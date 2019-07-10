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 "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность" и "Батькивщина" преодолевают 5% барьер, - опрос КМИС

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время, то в парламент прошли бы партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За життя", "Европейская Солидарность" и "Батькивщина".

Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии (КМИС), передает Цензор.НЕТ.

Согласно опросу, 65,9% респондентов точно или скорее всего собираются голосовать на парламентских выборах 21 июля по Верховной Рады, в т.ч. 48,8% точно собираются голосовать на них.

Респондентам, которые точно или скорее всего собираются голосовать, задавался вопрос: "А за какую партию вы собираетесь проголосовать?" и предлагался список партий. Социологи отмечают, что на момент формирования анкеты, еще не был известен полный список зарегистрированных партий и их порядок в бюллетене, поэтому в списке, который предлагался респонденту, не хватает нескольких партий (в частности, партии Саакашвили и партии Шария), хотя респондент имели возможность указать и партию не из списка.

Среди всех респондентов, которые точно или скорее всего собираются голосовать, ответы распределились следующим образом:

37,8% проголосовали бы за партию "Слуга народа",
11% - за партию "Оппозиционная платформа -"За Життя",
7,2% - за партию "Европейская Солидарность",
4,8% - за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина",
3,4% - за партию "Голос",
3,2% - за партию "Сила и Честь",
2% - за партию "Оппозиционный блок",
1,9% - за Радикальную партию Олега Ляшко,
1,8% - за "Украинскую стратегию Гройсмана",
1,4% - за партию "Гражданская позиция",
1,2% - за партию "Свобода",
1,2% - за "Партию Шария",
0,5% - за "Самопомич",
0,1% - за Аграрную партию,
за другие партии - всего 0,3%,
0,4% - вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень,
19,9% - не определились, за кого голосовать,
1,9% - отказались отвечать на вопросы.

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Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (собственно, именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов), то получим результаты, согласно которым сейчас пройти в парламент наибольшие шансы имеют 6 партий, отмеченные ниже:

48,5% проголосовали бы за партию "Слуга народа",
14,1% - за партию "Оппозиционная платформа - "За Життя",
9,2% - за партию "Европейская Солидарность",
6,2% - за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина",
4,4% - за партию "Голос",
4,1% - за партию "Сила и Честь",
2,5% - за партию "Оппозиционный блок",
2,4% - за Радикальную партию Олега Ляшко,
2,3% - за "Украинскую стратегию Гройсмана",
1,8% - за партию "Гражданская позиция",
1,6% - за партию "Свобода",
1,6% - за "Партию Шария",
0,7% - за "Самопомич",
0,1% - за Аграрную партию.

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"Почти все, кто что-то дописывал - дописывали Шария. В телефонных опросах у него больше 3%, но там есть смещение в сторону пользователей Интернетом. Так что, думаю, у него 2,5-3%. Вообще же еще никто не публиковал результаты опроса по правильному списку, где есть все партии и именно в том порядке, который разыгран. Например, неизвестно, сколько добавит ОПА блок за счет первого места и сходства с Оппозиционной платформой (до сих пор они стояли в списке после платформы). Так что рано говорить о сенсациях", - прокомментировал результаты опроса директор КМИС Владимир Паниотто.

Слуга народа, ОП - За життя, Европейская Солидарность и Батькивщина преодолевают 5% барьер, - опрос КМИС 01
Слуга народа, ОП - За життя, Европейская Солидарность и Батькивщина преодолевают 5% барьер, - опрос КМИС 02
Слуга народа, ОП - За життя, Европейская Солидарность и Батькивщина преодолевают 5% барьер, - опрос КМИС 03
Слуга народа, ОП - За життя, Европейская Солидарность и Батькивщина преодолевают 5% барьер, - опрос КМИС 04

С 25 июня по 7 июля 2019 Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом личного интервью опрошено 2004 респондентов, проживающих в 129 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой ​​стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, что репрезентативная для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Источник: https://censor.net.ua/n3136643
 
 
 Топ комментарии
 
будешь мертвячуку ноги целовать потом, когда Зе! с ним коалицию сколотит)
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Вот эти все, уставшие от войны и страстно желающие мира простые людитм, не понимают одной очень простой и очевидной для меня вещи. Если Россия впихнет нам ОРДЛО с каким-то там статусом и амнистией боевиков под видом граждан Украины, защищавших русский язык/дамбасскую национальность, то она впихнет нам по сути Чечню Кадырова, только в большем масштабе.
Чечня не может влиять на Россию. Может только беспредельничать и опускать русских. А вот Донецкая и Луганская области могут влиять. Крепко могут. Или весь вот этот нарид, уставший от войны, считает, что десятки тысяч воюющих боевиков пойдут работать на шахты и заводы Донбасса? Во-первых, там уже нет никаких шахт и заводов. Все вырезано на металл и вывезено в РФ. А во-вторых, люди, привыкшие за 5 лет жить грабежом, войной и беспределом, никогда не пойдут работать. "Воровка никогда не станет прачкой, а вора не заставить спину гнуть".
Они будут кошмарить вот этот самый простой нарид. Годик-другой посидят на дотациях, которые Украина будет выплачивать каждому из них, как утратившему заработок. А потом, поняв, что им реально ничего не угрожает, они расползутся по всей Украине. Кто на гастроли, а кто вообще место жительства сменит. 50-60 тысяч человек, для которых убить все равно комара прихлопнуть. И все они поедут на материковую Украину. Потому что там, где сейчас оккупация, будет выжженная земля. Россия так всегда делает. Они будут грабить, беспредельничать, бухать, хвастаться подвигами и насиловать жен и дочерей простых людей, уставших от войны. Потому что больше ничего не умеют делать и потому что будут уверены в своей безнаказанности.
Нет, они не будут мстить или переть буром на ветеранов, военных или активистов. Потому что можно закончить свой жизненный путь присыпанным в лесопосадке. Они не будут кошмарить тех, кто "замирил" ОРДЛО с Украиной. Потому что они для них своих ребята, приведшие лоха к ним на убой. Или же этих "примирителей" не будет в Украине. Они будут в Израиле, Швейцарии, в России в конце концов. А если останутся, то с вооруженной охраной.
Поэтому те, с кем сейчас мирят уставший от войны простой нарид, будут кошмарить и торбить лохов, которые не смогут дать сдачи. Которые сейчас рассказывают про усталость от войны. Тот самый нарид. И Аваков не сможет защитить их от беспредела. А он и не будет. Потому что победившими в этой войне будут они. От 40 до 70 тысяч боевиков, которые сейчас воюют против нас. Которых Зеленский и Богдан называют такими же украинцами. А позже их всех легализуют и амнистируют. И они приедут в те города, в которые не дошла война благодаря армии.
Но придут туда уже с другой войной. И в другом статусе. Как-то так. Помните поговорку про тех, кто не кормит свою армию - кормит чужую? Так вот это и будет армия убийц, уверенных в своей безнаказанности, которых будет кормить каждый украинец. Долго будет. И дети будут. Потому что сейчас нам Зеленский готовит именно чеченский сценарий. Когда большая Россия откупается от маленькой Чечни. А кадыровцы имеют статус неприкасаемых, и для них российские законы ничего не значат. Кстати, кадыровцы тоже на Донбассе против нас воевали. Так что, возможно, они тоже будут иметь право на компенсацию и на гражданство. Готовьтесь, уставшие от войны простые люди, готовьтесь.
Ну а те, кто понимают, от чего нас защищает армия, не устают. Ни от войны, ни от помощи воюющей армии. Потому что знают, что может быть, если устанет армия.
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Да не друк, коалиция у Медведчука будет с петрухой. Опозиционная коалиция. А Зе бюдет с Ю.
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Чтоб голосовать за шобло сидельцев воров Рабиновича Бойко надо быть конченым идиотом.
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Вакарчук обурився з приводу проведення телемосту з Кісєльовим, написав заяву до РНБО.
Ну, прямо, справжній бізон.
І я би порадів з цієї новини та навіть подякував би Вакарчуку, якби не його огидне лицемірство з цього питання.
Бо це той самий Вакарчук, який минулі роки розказував, що русскіє - це його братья.
Бо це той самий Вакарчук, який висловлював співчуття русскому нароту, якщо там щось траплялося, і який забував висловити співчуття дітям-сиротам, яких цей народ залишив без батьків.
Бо це той самий Вакарчук, який після підриву автомобіля нашого контррозвідника писав, що нас вбиває недовіра.
Бо це той самий Вакарчук, який веде персональні телемости з багатьма представниками народу-агресора, незважаючи на те, що деякі з них відкрито демонструють ненависть до України.
Бо це той самий Вакарчук, для якого головний ворог - абстрактна корупція, а не російське військо, яке вбиває українців щодня, не російська пропаганда, яка вбиває мізки українців щодня.
Бо це той самий Вакарчук, який повторює дурню російської пропаганди про те, що треба сратися всередині, боротися з абстрактною корупцією, і як тільки ми її поборемо, так і війна закінчиться, так і території повернуться. Але ні Калінінград Німеччині, ні Карелію Фінляндії Росія не віддала, хоч там і краще живуть, і корупція на зовсім іншому рівні.
Бо це той самий Вакарчук, який всі ці роки і є тим джерелом реваншу, бо він будує персональні телемости з агресором, намагаючись переконати своїх прихильників, що ворожий народ - це наші друзі, і не всі там погані.
А потім ці "друзі", а не путін, вбивають наших людей, розпорюють їм животи, відрубують руки, розстрілюють і гвалтують на підвалах в Донецьку та Луганську.
Їх намагався і намагається виправдовувати Вакарчук, звалюючи вину особисто на путіна і на абстрактну корупцію в Україні.
Тому зараз його передвиборні маніпуляції в мене особисто викликають лише злість і огиду.
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Судячи з того , як палкі петіні прихильники розпочали поливати лайном "Голос" Вакарчука - справи у ПЄСу дуже кепські.. Видно добре пощипав Славко трави на петіному електоральному пасовищі.. А був час, коли петіні прихильники гаряче аплодували Голосу ..
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Если у "Слуги" все будет нормально с мажоритаркой, то они в состоянии сколотить большинство без других партий. Думаю, самым большим ударом это будет для Юльки, я почти уверена, что условием вхождения её партии в коалицию будет кресло премьера
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Почему ЦН ничего не пишет о списках Оппозиционной платформы и Медведчука

Там шо все сплошь чистые и патриоты

Где анализ и расследования
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С этими и так все понятно, отличных от медведчука в партии нет.
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Что значит все понятно? Тут у них рейтинг 14%
Значит не все понятно
Или вы электорат Медведчука?

И вообще ж, освещать так всех

Вторая в рейтинге партия а о ее кандидатах вообще ни слова!
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Конечно я не за них, но ватное быдло из страны никуда не испарилось, особенно из традиционно-ватных областей.
Даже в странах Балтии и других странах ЕС оно не вымерло, что уж говорить об Украине.
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Нужно давать людям информацию, а не кивать на «быдло»

Работа информационного портала в донесении информации
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На общественно-политическом форуме общается публика, которая интересуется политикой и я сомневаюсь, что хотя бы кто-то, из читающих ЦН, считает медведчука патриотом независимой от россии Украины.
Тем более, ЦН постоянно размещает материалы о заявлениях медведчука, которые даже у мало-мальски соображающего человека не оставляют сомнений в том, кто такой медведчук.
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Тому що вплинути на виборців регіоналів (на вату)не можна, вони вже визначилися, голосують за своїх крадіїв за дружбу з Росією.
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Вообще-то партийные списки освещают не для того чтобы влиять на выборы
Цель освещения вообще не в этом

Цель освещение в освещении. В открытии информации

У каждого избирателя должна быть информация чтобы проголосовать сознательно
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А там все "старые знакомые лица" координатора порошенка😁
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хватает анализов и расследований других изданий, но и так все понятно -там все бывшие рыги для примера https://www.pravda.com.ua/articles/2019/07/9/7220369/. И таки да они патриоты- россии
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А тих Зеленський вже давно всіх пересаджав.
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Славко-"ПАПРИКОЛУ" имеет все шансы быть опущеным ниже 5%)))
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тада бум надеяться,что пролезет таки и отщипнёт
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Голосую за партію СВОБОДА, тільки їм довіряю.
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Там медична мафія Тягнибок. Під час минулих виборів обісрався і втратив довіру людей.
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Свобода пассивна и их рейтинг тому подтверждение.
Удивлен высоким рейтингом ЗАЖОПья. Видимо это стабильный процент тех, кто до сих пор в танке и ждут ссср.
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безусловно,стабильно - хрестоматийные 11% зажопинцев факт медицинский и научно подтверждённый..
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Если б не Свобода и Тягнибок, то Крым был бы Ваш с куда большей долей вероятности.
Про всю Свободу не скажу, но верхушка дискредитировала эту партию навсегда.
Честным ее членам уже давно пора было переформироваться, имхо.
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Корчинський Крим відштовхнув. Це він лякав кримську вату "скаженими бандерівцями".
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Обычный для совободовской верхушки "националистический популизм", граничащий с провокаторством в пользу мордорского агрессора, типичным для агентуры, imho.
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кмис це контора гринева політтехнолога порошенка тому і відповідні результати.
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У гриніва "Соціс" там у песиків за 10% перевалює,а кміс це ригівська шарашка.Одне поки,що радує,занднєприводних ляшків точно не буде
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Зараз під ,зе, рекламу у Харкові гепа та його посіпаки усюди рекламу у колірі зе понапхали де не попади, обувають зе, а він повний 0,хаває, що рекламу його кольору підім'яли риго-анали...!!
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Т.е. по партийным спискакм СлугаНарода 48,5%. Мажоритащиуи возьмут гораздо больше, наврное 90%.Итого Калиция уже создана.
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Чудак ты. Революции делает активное меньшинство. Те же кто вынес к вертолёту Янука пять лет назад, те же вынесут из Рады и всю коЗеманду. Возможно даже - вперёд ногами.
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Да, давайте на потеху всему миру ещё раз майдан замутим. Это уже какой то порочный круг - поныли, проголосовали, майдан.
А как же слова поклонников Пороха про "не раскачивайте лодку, ещё одного Майдана Украина не переживет"? Или когда соевые при власти протестовать нельзя, а когда их убрали от корыта - можно?
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А есть другой выход ? Смотреть как рыговское отродье, в компании с шутами и клоунами, добивает остатки страны ?
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Допустим, проведём очередной Майдан. И даже представим, что восточные "соседи" этим не воспользуются и хотя бы сохранится существующий статус-кво. А дальше что? Ну лет 5 патриотического запала, которая очередная пришедшая на волне протестов власть спустит в унитаз. И опять вернёмся к тоже ситуации.
Кучма у нас просидел два срока, потому что перед первым выставлял себя "хозяйственником" для Востока страны, а перед вторым сделался "патриотом" для Запада ("Украина не Россия"). Любой другой президент под конец каденции напрочь теряет свой рейтинг - Ющенко, Овощ, Порох. Если каждый раз ситуацию исправлять Майданом - станем посмещищем для всего мира.
Не говоря уже о том, что я уверена, что новый майдан лишит нас ещё больше территории на Донбассе, а может и на Юге
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до этого активное большинство посадит всех порохоботов как ты.
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Аморфный кисель - не воины. В крайнем случае, Аваков попробудет чудить, но на этом его министерство прекратит существование.
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Те, кто занёс янучару, ныне заносит Зажиття и ПЕС.
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Всех сватов, всех клоунов - в Раду; ********* знает как управлять государством.
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Так шо теперь не 73% а надо говорить 37,8% ЗЕбанутых осталось?
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Больше. Отними от ста процентов ПЕС и Голос - получишь сухой остаток идиотов. Слишком много.
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так и знал-имбицил полный-типичное поведение)))
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- просто типичный сторонник барыг, жуликов и воров и немых слуг грантодающего сороса и олигархата.
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Странно, что Петя не пошёл в депутаты мажоритарщиком, чтоб более менее гарантированно пройти. А теперь с этими опросами сединок то у него прибавится, гулять по 5% краю)))
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будет коалиция «слуга урода» и «жоппблок»
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Только если усилиями порохоботов будет ослаблена Батькивщина и Сила и Честь,
лишив Силу Народа компетентного проукраинского некоррупционного
союзника.
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Тобто КМІС натякає, що в Раді будуть тільки три партії? Зєлі, Мародера і Бойка? Юлю КМІС бортонув?
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Порохло нарoд смёл, а сил на противодействовать яду его политтехнологий уже не хватает.
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Не знаю хто вірить цим гадалкам от КМИС ???
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Маячня. КМІС вже кілька років штампує відверто проплачені та абсолютно відірвані від реальності заказухи.
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Да? А вот результат второго тура президентских выборов они очень точно предсказали
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За барыжное шобло которое сменило вывеску на своей двери будут голосовать только соевые дегенераты которые в считанные дни будут отогнаны от кормушки...Коремлевским прихвостям нафталиновым ворам вообще не должно быть места в ВР...
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Мені вчора місцевий агітатор від клоуна сказав що голосувати треба за слугу урода, а якщо не хочу- то за оппоблок, щоб в ВР була міцна опозиція.
Схоже, я знаю з ким у слуг буде коаліція.
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Потрошенко, аферист высшего ранга , Тот самый "шатун", которому удавалось мародерить страну, на патриотических лозунгах. По которому как минимум лет пятнадцать тоскует шконка.
сможет ли Порошенко устроить третий Майдан, чтобы вернуть себе власть. Для дальнейшего мародерства страны, зависит только от нас, на предстоящих выборах.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность" и "Батькивщина" преодолевают 5% барьер, - опрос КМИС
 
 
 
 
 
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