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 Политика Украины
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 Уверен, что Путин вскоре освободит украинских моряков, но взамен попытается получить как можно больше преференций, - Климкин

24 военнопленных украинских моряка, которые незаконно удерживаются в РФ, будут освобождены в ближайшее время. В обмен на это президент РФ попытается получить как можно больше политических преференций.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин в эфире программы "PRIME:Муждабаєв" на телеканале ATR.

"Я уверен, что их (военнопленных моряков. - Ред.) освободят, при чем в ближайшее время. Но для Путина важно решить этот вопрос, это мое личное мнение, - в контексте саммита G7, в контексте того, что будут встречи относительно Донбасса, возможно в нормандском формате. Он попробует это использовать именно в этом контексте. Также, конечно, для него очень важно, чтобы в Европе солидарность по поводу санкций уменьшалась. Он будет бить на конец года", - сказал он.

Также Климкин отметил, что "Путину абсолютно параллельно, кто тут сидит (российские заключенные в Украине. - Ред.)": "Его это не интересует. Его интересует получение лучшего положения для поднятия ставок. Я неоднократно говорил, что он использует парней (военнопленных моряков. - Ред.) как разменную монету. Его конечная цель - санкции и признание России как страны, которая попадает в "нормальность". А второе — это свобода действий и возможность действовать в Украине на раскол и федерализацию".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пленным морякам, удерживаемым в России, выдвинули обвинение в окончательной редакции

Ранее международный трибунал ООН по морскому праву обязал Российскую Федерацию срочно освободить два военных катера "Никополь" и "Бердянск", буксир "Яны Капу", а также 24 украинских моряков, которые были захвачены 25 ноября 2018 года вблизи Керченского пролива.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

Также на Цензор.НЕТ: РФ намерена выполнить решение Международного трибунала в отношении военнопленных моряков, - Полозов

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

Срок досудебного следствия по делу был продлен до августа 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3136641
 
 
 Топ комментарии
 
ну если больше преференций , то можем писать хуйло с большой буквы ….
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Ну, это Климкин сказал; а новая Рада назначит такого министра который поцелует Гоблина и Чепушилина в пятую точку, принесёт извинения за причинённые неудобства, и пообещает выплатить репарации за предыдущую оккупацию Украиной своей же территории.
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ну если больше преференций , то можем писать ***** с большой буквы ….
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получит... как только освободит... их тут встречать будут и чествовать а этого опарыша кремлевского хаить
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Дивно спостерігати за реакцією білих пальт та інших борців за все хорошеє проти всього плохого.
Вас, бляха, не попереджали і не просили подумати?
Нє, вам Путін страшним на бордах не здавався, ви приймали пози снобів - "нє надо нас пугать".
Чого ж репетуємо тепер?
Може Біґус на контракт пішов підкріпити свою небайдужість?
Чи Даниленко і Ко визнали опосередковану роботу на ворожу пропаганду?
Або "націоналісти" щось крім страшних фізіономій вождів демонструють?
Чергове дзеркало перед суспільством.
Картинка так собі.
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А може відсутність результатів із-за відсутності дозволів, прав. Бюрократія також тому причина, роками пишуть і приймають закони які потрібні вже зараз.
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Ну, это Климкин сказал; а новая Рада назначит такого министра который поцелует Гоблина и Чепушилина в пятую точку, принесёт извинения за причинённые неудобства, и пообещает выплатить репарации за предыдущую оккупацию Украиной своей же территории.
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можно поинтересоваться, когда вы "живьем" последний раз были в Украине ?
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Это так важно ? Типа, действия Зекоманды освещаются в интернете необъективно, а на деле он - патриот прожжённый ?
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а почему вы провели параллель между моим вопросом и Зеленским ? Или это автоматически ?
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А потому что беда свалилась на Украину, масштабы которой чудовищны; и все любители орать "сделаем их вместе" будут горько плакать, но будет уже поздно.
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даже не знаю что вам и ответить или спросить ….. То ли где беда, то ли про масштабы, или когда плакать ….? Хотя есть одно маленькое , но не существенное "неудобство" ….. доллар ещё упал . Вчера по 25,75 приём был. Знаю знаю , сейчас скажете что всё искусственно до выборов , а потом …… всё то что вы перечислили. Простой совет . Вы сайты разнообразьте . Думаю будет больше пользы для понимания ситуации у НАС в Украине.
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Гонтарева просит политического убежища в Англии. Интересно а где будет политическое убежище у хряка-мародера?
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зебилобот, лучше подумай о политическом убежище для зепрэзэрыла.
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Последние время высказывания Путина вызывают подозрение, что он специально косит под идиота, в надежде, что будущий суд скостит ему срок, как невменяемому.
(C)
@Leonid_IB
🤔
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Там очень сложный момент: нашлась сила (силы ?), которая объявила открытую войну против ФСБ. Схватка бульдогов под ковром; наверх только косточки вылетают, да и то не все.
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Мені здається що Бог на це не поведеться.
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Некоторые итоги деятельности "гнуснава шикаладнава барыги", каторый фсьо украл.

Средняя зарплата по Донецкой области под контролем Украины - 11 391 гривни за май. Или 29 648 рублей. Это, например, в Мариуполе, который трамбовали реактивной артиллерией, и где немало потеряли на перевалке после блокады. Средняя зарплата по республике Крым - 28 400 рублей. Средняя зарплата по Ставрополью - 28 256 рублей. Тамбовская область - 26 754 рубля. Средняя зарплата по ДНР - чуть больше минималки в Украине.
Построили витрину, молодцы. Русский мир, особый донбасский характер, наши Миги сядут в Риге. И санкции делают нас сильнее. Результат на табло.
А если бы не было беженцев, отжима предприятий, если бы украинцы не заливали миллиарды в бетон, в НИОКР, в снабжение войск в поле?
Еще несколько лет туров за пенсиями, "челноков" с сыром и поисков воды в Северном Крыму должны окончательно расставить все точки над i.
Пусть в Марик приезжают, дадим воды и шаурмы, мы не звери.Но Зэээля все это поправит. Украина должна жить хуже рахи, это одно из главных условий.
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Гонтарева просит политического убежища в Англии. А если бы у нас не было банковского погрома при Лере, тройного обвала гривны, полного падения доверия к банковской системе?
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Не просить, це брехня ботоферми "ЗєЛюді".
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Про обвал гривні це до Путіна та Коломойського.
Ви думаєте, що від втрати частини території, війни та виведення за бугор 5,5 мільярдів баксів гривня мала укріпитися?
Явна теза із методички ботоферми "ЗєОюди".
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Слухай ти "стратег" шоколадний а передбачити що саме так і буде ваша банда на чолі з мародером не могли коли посилали наших моряків на цю провокацію і головне питання - а за ради чого ви їх туди посилали???
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Никого он нафиг не отпустит. Горбатому по барабану. Откуда вообще такие идиотские утверждения???
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Этот чувак из Курска вроде как в политическом отпуске? Почему бы не осветить, что рассказал бывший министр Гелетей в популярной передаче "Будни охранника супермаркета"?
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по перше якщо би порошенко їх туди не послав, в надії спровокувати неадекватну реакцію кремля щоб відкласти президентські вибори то зараз б не було цієї проблеми.
по друге з терористами переговорів про викуп не ведуть щоб не заохочувати до нових захоплень заручників.

по третє в кремлі не заявляли що не будуть виконувати рішення міжнародного трибуналу тому на мою думку не залишається нічого іншого як чекати.
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Преференція одна для опудала, та що нижче рівня поверхні землі на 2метри є...
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Афера с заложниками уже не однократно осуществлялось.Спонсировать каких то радикалов стрёмно можно по счетам вычислить.Давали возможность взять в заложники,и находился якобы спаситель который за деньги выкупал))
Понятно и еже что моряков не просто так послали через пролив,была какая-то цель!! Может в обмен за водичку для завода Титан!!!
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А если путин потребует обмен 24 украинских моряка на Порошенко???
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Накой хрен нужно было посылать военных моряков через пролив?!! Что хотели ,услышать глубокую озабоченность!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУверен, что Путин вскоре освободит украинских моряков, но взамен попытается получить как можно больше преференций, - Климкин
 
 
 
 
 
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