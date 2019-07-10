 Глава МИД Эстонии Рейнсалу назвал провокацией салют в РФ в честь "освобождения" Таллина

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом он во вторник, 9 июля, написал на своей странице в соцсети Facebook.

"Сегодняшнее объявление в Российской Федерации об организации салюта в связи с 75-й годовщиной повторной оккупации Таллина является провокационным шагом", - написал глава МИД, подчеркнув, что после ухода немецких войск в Эстонии пришло к власти конституционное правительство, свергнутое советскими войсками.

Рейнсалу сообщил, что в посольство РФ в Таллине будет отправлен протест в связи с этим шагом, а российский посол будет вызван в МИД Эстонии.

"Если же говорить о круглых датах, то этот шаг кажется еще тем более циничным, что в этом году исполняется 80 лет заключения пакта Молотова-Риббентропа", - написал глава МИД.

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Ранее на сайте министерства обороны РФ появилось расписание праздничных салютов, посвященных 75-летию со дня освобождения советских и европейских городов от нацистов. 13 июля состоится салют в честь освобождения Вильнюса, 1 августа - Каунаса, 13 октября - Риги, а 2 мая 2020 года - Берлина. Салюты осуществляются 12 залпами из 9 салютных установок 2А85 и 18 артиллерийских орудий ЗИС-3 калибра 76 мм, говорится на сайте Минобороны. Место проведения салютов - Поклонная гора в Москве.

Сайт фонда "Историческая память" в конце мая впервые опубликовал сканы советского оригинала Договора о ненападении между Советским Союзом и Германией от 23 августа 1939 года и секретного дополнительного протокола к нему.

Договор о ненападении поместился всего на двух страницах, секретный дополнительный протокол к нему, который распределял зоны влияния СССР и Германии в Восточной Европе, - на полутора. Сам пакт был опубликован немедленно после подписания, информация же о дополнительном протоколе держалась в СССР в секрете, хотя уже спустя короткое время после его подписания информация о нем просочилась через дипломатические круги.