 Три украинки служат в составе миротворческих миссий ООН, - Минобороны

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны, на сегодня три женщины-военнослужащих проходят службу на должностях миротворческого персонала - в составе Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго (наблюдатель), Миссии ООН в Республике Южный Судан (штабной офицер) и Общих миротворческих силах в зоне безопасности Приднестровского региона Республики Молдова (наблюдатель).
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Миротворческой миссии ООН на Донбассе я не вижу в ближайшем будущем, - Кучма
Польша выступает за отправку на Донбасс миротворческой миссии ООН, - Чапутович
В Кремле заявляют, что компромисса по развертыванию миротворческой миссии ООН на Донбассе еще нет
Техническая миссия ООН могла бы подготовить почву для развертывания миротворческой миссии на Донбассе, - Ельченко
Параметры миротворческой миссии ООН на Донбассе согласованы примерно на 30%, - Марчук
Американські військові збудували штаб для Військово-морських сил України в місті Очаків на Миколаївщині.
Наразі американські військові проводять реконструкцію об'єктів, необхідних для повноцінного проведення навчань серії "Сі Бриз", повідомили в штабу ВМС ЗСУ.
Наші партнери вже звели та передали в експлуатацію будівлю оперативного центру, ведуть завершальні роботи на споруді для обслуговування катерів. У планах американських військових також ремонт та підсилення пірса.
"Створену інфраструктуру будуть інтенсивно і постійно використовувати українські військові моряки під час повсякденної діяльності, а не лише впродовж навчань. Збудовано дуже якісно на рівні об'єктів, що розташовані на військово-морських базах США", - каже капітан 1 рангу Андрій Риженко.Наступний проект після Очакова, який планують реалізувати американські військові інженери - це будівництво гуртожитків для військовослужбовців ВМС ЗС України в Миколаєві. https://gazeta.ua/articles/donbas/_amerikanci-zbuduvali-shtab-dlya-************-flotu/914393