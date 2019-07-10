 Манипуляции и пропаганда, финансирование терроризма, убийства гражданских - это современный политический курс РФ, - Ельченко в Совбезе ООН

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинформ, об этом Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил во вторник, выступая на открытых дебатах Совета Безопасности ООН на тему "Связь международного терроризма и организованной преступности", сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы признаем настоятельную потребность дополнительных эффективных средств противодействия новейшим тенденциям в терроризме и организованной преступности. В частности, когда терроризм и уголовные компоненты безнаказанно интегрируются государственной политики некоторых стран, это приводит к грубым нарушениям международного права, включая преступлениями агрессивной войны и преступлениями против человечности.

Украина продолжает испытывать такие последствия, опираясь российской гибридной агрессии уже более 5 лет", - заявил он.

Ельченко обратил внимание присутствующих на то, что российский представитель в своем выступлении рассказывал об угрозе поставок оружия террористам в Сирии, в то время как Украина хотела бы услышать от него, когда Россия прекратит непрерывные поставки вооружений и боеприпасов для "бессмысленной поддержки кровопролития" на оккупированном Донбассе.

"Перебрасывание ответственности, манипуляции и пропаганда, вмешательство во внутренние дела государств, разжигание международных конфликтов поставками оружия и финансированием терроризма, убийства гражданского населения, включая медиков - все это современный политический курс Российской Федерации", - заявил он.

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Украинский дипломат добавил, что нужно не только осуждать транснациональную преступную деятельность, включая терроризм, но и эффективно противостоять ей и привлекать виновных к ответственности.

"К сожалению, нынешняя ситуация в Украине четко доказывает, что приспособление к агрессии или попустительство агрессору лишь ведут к дальнейшей агрессии. Именно поэтому критически важно решительно привлечь государство-агрессора к ответственности и применять все необходимые инструменты для возвращения ее в рамки международного права", - отметил Ельченко.

Дипломат также отметил, что основными факторами, которые делают возможным распространение терроризма в связке с организованной преступностью в современном мире есть злонамеренное использование технологических изобретений и инноваций в сфере коммуникации, недостаточный контроль границ, комплексные вызовы из-за возвращения комбатантов из зон конфликта, недостаточное расследования и наказания участников незаконных вооруженных формирований, которые возвращаются домой, и тех, кто финансирует или поддерживает террористическую и преступную деятельность "в любых их формах и методах".