 Три украинки служат в составе миротворческих миссий ООН, - Минобороны

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны, на сегодня три женщины-военнослужащих проходят службу на должностях миротворческого персонала - в составе Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго (наблюдатель), Миссии ООН в Республике Южный Судан (штабной офицер) и Общих миротворческих силах в зоне безопасности Приднестровского региона Республики Молдова (наблюдатель).

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