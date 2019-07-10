 В Раде предлагают наказывать за непризнание Крыма и ОРДЛО частями Украины на срок от 3 до 5 лет лишения свободы

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода", авторами законопроекта является спикер Андрей Парубий, народные депутаты Украины Виктория Сюмар и Мария Ионова. Законопроект был зарегистрировано 5 июля, 8 июля поступил в комитет, а 9 июля - предоставлен для ознакомления депутатам.
Авторы законопроекта предлагают изложить часть 1 статьи 110 Уголовного кодекса Украины в следующей редакции:
"Умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также публичные призывы или распространение материалов с призывами к совершению таких действий, умышленное непризнание принадлежности Автономной Республики Крым и города Севастополя, отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей к территории Украины, - наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой".
Подконтрольный России председатель Крыма Сергей Аксенов, комментируя регистрацию в Верховной Раде этот законопроект, заявил, что документ "направлен на запугивание людей".
Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма Россией весной 2014 незаконными и осудили действия Москвы. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает аннексию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".
Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014.
Тут одно из двух, или Турчинов зассал, или западные лицемеры рекомендовали не давать отпор, и обещали помочь разрулить.
Вот если бы они на передовой были,защищали с оружием в руках
🙄
Пишите, не скрывайтесь, вас никто не найдёт, только честно))
Перекроем Медведчуку и пособникам русни воздух
Это мазохизм какой то😂
Не плутайте байки про «страхову медицину» з цивілізованими системами охорони здоров'я або приватним медичним страхуванням.
Для цих політиків - це не про трансформацію і оновлення системи. А про імітацію. І їхні ідеї збігаються саме з російською моделлю.
Це виходить, що Парубій 90% мешканців Лугандона і Крима обіцяє кримінальним переслідуванням? Парубій хоче, щоб ця вата вся взяла в руки зброю і пішла воювати з "українськими фашистами"?
Парубію треба в'язати ласти - просто горить.
Але я не дуже радію, що мої співгромадяни з Лугандона і Криму будуть ненавидіти мою країну і голосувати їй на шкоду, а не на користь. Тобто Парубій пропонує, щоб моя країна з'їла дві ложки лайна на Сніданок у вигляді виборців Лугандона і Криму. А можна не погрожувати мешканцям окупованих теріторій кримінальним переслідуванням, а зробити так, щоб вони самі попросилить назад в Україну? Тобто не мародерити, як Парубій з Прошенком, а боротись з корупцією, і не на словах, а в реальності? Щоб Україна не була ізгоєм, якого ніде не хочуть бачити, а бажаною, рівноправною одиницею у світових структурах?
ты обосралсяони уже ненавидят Украину и голосуют "їй на шкоду", причем делают это уже лет 26.
Оккупированная больная окровавленная но Украина
Шо поделать
Бывает и у родителей дети не очень. А если ещё и не заниматься их воспоминанием а доверить соседу...
Если скажут "Расея" или "республики" - повестку в зубы, и пинком взад в "республику", пусть сидят и не высовываются.
Если скажут "Украины" - видео сохранить. Потом пригодится.
Его сняли с кандидатов по причине, что ОРДЛО - не-Украина.
- Штирлиц, завтра едем на картошку,
- О!Как у нас.
- Где это у вас? Пишите объяснительную.
Штирлиц пришел в кабинет. Думает, что провал и пишет:
- Я- советский разведчик, полковник Исаев, был заброшен в Германию и т.д.
Отнес Борману. Борман прочитал и говорит:
- И чего только не придумают, чтобы на картошку не ездить!?