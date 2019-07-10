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 Только за минувшие сутки полицейские задержали троих педофилов, жертвами которых стали пятеро детей, - Аброськин

Первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что только за минувшие сутки полицейские в разных регионах Украины обнаружили троих педофилов, которые изнасиловали несовершеннолетних, еще один делал это с двумя детьми в течение длительного времени.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

"Львовская область. 24-летний подонок зверски изнасиловал несовершеннолетнюю. Подозреваемый задержан. Николаевская область. 24-летний изнасиловал несовершеннолетнюю среди белого дня, затянув в кусты. Подонок установлен, но по месту жительства исчез, разыскивается. Тернопольская область. Мужчина, 1964 г.р., развращал мальчика 2010 г.р., и девочку, 2012 г.р. Подозреваемый при опросе подтвердил свои действия по развращению детей. Винницкая область. Психически больной, 1959 г.р. совершил нападение на девочку, 2012 г.р., после чего изнасиловал рукой. Ребенок доставлен в Центр матери и ребенка. Предварительный диагноз: изнасилование и кровотечение. Подонок задержан", - заявил Аброськин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция Запорожской области задержала педофила, который пытался изнасиловать собственных детей

По словам первого заместителя председателя Нацполиции, это только те факты преступлений, где родители преодолели страх и обратились в полицию.

"А сколько еще латентных половых преступлений совершаются в отношении детей можно только догадываться. Все должны понять, что, умалчивая преступления, не обращаясь в полицию, вы даете возможность подонкам безнаказанно насиловать и издеваться над нашими детьми", - подытожил Аброськин.

Источник: https://censor.net.ua/n3136637
 
 
 Топ комментарии
 
или раньше просто игнорировали данный вид преступлений как невыгодный, за два месяца извращенцы изниоткуда не возьмутся
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Это уже на выполнение плана похоже. Раньше тайники с оружием находили, теперь педофилов. За сутки троих, выглядит подозрительно.
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Вобще-то педофилы и региАналы всех мастей активизировались именно с приходом новопредставленного к власти. Спасибо Зе! за их щастливое детство!!!
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При чём здесь ЗЕ ????? Эта страна медленно и уверенно деградирует на протяжении десятилетий !!! Никого и нигде не воспитывают, люди предоставлены самим себе, дети со школьной скамьи привыкают к поборам их родителей ..... Так чему теперь удивляться, а тем более искать крайнего в виде ново представленного, который месяц у власти?
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За пять лет при власти Порошенко не наберется столько сумарно новостей про педофилов как за 2 месяца правления зеленского. Тенденция, однако! и это факт!
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или раньше просто игнорировали данный вид преступлений как невыгодный, за два месяца извращенцы изниоткуда не возьмутся
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Тут вы не правы. Помните как совок в америку и страны запада засылал своих "спящих шпионов", которые должны были проявиться по команде из штаба и начать свою, определенную, деятельность. Так же само и Зе! сыграл для них определеного рода сигнал. Или вы считаете, что у человека, который все время смотрит концерты квартал 95, сватов, лигу смеху и слуга народа, все в порядке с головой. Тут катушка слетает похлеще обычного!!!
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Причём тут шпионы к психическому отклонению, и болезни «педофилия», которая взращивается годами? Вам бы подучить матчасть, перед тем, как писать бред.
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Кстати если думаете никто не замечает, что вы трололо, и вы ошибаетесь)) Сейчас таких развелось в каждой теме.
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Про слетевшую катушку - прямо в точку. По Вам очень заметно.
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В последниее десятилетие особенно с 2014-го года в Украине активизировалась кремлёвская пропаганда в виде "ольгинских" и т.п. х**лоботов-калоедов.
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Порошенке тоже сейчас нужен хаос в Украине, для дискредитации Зеленского, как президента Украины.
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шось таке враження шо уся поліція спрямована на боротьбу з педофілами а інших злочинців не існує
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Зато педро, с *********, всю срану насиловал каждый день, все 5 лет. Но то такое...
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А сколько 263х за сутки по П-Хмельницкому?
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Амброськин- а сколько еще есть преступлений о которых Вы даже не знаете, только по одной причине- ЛЮДИ НЕ ДОВЕРЯЮТ ПОЛИЦИИ
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Эти педофилы из тех 73% что голосовали за зепрезика и отдадут свои голоса за слуг народа.
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При чём здесь ЗЕ ????? Эта страна медленно и уверенно деградирует на протяжении десятилетий !!! Никого и нигде не воспитывают, люди предоставлены самим себе, дети со школьной скамьи привыкают к поборам их родителей ..... Так чему теперь удивляться, а тем более искать крайнего в виде ново представленного, который месяц у власти?
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Теперь он в ответе за все происходящее в стране. И не надо о десятилетиях, большинство из 73% хотели от Пороха всего за пять лет устроить им райскую жизнь.
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Привіт, тут скоріше питання ще треба до депутатів, які прийняли закон савченко, після якого повно уселяких злочинців вийшли на волю...
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Так. Цей закон слід було скасувати відразу після повернення савченко.
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ого, у МВС розпочався сезон педофілів?
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Зловили, викрили, зловлять.... ну а що далі, у землю прикопають з відрубленною бошкою чи по статті надюхи відпустять??? скільки ціх виродків випустили, звіти є???
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такое ощущение что спецом нагнетают ситуацию. наверно нужно протянуть какой то закон. и совсем я не уверен, что это закон полезен для общества...
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Заднеприводной как раз и аннонсировал Закон, будут усиливать ответственность и голосовать в Раде сегодня-завтра, вероятно он надеется на "детях заехать", сколько их дополнительно погибнет от "усиления ответственности"-можно только гадать и это никому не интересно.
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То что в последнее время много таких случаев это скорей всего эффект Вертера. Как с самоубийцами после того как их освещаю в СМИ, сразу появляется волна последователей. Так же и тут. А то что полиция отчитывается о проделанной работе так это им скорей всего задачу поставили разобраться с педофилами.
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Это уже на выполнение плана похоже. Раньше тайники с оружием находили, теперь педофилов. За сутки троих, выглядит подозрительно.
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слушала тетку на каком-то канале, которая всерьез рассуждала о правах педофилов, которые будут нарушаться, если их в реестр будут заносить и если люди, не дай бог, узнают, что рядом с ними живет педофил, который недавно откинулся... и какая "непростая" у этого человека! начнется тогда жизнь...и ни словом не упомянула о той жизни, которая продолжается у жертв педофилов, как они с этим живут, как к ним после этого относятся, в какой помощи они нуждаются...., иногда хочется проснуться...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТолько за минувшие сутки полицейские задержали троих педофилов, жертвами которых стали пятеро детей, - Аброськин
 
 
 
 
 
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