодити цій інформаційній провокації? Коли будуть позбавлені ліцензії телеканали, які працюють на ворога?
7. Під час виборчої кампанії Ви обіцяли, що СБУ не буде більше займатися економічними злочинами. Утім, кілька днів тому відомство Баканова провело обшуки на двох тютюнових фабриках - у Вінниках, що на Львівщині, та у Жовтих Водах на Дніпропетровщині. Що робили там СБУшники, не скажете?
8. Коли Ви, як і обіцяли, будете вимагати від гарантів Будапештського меморандуму гарантій безпеки для України?
9. Ви обіцяли запровадити одноразову "нульову декларацію" для бізнесу. Ви говорили, що кожен бізнесмен за 5% зможе задекларувати та легалізувати свої доходи, а отримані кошти направити тим, хто неспроможний оплатити комунальні послуги. Чи готовий вже законопроект про це? Можете із ним ознайомити громадськість?
10. Чи не хотіли б Ви взяти участь в експерименті і як пенсіонери прожити на пенсію 1,5 тис.грн на місяць - такому експерименті, який Ви пропонували президентові Порошенку?
https://touch.facebook.com/story.php?story_fbid=2451021881586958&id=100000375106806
1) Ок, давайте спросим.
2) Доказательства постоянного перемещения кортежем?
3) В чем заключается грандиозность переезда? Одно здание от другого отдалено на 10 минут.
4) "Вашей власти" еще нет - у президента нет партии в парламенте. Вопрос нужно адресовать после выборов и после хотя бы полугода работы следующего созыва.
5) Спорные области требуют спорных решений и стратегического хода. На многие другие должности были открытые конкурсы и опросы. Вы считаете, что открытый конкурс на эти области - хорошая идея?
6) Телемост отменен. По факту презумпции невиновности, пока нет нарушения - нет наказание. Остальное - демагогия. Проверки, впрочем, никто не отменял.
7) Манипуляция. СБУ проводило ее в связке с прокуратурой и ДБР. По факту СБУ владеет расширенной информацией, что облегчит работу другим органам. Но она не занималась ею единолично.
8) Некорректный вопрос, конкретизируйте "гарантии безопасности" и "вимагати"? Зачем делать то, что неэффективно? Вызвать "обеспокоенность"?
9) Смысл, если его не примут сейчас? Текст закона появится в порядке денном, смотрите пункт 4
пусть эти гребаные избиратели подавятся своими тарифами !
Яких рехворм вам ще не вистачає?
Це рівень міністра через день якісь поради давати на публіку,хай вони інколи і правильні.Нема проблем в медицині.Хай краще гайне по лікарнях, і ось там вона почує поради і що люди думають про її рехворму і що робиться на місцях
в ОПУ уже увеличили...))))))))))))))
Те что проголосовали на прошлых выборах за карман, за снижение комуналки, а не за Президента получат бесславие и позор, да и мы вместе с ними
уже заветировал
мочиросы в лентуморду не хотите, зебенята
http://ua1.com.ua/politics/portnov-za-ostanni-dva-misyaci-poroshenko-znyav-u-svoemu-banku-gotivkoyu-340-kg-dolariv-ssha-57525.html
🤣🤣🤣
Страна идиотов! Может колбасу по 2,20 еще? Самое последнее, что нужно стране - это снижать коммуналку. А если бы Петя снизил квартплату то его в жопу целовали бы?