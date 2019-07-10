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 Политика Украины
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 Насалик прокомментировал подозрение от НАБУ: "Оно подготовлено ​​на основе незаконного решения НАПК"

Глава Минэнергоугля Игорь Насалик усматривает политический контекст в объявлении ему НАБУ подозрения относительно внесения недостоверных данных в декларацию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В последнее время кто-то очень хочет проверить меня на стрессоустойчивость и тратит на это много времени и средств. Чернушные сайты этому, конечно, радуются, но обращаюсь к тем, кто им платит: Не дождетесь! У меня чистая совесть, и мне не за что краснеть. Надеюсь, что НАБУ и САП - тоже, и они, соблюдая украинское законодательство, расставят все точки над "и"", - написал он.

По мнению Насалика, "главная цель грязи, которая почти каждый день льется из "сливных бачков" в интернете" - отвлечь его от избирательного процесса.

"Я понимаю, что сейчас выборы и главная цель грязи, который почти ежедневно льется на меня со "сливных бачков" в интернете, которые не имеют ни редакции, ни журналистов - отвлечь меня от избирательного процесса. Но, как говорят в Одессе, "не делайте мне нервы", вы все равно ничего не добьетесь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Министру энергетики Насалику вручили подозрение

Кстати, никакого обыска в моем доме в Козине не было, как не было и расписок - только "липа", уже установлено экспертизой МВД и СБУ. А что касается подозрения НАБУ и САП о якобы декларировании мной недостоверной информации, то сообщаю, что это подозрение было подготовлено ​​на основе соответствующего решения НАПК, которое было признано незаконным и отменено Верховным Судом Украины еще 10 апреля 2019.

Напомним, вчера, 9 июля, детективы НАБУ сообщили о подозрении министру энергетики и угольной промышленности Украины Насалику по факту внесения недостоверных сведений в декларации. Речь идет о незадекларированном заеме в 1,249 млн долларов, полученном от физлица.

Насалик прокомментировал подозрение от НАБУ: Оно подготовлено ​​на основе незаконного решения НАПК 01

Источник: https://censor.net.ua/n3136644
 
 
 Топ комментарии
 
Все они на 100% уверены в собственной безнаказанности
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Вот например Труху оправдали по полной, а его стоит посадить хотя бы за создание банд боевиков - собственной армии.
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Вот например бриллиантовый прокурор сразу сказал: буду молчать, ничего мне не будет
Так ведь и вышло
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Все они на 100% уверены в собственной безнаказанности
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Вот например Труху оправдали по полной, а его стоит посадить хотя бы за создание банд боевиков - собственной армии.
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Вот например бриллиантовый прокурор сразу сказал: буду молчать, ничего мне не будет
Так ведь и вышло
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У меня чистая совесть, и мне не за что краснеть

Кришталево чиста людина "Не делайте мне нервы", - Насалик прокомментировал подозрение от НАБУ - Цензор.НЕТ 6636
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чистая совесть интересно во сколько ему обошлась
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длительными сроками за верную службу вору рошенко ?
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шо было видели, дальше посмотрим , я тебе не ванга
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ага... у юльки коляску просить надо... не делайте ему нервы у не паралич начнется... вроде ему подкидывают пакетик наркоты в тумбочку... бабло есть но не знаю откуда по этому мол не задекларировал
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У подельника рошеноахмета начались нервы))) Его ведь могут на зоне поротердамить )))
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миньетная рожа вырядилось в вышиванку. Типичный ход пиаарасов,что б прикрыть свою жопу...
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во дворце в козине оказывается есть один житель с чистой совестью. неожиданно.
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чому ніде не показують статистику відсоток від усіх підозр доведених до суду по різним правоохоронним органам? можна показати навіть як динаміку в часовому вимірі.
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Вони живуть "по новому", в іншому вимирі...
😁
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А зустрічі в ОРДЛО з сепарами та рашистами?!
🤔
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Да болт он лдожил на это НАБУ.Через два месяца ,как перед Трухановым извиняться будут.
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Насалик.Ти був нормальним мером . І до чого ти докотився?
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Грозный однако... Насалик прокомментировал подозрение от НАБУ: "Оно подготовлено ​​на основе незаконного решения НАПК" - Цензор.НЕТ 6667 украденное у народа придется вернуть а твой стрессовый иммунитет пригодится тебе в тюрьме...
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А чому Насалік так нервує? Аудит є аудит. Якщо у пана все чисто - нема проблем, честь і хвала. Ну а, якщо ні, то вже нехай вибачає, треба буде нести відповідальність...
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Как может быть чистой совесть при наличии дома в Козине? И не только там. И не только дома.
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насралык, мразь конченая, суши сухари,на зоне пригодятся)))))))))))
вот смотришь на его рожу и понимаешь что его руки "ничего не крали", но статьи уголовного кодекса прям на лбу написаны )))))

на зону , ушлепок!!!!))))))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНасалик прокомментировал подозрение от НАБУ: "Оно подготовлено ​​на основе незаконного решения НАПК"
 
 
 
 
 
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