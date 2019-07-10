 Глава МИД Эстонии Рейнсалу назвал провокацией салют в РФ в честь "освобождения" Таллина

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом он во вторник, 9 июля, написал на своей странице в соцсети Facebook.
"Сегодняшнее объявление в Российской Федерации об организации салюта в связи с 75-й годовщиной повторной оккупации Таллина является провокационным шагом", - написал глава МИД, подчеркнув, что после ухода немецких войск в Эстонии пришло к власти конституционное правительство, свергнутое советскими войсками.
Рейнсалу сообщил, что в посольство РФ в Таллине будет отправлен протест в связи с этим шагом, а российский посол будет вызван в МИД Эстонии.
"Если же говорить о круглых датах, то этот шаг кажется еще тем более циничным, что в этом году исполняется 80 лет заключения пакта Молотова-Риббентропа", - написал глава МИД.
Ранее на сайте министерства обороны РФ появилось расписание праздничных салютов, посвященных 75-летию со дня освобождения советских и европейских городов от нацистов. 13 июля состоится салют в честь освобождения Вильнюса, 1 августа - Каунаса, 13 октября - Риги, а 2 мая 2020 года - Берлина. Салюты осуществляются 12 залпами из 9 салютных установок 2А85 и 18 артиллерийских орудий ЗИС-3 калибра 76 мм, говорится на сайте Минобороны. Место проведения салютов - Поклонная гора в Москве.
Сайт фонда "Историческая память" в конце мая впервые опубликовал сканы советского оригинала Договора о ненападении между Советским Союзом и Германией от 23 августа 1939 года и секретного дополнительного протокола к нему.
Договор о ненападении поместился всего на двух страницах, секретный дополнительный протокол к нему, который распределял зоны влияния СССР и Германии в Восточной Европе, - на полутора. Сам пакт был опубликован немедленно после подписания, информация же о дополнительном протоколе держалась в СССР в секрете, хотя уже спустя короткое время после его подписания информация о нем просочилась через дипломатические круги.
он нафиг нужен
цырковая аренаофис шутапрезидента зеленского это не пустая трата бюджетных коштив, или чо оно там еще придумало, от чего смысла никакого нету?)
К тому же сам переезд планируется проводить не за счёт бюджета
Может будет фонд-райзинг
На 50 Лугандонов хватит
Хоча взагалі я не бачу сенсу в переїзді - бездумна трата грошей. Навіщо??? Яка об'єктивна перевага від цього? Штат АП можна скоротити і без переїзду взагалі-то!
Я вот вижу
В бывшей АП будут выставки проводиться
Причин очень много, часть из них озвучена. Мне достаточно было посмотреть видео из АП, чтобы понять, что оттуда надо съезжать.
А вы подождите, будет ещё много объяснений.
Якщо вже Зе так у новий офіс центрі хотів, то міг би вертольотний майданчик взяти, де в нього передвиборчий штаб був. Він поотдаль великих транспортних магістралей і він більшість часу тупо простоює порожній.
Место для культурных мероприятий будет в бывшей АП
Вообще-то ближайшие годы с культурными мероприятиями будет гораздо все лучше
Все это на госуровне появилось после 2014
Погугліть старі статті, там туча коментаторів типу за Овоща. Більше, ніж зараз за Пе і Зе разом узятих. Думаєте за безплатно??
К тому моменту уже была куча Ольгинских ботов
Марши на плацу не очень
Не, российские сериалы про армию не смотрю
В американских фильмах такого нет
Загнивает Америка
Все же рискну предположить что марши строем и подготовка к параду - не одно и тоже
Будущей.
"Собиратели земель русских"
Страны Балтии на очереди следующие.
Русско-литовская война (Пограничная) 1487-1494Русско-шведская война 1495-1497Русско-литовская война 1500-1503Русско-литовская война 1507-1508Русско-литовская (Десятилетняя) война 1512-1522Русско-литовская (Стародубская) война 1534-1537Московское Государство(1547 - 1721 гг.)
Русско-шведская война 1554-1557Ливонская война 1558-1583Крымский поход на Москву (1571)Битва при Молодях (1572)Русско-шведская война 1590-1595Русско-польская война 1605-1618Русско-шведская война 1614-1617Смоленская война 1631-1634Русско-польская война 1654-1667Русско-шведская война 1656-1658Русско-турецкая война 1676-1681Русско-турецкая война 1686-1700Великая Северная война (1700-1721)Российская империя (1721 - 1917 гг.)Русско-турецкая война 1710-1713Персидский поход 1722-23Война за польское наследство 1733-1735Русско-турецкая война 1735-1739Русско-шведская война 1741-1743Семилетняя война 1756-1763Русско-турецкая война 1768-1774Барская конфедерация 1768-1776Русско-турецкая война 1787-1792Русско-шведская война 1788-1790Русско-польская война 1792Восстание Костюшко (1794)Русско-персидская война 1796Итальянский поход Суворова (1799)Битва при Адде - 26-28 апреля 1799 годаБитва при Треббии - 17-19 июня 1799 годаБитва при Нови - 17 августа 1799 года
Русско-персидская война 1804-1813Война Третьей коалиции (1805)Война Четвёртой коалиции 1806-1807Русско-турецкая война 1806-1812Англо-русская война 1807-1812Русско-шведская война 1808-1809Война Пятой коалиции (1809)Отечественная война 1812 годаЗаграничный поход русской армии 1813-14 гг.Взятие Парижа (1814)Русско-персидская война 1826-1828Русско-турецкая война 1828-1829Польское восстание 1830 годаКрымская война 1853-1856Польское восстание 1863 годаРусско-турецкая война 1877-1878Ихэтуаньское восстание 1899-1901Русско-японская война 1905 г.Первая мировая война 1914-1918Советская Россия / СССР(1917 - 1991 гг.)Советско-польская война 1919-1921 годов
Гражданская война в Испании (1936-1939)Китайско-японская война (1937-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Бои на Халхин-Голе (1939)Советско-польская война 1939 годаСоветско-финская война (1939-1940)Война c Германией(1941-1945)Советско-японская война (1945)
Холодная война (1946-1991)
После распада Руси, небыль ни одного года, когда империя не воевала!
Вывод: Мордор будет бесчинствовать всегда! Остановить это может только восстановление Руси.
Это она в 1720г. подарила Эстонию рашке.
Это провокация.
Салют по поводу освобождения Таллина должен быть проведен по желанию эстонцев и в столице Эстонии, не так ли? Эстонцы его проводят? Тогда какого лешего за нихроссияне празднуют? В РФ устраивали салюты по поводу освождения Ржева, Смоленска, Брянска и прочих городов? Нет? А почему?
РФ нужны квалифицированные рабочие руки, чтобы за гроши на них работали, саксаульные мигранты в РФ с метлой и веником только работать могут, а чтобы точную аппаратуру собирать, как на заводе ВЭФ - так это невозможно.
На роль дешевых рабов нужно население стран Балтии, чтобы на российскую илитку работали в их "чучхе" и , желательно, за пайку.
https://vesti-ukr.com/strana/299423-chudom-uspeli-otskochit-i-mashina-vrezalas-v-zdanie-biznes-tsentra-parad-v-kieve-dtp-s-bukom-i-tajna-bjudzheta
Там же и мнение военных!
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/08/22/7189872/