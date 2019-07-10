 После подписания президентом указа украинские миротворцы будут служить в тренировочной миссии НАТО в Ираке, - Левчик

Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генштаба ВСУ Валентин Левчик, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.

"В апреле этого года Украина была признана Североатлантическим советом как потенциальный операционный партнер тренировочной миссии НАТО в Ираке. В дальнейшем после подписания соответствующего указа президента Украины, планируется направление национального персонала в состав данной миссии", - подчеркнул представитель Генштаба, рассказывая о перспективах работы украинских миротворцев.

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Не менее важным, по мнению Левчика, является военное сотрудничество между Украиной и ЕС, которое осуществляется в соответствии с приоритетами, определенными Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС. Частью этого процесса является запланированное направление национального персонала в состав операции ЕС "Алтея" в Боснии и Герцеговине.

"До конца 2019 года мы также планируем увеличить численность национального контингента в составе многонациональных сил "КФОР" в Косово, планируем дополнительное направление персонала в состав Тренировочно-совещательной миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане, Многопрофильной интегрированной миссии ООН по стабилизации в Мали и сейчас прорабатывается вопрос со стороной ООН по увеличению численности национального персонала в составе Сил ООН по поддержанию мира на Кипре", - сообщил Левчик.