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 Девять украинских воинов получили ранения и боевые травмы на Донбассе, уничтожены трое террористов. За сутки - 27 обстрелов, - ОС

9 июля вооруженные формирования РФ 27 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 11 раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Также противник открывал огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 19 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

- четыре раза вблизи Широкино - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи Ломакино - из артиллерийской системы калибра 122 мм;
- дважды неподалеку от Водяного - из артиллерийских систем калибра 122 мм и автоматических гранатометов;
- два раза окраины Новомихайловки - из противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия;
- дважды в районе населенного пункта Пески - из минометов калибра 82 мм и противотанковых ракетных комплексов;
- вблизи Новотроицкого - из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
- пять раз вблизи Красногоровки - из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку от Пищевика - из автоматической гранатомета;
- окраины Чермалыка - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 8 раз:

- дважды вблизи Травневого - из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- три раза вблизи Новолуганского - из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм;
- неподалеку от Зайцево - из миномета калибра 82 мм;
- в районе населенного пункта Шумы - из минометов калибра 120 и 82 мм;
- окраины Новгородского - из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

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"В результате вражеских обстрелов пять военнослужащих получили ранения и четверо - боевые травмы. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям", - сказано в сообщении.

По данным разведки 9 июля трое оккупантов уничтожены и трое ранены.

Также сообщается, что с начала текущих суток враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил один обстрел позиций украинских защитников вблизи Марьинки из миномета калибра 120 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны четыре раза:

- дважды неподалеку от Крымского - из минометов калибра 82 мм;
- вблизи Причепиловки - из минометов калибра 120 и 82 мм;
- окраины Новотошковское - с артиллерийской системы калибра 122 мм.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.

Девять украинских воинов получили ранения и боевые травмы на Донбассе, уничтожены трое террористов. За сутки - 27 обстрелов, - ОС 01
Девять украинских воинов получили ранения и боевые травмы на Донбассе, уничтожены трое террористов. За сутки - 27 обстрелов, - ОС 02
Девять украинских воинов получили ранения и боевые травмы на Донбассе, уничтожены трое террористов. За сутки - 27 обстрелов, - ОС 03

Источник: https://censor.net.ua/n3136635
 
 
 Топ комментарии
 
Це вже =устойчівоє прєкрасчєніє аґня= чи ще не дуже ?

Одужуйте, хлопці.
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Одужання пораненим бійцям!
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Це вже =устойчівоє прєкрасчєніє аґня= чи ще не дуже ?

Одужуйте, хлопці.
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Ні, це тільки 120 мм арта. Ось коли 152 та РСЗО - тоді вже "устойчивоє". А поки "тільки" видділення в день втрати "устойчіво"...
Пораненим - ЖИТИ та одужати!
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путін-***** та його посіпакам це кажи!!!! смерть расіянським окупантам!!!!
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Одужання пораненним воїнам України!!! смерть масковським окупантам та путін-*****!!!!
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Желаем нашим раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.


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Вы там сепарам скажите ,что клоун сказал ,что мы идем к устойчивому прекращению огня! Какие раненые,там не стреляют,потому что зеля приказал!
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"АТО должно продолжаться несколько часов." - говорил парашенка в начале каденции.
Ни тот ни другой поначалу даже не представляли, с чем имеют дело.
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Дорогой Я - троллья фсб р. фидарации

"АТО должно продолжаться несколько часов." - говорил парашенка в начале каденции.
Ни тот ни другой поначалу даже не представляли, с чем имеют дело.
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спасибо, что живые!
пораненим (ой же як багато!!!) соколам ясним найскорішого одужання і повного відновлення...
де ж це поділося "устойчивое прекращение огня" ??? коли ж то воно стане так...
горіть у пеклі москалі (с)... гори і вата на землі ... (-3 у добриво)
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надо занятся отведением украинских войск с украинской территори, на расстояние больше нежели расстояние выстрела рашистского запрещенного,,,а потом снова и еще...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДевять украинских воинов получили ранения и боевые травмы на Донбассе, уничтожены трое террористов. За сутки - 27 обстрелов, - ОС
 
 
 
 
 
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