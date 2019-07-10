 Насалик прокомментировал подозрение от НАБУ: "Оно подготовлено ​​на основе незаконного решения НАПК"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В последнее время кто-то очень хочет проверить меня на стрессоустойчивость и тратит на это много времени и средств. Чернушные сайты этому, конечно, радуются, но обращаюсь к тем, кто им платит: Не дождетесь! У меня чистая совесть, и мне не за что краснеть. Надеюсь, что НАБУ и САП - тоже, и они, соблюдая украинское законодательство, расставят все точки над "и"", - написал он.

По мнению Насалика, "главная цель грязи, которая почти каждый день льется из "сливных бачков" в интернете" - отвлечь его от избирательного процесса.

"Я понимаю, что сейчас выборы и главная цель грязи, который почти ежедневно льется на меня со "сливных бачков" в интернете, которые не имеют ни редакции, ни журналистов - отвлечь меня от избирательного процесса. Но, как говорят в Одессе, "не делайте мне нервы", вы все равно ничего не добьетесь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Министру энергетики Насалику вручили подозрение

Кстати, никакого обыска в моем доме в Козине не было, как не было и расписок - только "липа", уже установлено экспертизой МВД и СБУ. А что касается подозрения НАБУ и САП о якобы декларировании мной недостоверной информации, то сообщаю, что это подозрение было подготовлено ​​на основе соответствующего решения НАПК, которое было признано незаконным и отменено Верховным Судом Украины еще 10 апреля 2019.

Напомним, вчера, 9 июля, детективы НАБУ сообщили о подозрении министру энергетики и угольной промышленности Украины Насалику по факту внесения недостоверных сведений в декларации. Речь идет о незадекларированном заеме в 1,249 млн долларов, полученном от физлица.