 "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность" и "Батькивщина" преодолевают 5% барьер, - опрос КМИС

Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии (КМИС), передает Цензор.НЕТ.

Согласно опросу, 65,9% респондентов точно или скорее всего собираются голосовать на парламентских выборах 21 июля по Верховной Рады, в т.ч. 48,8% точно собираются голосовать на них.

Респондентам, которые точно или скорее всего собираются голосовать, задавался вопрос: "А за какую партию вы собираетесь проголосовать?" и предлагался список партий. Социологи отмечают, что на момент формирования анкеты, еще не был известен полный список зарегистрированных партий и их порядок в бюллетене, поэтому в списке, который предлагался респонденту, не хватает нескольких партий (в частности, партии Саакашвили и партии Шария), хотя респондент имели возможность указать и партию не из списка.

Среди всех респондентов, которые точно или скорее всего собираются голосовать, ответы распределились следующим образом:

37,8% проголосовали бы за партию "Слуга народа",

11% - за партию "Оппозиционная платформа -"За Життя",

7,2% - за партию "Европейская Солидарность",

4,8% - за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина",

3,4% - за партию "Голос",

3,2% - за партию "Сила и Честь",

2% - за партию "Оппозиционный блок",

1,9% - за Радикальную партию Олега Ляшко,

1,8% - за "Украинскую стратегию Гройсмана",

1,4% - за партию "Гражданская позиция",

1,2% - за партию "Свобода",

1,2% - за "Партию Шария",

0,5% - за "Самопомич",

0,1% - за Аграрную партию,

за другие партии - всего 0,3%,

0,4% - вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень,

19,9% - не определились, за кого голосовать,

1,9% - отказались отвечать на вопросы.

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Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (собственно, именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов), то получим результаты, согласно которым сейчас пройти в парламент наибольшие шансы имеют 6 партий, отмеченные ниже:

48,5% проголосовали бы за партию "Слуга народа",

14,1% - за партию "Оппозиционная платформа - "За Життя",

9,2% - за партию "Европейская Солидарность",

6,2% - за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина",

4,4% - за партию "Голос",

4,1% - за партию "Сила и Честь",

2,5% - за партию "Оппозиционный блок",

2,4% - за Радикальную партию Олега Ляшко,

2,3% - за "Украинскую стратегию Гройсмана",

1,8% - за партию "Гражданская позиция",

1,6% - за партию "Свобода",

1,6% - за "Партию Шария",

0,7% - за "Самопомич",

0,1% - за Аграрную партию.

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"Почти все, кто что-то дописывал - дописывали Шария. В телефонных опросах у него больше 3%, но там есть смещение в сторону пользователей Интернетом. Так что, думаю, у него 2,5-3%. Вообще же еще никто не публиковал результаты опроса по правильному списку, где есть все партии и именно в том порядке, который разыгран. Например, неизвестно, сколько добавит ОПА блок за счет первого места и сходства с Оппозиционной платформой (до сих пор они стояли в списке после платформы). Так что рано говорить о сенсациях", - прокомментировал результаты опроса директор КМИС Владимир Паниотто.









С 25 июня по 7 июля 2019 Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом личного интервью опрошено 2004 респондентов, проживающих в 129 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой ​​стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, что репрезентативная для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.