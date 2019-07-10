 "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность" и "Батькивщина" преодолевают 5% барьер, - опрос КМИС

Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии (КМИС), передает Цензор.НЕТ.
Согласно опросу, 65,9% респондентов точно или скорее всего собираются голосовать на парламентских выборах 21 июля по Верховной Рады, в т.ч. 48,8% точно собираются голосовать на них.
Респондентам, которые точно или скорее всего собираются голосовать, задавался вопрос: "А за какую партию вы собираетесь проголосовать?" и предлагался список партий. Социологи отмечают, что на момент формирования анкеты, еще не был известен полный список зарегистрированных партий и их порядок в бюллетене, поэтому в списке, который предлагался респонденту, не хватает нескольких партий (в частности, партии Саакашвили и партии Шария), хотя респондент имели возможность указать и партию не из списка.
Среди всех респондентов, которые точно или скорее всего собираются голосовать, ответы распределились следующим образом:
37,8% проголосовали бы за партию "Слуга народа",
11% - за партию "Оппозиционная платформа -"За Життя",
7,2% - за партию "Европейская Солидарность",
4,8% - за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина",
3,4% - за партию "Голос",
3,2% - за партию "Сила и Честь",
2% - за партию "Оппозиционный блок",
1,9% - за Радикальную партию Олега Ляшко,
1,8% - за "Украинскую стратегию Гройсмана",
1,4% - за партию "Гражданская позиция",
1,2% - за партию "Свобода",
1,2% - за "Партию Шария",
0,5% - за "Самопомич",
0,1% - за Аграрную партию,
за другие партии - всего 0,3%,
0,4% - вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень,
19,9% - не определились, за кого голосовать,
1,9% - отказались отвечать на вопросы.
Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (собственно, именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов), то получим результаты, согласно которым сейчас пройти в парламент наибольшие шансы имеют 6 партий, отмеченные ниже:
48,5% проголосовали бы за партию "Слуга народа",
14,1% - за партию "Оппозиционная платформа - "За Життя",
9,2% - за партию "Европейская Солидарность",
6,2% - за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина",
4,4% - за партию "Голос",
4,1% - за партию "Сила и Честь",
2,5% - за партию "Оппозиционный блок",
2,4% - за Радикальную партию Олега Ляшко,
2,3% - за "Украинскую стратегию Гройсмана",
1,8% - за партию "Гражданская позиция",
1,6% - за партию "Свобода",
1,6% - за "Партию Шария",
0,7% - за "Самопомич",
0,1% - за Аграрную партию.
"Почти все, кто что-то дописывал - дописывали Шария. В телефонных опросах у него больше 3%, но там есть смещение в сторону пользователей Интернетом. Так что, думаю, у него 2,5-3%. Вообще же еще никто не публиковал результаты опроса по правильному списку, где есть все партии и именно в том порядке, который разыгран. Например, неизвестно, сколько добавит ОПА блок за счет первого места и сходства с Оппозиционной платформой (до сих пор они стояли в списке после платформы). Так что рано говорить о сенсациях", - прокомментировал результаты опроса директор КМИС Владимир Паниотто.
С 25 июня по 7 июля 2019 Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом личного интервью опрошено 2004 респондентов, проживающих в 129 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, что репрезентативная для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.
Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.
Ну, прямо, справжній бізон.
І я би порадів з цієї новини та навіть подякував би Вакарчуку, якби не його огидне лицемірство з цього питання.
Бо це той самий Вакарчук, який минулі роки розказував, що русскіє - це його братья.
Бо це той самий Вакарчук, який висловлював співчуття русскому нароту, якщо там щось траплялося, і який забував висловити співчуття дітям-сиротам, яких цей народ залишив без батьків.
Бо це той самий Вакарчук, який після підриву автомобіля нашого контррозвідника писав, що нас вбиває недовіра.
Бо це той самий Вакарчук, який веде персональні телемости з багатьма представниками народу-агресора, незважаючи на те, що деякі з них відкрито демонструють ненависть до України.
Бо це той самий Вакарчук, для якого головний ворог - абстрактна корупція, а не російське військо, яке вбиває українців щодня, не російська пропаганда, яка вбиває мізки українців щодня.
Бо це той самий Вакарчук, який повторює дурню російської пропаганди про те, що треба сратися всередині, боротися з абстрактною корупцією, і як тільки ми її поборемо, так і війна закінчиться, так і території повернуться. Але ні Калінінград Німеччині, ні Карелію Фінляндії Росія не віддала, хоч там і краще живуть, і корупція на зовсім іншому рівні.
Бо це той самий Вакарчук, який всі ці роки і є тим джерелом реваншу, бо він будує персональні телемости з агресором, намагаючись переконати своїх прихильників, що ворожий народ - це наші друзі, і не всі там погані.
А потім ці "друзі", а не путін, вбивають наших людей, розпорюють їм животи, відрубують руки, розстрілюють і гвалтують на підвалах в Донецьку та Луганську.
Їх намагався і намагається виправдовувати Вакарчук, звалюючи вину особисто на путіна і на абстрактну корупцію в Україні.
Тому зараз його передвиборні маніпуляції в мене особисто викликають лише злість і огиду.
Там шо все сплошь чистые и патриоты
Где анализ и расследования
Значит не все понятно
Или вы электорат Медведчука?
И вообще ж, освещать так всех
Вторая в рейтинге партия а о ее кандидатах вообще ни слова!
Даже в странах Балтии и других странах ЕС оно не вымерло, что уж говорить об Украине.
Работа информационного портала в донесении информации
Тем более, ЦН постоянно размещает материалы о заявлениях медведчука, которые даже у мало-мальски соображающего человека не оставляют сомнений в том, кто такой медведчук.
Цель освещения вообще не в этом
Цель освещение в освещении. В открытии информации
У каждого избирателя должна быть информация чтобы проголосовать сознательно
Это не его
Удивлен высоким рейтингом ЗАЖОПья. Видимо это стабильный процент тех, кто до сих пор в танке и ждут ссср.
Про всю Свободу не скажу, но верхушка дискредитировала эту партию навсегда.
Честным ее членам уже давно пора было переформироваться, имхо.
😁
😁
А как же слова поклонников Пороха про "не раскачивайте лодку, ещё одного Майдана Украина не переживет"? Или когда соевые при власти протестовать нельзя, а когда их убрали от корыта - можно?
Кучма у нас просидел два срока, потому что перед первым выставлял себя "хозяйственником" для Востока страны, а перед вторым сделался "патриотом" для Запада ("Украина не Россия"). Любой другой президент под конец каденции напрочь теряет свой рейтинг - Ющенко, Овощ, Порох. Если каждый раз ситуацию исправлять Майданом - станем посмещищем для всего мира.
Не говоря уже о том, что я уверена, что новый майдан лишит нас ещё больше территории на Донбассе, а может и на Юге
пляцкий цирк скоро отъезжает, а клоуны не хочут
лишив Силу Народа компетентного проукраинского некоррупционного
союзника.
Схоже, я знаю з ким у слуг буде коаліція.
сможет ли Порошенко устроить третий Майдан, чтобы вернуть себе власть. Для дальнейшего мародерства страны, зависит только от нас, на предстоящих выборах.