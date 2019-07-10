 Оккупанты в Крыму штрафуют "за злоупотребление свободой массовой информации", но позволяют использовать язык вражды, - правозащитники

Как сообщают в "Крымской правозащитной группе", обзор практики применения этой статьи в Крыму показал, что под "злоупотреблением свободой" власти РФ понимают упоминание запрещенной организации без пометки, что эта организация запрещена в РФ, передает Цензор.НЕТ.

В перечень запрещенных входят организации, которые законно действуют в Украине: "Свидетели Иеговы", Меджлис крымскотатарского народа, "Правый сектор", "УПА", "УНА-УНСО", "Хизб ут-Тахрир".

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С начала оккупации правозащитники зафиксировали 10 рассмотрений в "мировых судах" Крыма по ст. 13.15 КоАП РФ. Из десяти известных административных дел только одно возбуждено в отношении жителя Крыма Рустама Меннанова за то, что он опубликовал в социальной сети пост с поздравлением Мустафы Джемилева без указания, что Меджлис - запрещенная в РФ организация. Запрет Меджлиса крымскотатарского народа является нарушением Россией международных норм, Россию неоднократно призывали отменить этот запрет. Но несмотря на это, Рустама Меннанова оштрафовали на 2000 рублей. Во всех остальных случаях под преследование по этой статье в Крыму попадало руководство изданий, публикующих явно пророссийские материалы.

В своих статьях издательства негативно отзываются о "запрещенных" организациях, иногда используют язык вражды. Но факты разжигания ненависти суды игнорируют. Штрафы присуждают не за использование языка вражды, а за упоминание организации без ярлыка "запрещенная в РФ".

Например, главный редактор издания "МК в Крыму" Майкл Львовски дважды получал предупреждения за упоминание Меджлиса крымскотатарского народа без пометки "запрещенная организация". Главный редактор "Крымского Телеграфа" за подобное "правонарушение" в статье "В Кремле большая паника" был оштрафован на 4000 рублей. За упоминание без пометки "Свидетелей Иеговы" оштрафованы на 4000 рублей главный редактор "Керчь.Инфо" Мария Антишина и редактор "Российской лиги новостей" С.В. Абрамов. Антишину оштрафовали за статью под названием "Убийца из Керчи Владислав Росляков: кто он?".

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В тексте "Свидетели Иеговы" названы сектой, что является мягкой формой разжигания ненависти к религиозной группе. Однако штраф журналистка получила за отсутствие пометки, что эта организация запрещена в РФ, а не за использование языка вражды.

В феврале 2019 года была оштрафована на 4000 рублей главный редактор "Крымского информационного агентства" за статью "Песни активиста украинского майдана хотят спеть в одном из клубов Симферополя". В своей статье "КИА" цитирует пользователя соцсетей, который возмущается проведением в Крыму концерта местной группы с исполнением песен "Океана Эльзы". "Зачем вы поете песни майданутого быдла?",- пишет сайт, а также в тексте используются и другие фразы, направленные на разжигание ненависти к украинцам.

Таким образом редакция в статье цитирует язык вражды по отношению к украинцам и активистам Евромайдана без соответствующих комментариев. Однако редактора издания оштрафовали не за разжигание ненависти, а за то, что в тексте при упоминании УПА не стояла пометка "запрещенная в РФ организация". Уже в июне 2019 года оштрафован на 4000 рублей редактор издательства "Город 24" Максим Онищенко за упоминание украинской организации, название которой не указано в решении суда. Решения судов опубликованы на сайте "Мировые судьи Крыма".

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"Такая практика свидетельствует, что оккупационные власти в Крыму не намерены запрещать или ограничивать язык вражды в отношении религиозных или этнических групп. В то же время они используют административные нормы для преследования за упоминание запрещенных в РФ, но не запрещенных в Украине организаций", - уверены правозащитники.