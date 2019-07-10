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 Политика Украины
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Все про:ВР (23129) законопроект (2075) Крым (21604) Парубий (1984) Сюмар (305) Ионова (11)

 В Раде предлагают наказывать за непризнание Крыма и ОРДЛО частями Украины на срок от 3 до 5 лет лишения свободы

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона, которым предлагается ввести уголовную ответственность за "умышленное непризнание" принадлежности к Украине оккупированного Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода", авторами законопроекта является спикер Андрей Парубий, народные депутаты Украины Виктория Сюмар и Мария Ионова. Законопроект был зарегистрировано 5 июля, 8 июля поступил в комитет, а 9 июля - предоставлен для ознакомления депутатам.

Авторы законопроекта предлагают изложить часть 1 статьи 110 Уголовного кодекса Украины в следующей редакции:

"Умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также публичные призывы или распространение материалов с призывами к совершению таких действий, умышленное непризнание принадлежности Автономной Республики Крым и города Севастополя, отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей к территории Украины, - наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Крыму происходит тотальный геноцид над всеми, кто не воспринимает Россию, - Климкин

Подконтрольный России председатель Крыма Сергей Аксенов, комментируя регистрацию в Верховной Раде этот законопроект, заявил, что документ "направлен на запугивание людей".

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма Россией весной 2014 незаконными и осудили действия Москвы. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает аннексию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".

Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014.

Источник: https://censor.net.ua/n3136638
 
   
 Топ комментарии
 
5 лет думали- на тебе - придумали..- да еще перед выборами
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О, значит это латентного сепаратиста, который сидит в кресле президента тоже могут на кичу бросить. рускай язык для лугондона, где-то па середине, чистый лист. ну итд)))
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Фуйнёй занимаются. Типа это и есть патриотизма.
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5 лет думали- на тебе - придумали..- да еще перед выборами
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Потрібно починати з тих хто здав Крим, хто в Раді сидить недоторканий. Дебільна Рада, дебільний спікер!!!Як можна взнати що людина думає....
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Турчинови, Порошенки, Парубії тільки зараз це помітили.Чубаров ще не помітив, обіцяв татарський батальйон два роки тому....
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спикелу андлюхе свою бы жизнь сохранить в этом стремительном водовороте событий.....
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Ватные зебилы все мечтают... очко свое сохрани а то станешь женщиной а не девочкой.
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Із голубих татар?! Тільки не оправдовуйся, видно без очків...
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пнх муфлон диванный! Оно и видно на каких фронтах ты крым готов был защищать!!!
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Ще один "фронтовик" вилупився. За татар своїх земляків образився.Хочете життям наших хлопці заплатити за визволення Криму який вважаєте своїм..
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чмо ватное ты хоть высеры свои почитай! Само хоть поняло что пишешь?!
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Перший раз таку особу зустрічаю! По перше дуже великої "культури", по друге, не може вловити зміст написаного.Упаси бог таких до влади допустити, всі паркани попише, шибки повибиває, щось звалить. Це по їхньому патріотизм.
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Если верить тому что рассказывают то его именно сдали без малейшего сопротивления. По перехваченным переговорам зелененных человечком у них не было приказа вступать в конфликт. А в случае если начнётся сопротивление то сразу назад.
Тут одно из двух, или Турчинов зассал, или западные лицемеры рекомендовали не давать отпор, и обещали помочь разрулить.
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Лжепатриоты потому что
Вот если бы они на передовой были,защищали с оружием в руках
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О, значит это латентного сепаратиста, который сидит в кресле президента тоже могут на кичу бросить. рускай язык для лугондона, где-то па середине, чистый лист. ну итд)))
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«на кичу» тех кто принял закон об ОРДЛО законодательно закрепив возможность русского языка для Лугандонаи
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Можно смело 90% пересічних садить "с конфискацией", во доход гос-ву будет В Раде предлагают наказывать за непризнание Крыма и ОРДЛО частями Украины на срок от 3 до 5 лет лишения свободы - Цензор.НЕТ 2085
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Зачем в новости мнение придурка аксенова, пусть пуйлу и дальше заполировывает, в Украине его мнение никого не интересует
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Автор андлій палубій це шедеврально,а хто заважав за 5 років прийняти такий закон.Бо більшій половині ради довелося б по цій статті відповідати.Що тільки вибори не роблять,навіть з людьми зі справками,а ну подивимось як він внесе цей законопроект на голосування та хто проголосує,андлуха кинув палку з двома кінцями і обидва кінці по голові його ж і бехнуть
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5 лет спали и тут раздуплились! Где эти дебилы были раньше?
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опять их кормить? на трудотерапию: уход за стариками, уборка мусора.
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Фуйнёй занимаются. Типа это и есть патриотизма.
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А за торгівлю з сепарами та рашистами???!!!
🙄
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А тут есть такие, кто заслуживает от 3-х до 5-ти лет?
Пишите, не скрывайтесь, вас никто не найдёт, только честно))
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Ти з цієї команди, бо так впевнено ляпаєш?!!Чи просто один з недоумкуватих соєвих пустобрехів.Кізяк шоколадний..
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По этому закону любого жителя РФ можно садить . Надо готовить тюрьмы на 150 миллионов.
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Сначала надо УК изменить, и судебную реформу провести. Потому что за госизмену, убийства и терроризм под домашний арест выпускают, а за это даже ну-ну-ну не скажут
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О а давайте
Перекроем Медведчуку и пособникам русни воздух
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Давай себе отдых и не береги своё здоровье! У Раді пропонують карати за невизнання Криму та ОРДЛО частинами України на термін від 3 до 5 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 5471
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Ну чтобы те и вякнуть не могли что Крым это не Украина
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Сами себя наказывать
Это мазохизм какой то😂
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Хех. А Гоблін таки слідкує що тут діється, адже 21 не залізне.
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Хороший и нужный закон , думаю много упоротых кацапоидов сядут . а кто откажется от своих взглядов навеки потеряют уважение среди своей ваты .
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Да, только принмать его надо было ещё в 2014 году
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Т.е. сейчас принимать уже не нужно? Зебил, такой зебил
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Галилео Галилей под угрозой казни, тоже отрекся от своего учения о гелиоцентрической системе мира. Но не потерял признание и уважение во всем мире.
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Его в этом могли упрекать только окружавшие его люди и то сомневаюсь . Там казнь , а там сытая тюрьма . Сейчас же в эпоху сми и интернета это зафиксируется на всю жизнь .
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Уляна Супрун‏Подлинная учетная запись @usuprun

Не плутайте байки про «страхову медицину» з цивілізованими системами охорони здоров'я або приватним медичним страхуванням.
Для цих політиків - це не про трансформацію і оновлення системи. А про імітацію. І їхні ідеї збігаються саме з російською моделлю.

У Раді пропонують карати за невизнання Криму та ОРДЛО частинами України на термін від 3 до 5 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 235
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Вна рабсии страховая медицина не работает, хотя ввидена давно. Человека привезли с инсультом и страховка есть, лежал пока не умер так никто к нему и не подошел!
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В Киеве женщина умерла в коридоре поликлиники и продолжительное время оставалась на скамье рядом с другими пациентами. Известно, что женщина ждала своей очереди на прием к врачу. После того как она скончалась, тело накрыли простыней.

У Раді пропонують карати за невизнання Криму та ОРДЛО частинами України на термін від 3 до 5 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 431
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КомендантЕ Палубій, краще знає шо треба пересічним У Раді пропонують карати за невизнання Криму та ОРДЛО частинами України на термін від 3 до 5 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 1330
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Теперь в аэропорту на паспортном контроле пограничник будет спрашивать:"Чей Крым?" . Ответил неправильно, - в тюрьму...
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"Крым - Божий" (А. Усик) и пограничник молча заткнется.
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"Крым - божий! И нечего мне задавать собачьи провокационные вопросы". (А. Усик).
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Усик может себе такое позволить. Он - знаменитость. А вот лугандонная плесень, когда полезет за украинской пенсией, на блок-постах будет кричать: "Слава Украине!"
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От того, что кричать "халва" во рту слаще не станет - Крыма то нет у Украины...
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Заяви на 100% фейкові. Після виборів вони враз забувають що обіцяли. Поверніться трохи в історію і почитайте що обіцян не біблії Ющенко, Янукович, Порошенко, без біблії Тимошенко, Парубій,Ляшко нинішні нардепи. Нічого не виконано. Життя все гірше...
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Ну і мать його туди, той Крим, смітник кацапський.
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ФСБшний Парубій знову шкодить.
Це виходить, що Парубій 90% мешканців Лугандона і Крима обіцяє кримінальним переслідуванням? Парубій хоче, щоб ця вата вся взяла в руки зброю і пішла воювати з "українськими фашистами"?
Парубію треба в'язати ласти - просто горить.
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эта вата - тупорылое ленивое быдло, которое не пойдет воевать за какие-то там идеи. За колбасу по 2,20 и то не пойдет.
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Самі не підуть - Росія в окопи у якості гарматного м'яса зажене.
Але я не дуже радію, що мої співгромадяни з Лугандона і Криму будуть ненавидіти мою країну і голосувати їй на шкоду, а не на користь. Тобто Парубій пропонує, щоб моя країна з'їла дві ложки лайна на Сніданок у вигляді виборців Лугандона і Криму. А можна не погрожувати мешканцям окупованих теріторій кримінальним переслідуванням, а зробити так, щоб вони самі попросилить назад в Україну? Тобто не мародерити, як Парубій з Прошенком, а боротись з корупцією, і не на словах, а в реальності? Щоб Україна не була ізгоєм, якого ніде не хочуть бачити, а бажаною, рівноправною одиницею у світових структурах?
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Ваня, проснись ты обосрался они уже ненавидят Украину и голосуют "їй на шкоду", причем делают это уже лет 26.
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Пару - тройку ватанов на кичу, остальные пасть сразу захлопнут. Как обычные сцикливые ничтожества. Ватаноиды всегда смелые, когда чрезмерно толераствуешь по отношению к ним.
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Но ведь Украина
Оккупированная больная окровавленная но Украина
Шо поделать
Бывает и у родителей дети не очень. А если ещё и не заниматься их воспоминанием а доверить соседу...
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Не от трех до пяти, а до освобождения оккупированных территорий.
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Все очень просто - при выезде с территории ОРДЛО на камеру спрашивать вату которая прется за пенсиями - чей крым? Чей домбасс?
Если скажут "Расея" или "республики" - повестку в зубы, и пинком взад в "республику", пусть сидят и не высовываются.
Если скажут "Украины" - видео сохранить. Потом пригодится.
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Александр Усик уже ответил "на камеру" чей Крым, и "патриоты" шипя уползли под лавки. У Раді пропонують карати за невизнання Криму та ОРДЛО частинами України на термін від 3 до 5 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 6803
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Теперь всех, кто протестовал против регистрации Клюева посадят? Включая ЦИК и Депутатов. У Раді пропонують карати за невизнання Криму та ОРДЛО частинами України на термін від 3 до 5 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 263
Его сняли с кандидатов по причине, что ОРДЛО - не-Украина.
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Думаю уголовная ответственность это перебор, попахивает наказанием за инакомыслие, а вот лишение гражданства со всеми вытекающими последствиями в самый раз, но это надо делать на законодательном уровне.
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Вот именно, такие "законы" работают лишь на раша-пропаганду, делая картинку "неадекватных властей".
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Шось напоминает девиз когда вор кричит держи вора
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На паРашці? Таки да! Кончені тварини, особливо карлик.
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Вызывает Борман Штирлица:
- Штирлиц, завтра едем на картошку,
- О!Как у нас.
- Где это у вас? Пишите объяснительную.
Штирлиц пришел в кабинет. Думает, что провал и пишет:
- Я- советский разведчик, полковник Исаев, был заброшен в Германию и т.д.
Отнес Борману. Борман прочитал и говорит:
- И чего только не придумают, чтобы на картошку не ездить!?
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На паРашці? Таки да! Кончені тварини, особливо карлик.
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Забавно, кстати - за незаконное посещение Крыма иностранцами наказывали запретом въезда в Украину на три года. Но Крым уже шестой год под рашкой. То есть, те кто раньше клали с прибором на законодательство Украины могут снова спокойно разъезжать?
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Так этот закон планируют только для граждан Украины, на иностранцев он не распространяется.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Раде предлагают наказывать за непризнание Крыма и ОРДЛО частями Украины на срок от 3 до 5 лет лишения свободы
 
 
 
 
 
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