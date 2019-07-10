 Уверен, что Путин вскоре освободит украинских моряков, но взамен попытается получить как можно больше преференций, - Климкин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин в эфире программы "PRIME:Муждабаєв" на телеканале ATR.
"Я уверен, что их (военнопленных моряков. - Ред.) освободят, при чем в ближайшее время. Но для Путина важно решить этот вопрос, это мое личное мнение, - в контексте саммита G7, в контексте того, что будут встречи относительно Донбасса, возможно в нормандском формате. Он попробует это использовать именно в этом контексте. Также, конечно, для него очень важно, чтобы в Европе солидарность по поводу санкций уменьшалась. Он будет бить на конец года", - сказал он.
Также Климкин отметил, что "Путину абсолютно параллельно, кто тут сидит (российские заключенные в Украине. - Ред.)": "Его это не интересует. Его интересует получение лучшего положения для поднятия ставок. Я неоднократно говорил, что он использует парней (военнопленных моряков. - Ред.) как разменную монету. Его конечная цель - санкции и признание России как страны, которая попадает в "нормальность". А второе — это свобода действий и возможность действовать в Украине на раскол и федерализацию".
Ранее международный трибунал ООН по морскому праву обязал Российскую Федерацию срочно освободить два военных катера "Никополь" и "Бердянск", буксир "Яны Капу", а также 24 украинских моряков, которые были захвачены 25 ноября 2018 года вблизи Керченского пролива.
Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.
В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".
Также на Цензор.НЕТ: РФ намерена выполнить решение Международного трибунала в отношении военнопленных моряков, - Полозов
В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.
30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".
Срок досудебного следствия по делу был продлен до августа 2019 года.
Вас, бляха, не попереджали і не просили подумати?
Нє, вам Путін страшним на бордах не здавався, ви приймали пози снобів - "нє надо нас пугать".
Чого ж репетуємо тепер?
Може Біґус на контракт пішов підкріпити свою небайдужість?
Чи Даниленко і Ко визнали опосередковану роботу на ворожу пропаганду?
Або "націоналісти" щось крім страшних фізіономій вождів демонструють?
Чергове дзеркало перед суспільством.
Картинка так собі.
(C)
@Leonid_IB
🤔
Средняя зарплата по Донецкой области под контролем Украины - 11 391 гривни за май. Или 29 648 рублей. Это, например, в Мариуполе, который трамбовали реактивной артиллерией, и где немало потеряли на перевалке после блокады. Средняя зарплата по республике Крым - 28 400 рублей. Средняя зарплата по Ставрополью - 28 256 рублей. Тамбовская область - 26 754 рубля. Средняя зарплата по ДНР - чуть больше минималки в Украине.
Построили витрину, молодцы. Русский мир, особый донбасский характер, наши Миги сядут в Риге. И санкции делают нас сильнее. Результат на табло.
А если бы не было беженцев, отжима предприятий, если бы украинцы не заливали миллиарды в бетон, в НИОКР, в снабжение войск в поле?
Еще несколько лет туров за пенсиями, "челноков" с сыром и поисков воды в Северном Крыму должны окончательно расставить все точки над i.
Пусть в Марик приезжают, дадим воды и шаурмы, мы не звери.Но Зэээля все это поправит. Украина должна жить хуже рахи, это одно из главных условий.
.https://vesti-ukr.com/strana/342792-hontareva-pytaetsja-poluchit-politicheskoe-ubezhishche-v-velikobritanii.
...https://antikor.com.ua/articles/314289-gontareva_pytaetsja_poluchitj_politicheskoe_ubehishche_v_velikobritanii...
Ви думаєте, що від втрати частини території, війни та виведення за бугор 5,5 мільярдів баксів гривня мала укріпитися?
Явна теза із методички ботоферми "ЗєОюди".
по друге з терористами переговорів про викуп не ведуть щоб не заохочувати до нових захоплень заручників.
по третє в кремлі не заявляли що не будуть виконувати рішення міжнародного трибуналу тому на мою думку не залишається нічого іншого як чекати.
Понятно и еже что моряков не просто так послали через пролив,была какая-то цель!! Может в обмен за водичку для завода Титан!!!