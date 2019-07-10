 С Путиным во время войны вряд ли стоит общаться в той же манере, что с Порошенко во время избирательной кампании. Его на эмоцию не возьмешь, - Климкин о видеообращении Зеленского

"Журналисты задаются вопросом: это вообще приемлемо и правильно - делать такие предложения через видео? На самом деле, почему бы и нет? Политика меняется… К тому же, я не знаю, в какой мере это видео рассчитано на Кремль, а в какой - на внутреннего пользователя", - написал Климкин на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что "дело здесь, скорее, в другом". "С Путиным во время войны вряд ли стоит общаться в той же манере, что с Порошенко во время избирательной кампании… К сожалению, Путина на эмоцию не возьмешь. Он на нее не ведется. Он понимает только силу и конкретные, согласованные действия. Поэтому, чтобы системно противодействовать России, нужны три вещи - четкая стратегия, согласованность действий и поддержка международных партнеров", - написал министр.

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"А в остальном - почему бы и не видео. На самом деле я думаю, что за этим форматом будущее", - резюмировал Климкин.

Ранее Зеленский позвал Путина на переговоры при участии Трампа, Меркель, Мэй и Макрона: "Давайте обсудим, чей Крым и кого нет на Донбассе".