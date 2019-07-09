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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Словакия (411) нормандская четверка (579) Лайчак (25)

 Для Словакии будет честью организовать у себя встречу "нормандского формата", - Лайчак

Словакия как председательствующая в ОБСЕ страна в 2019 году готова принять встречу лидеров государств "нормандской четверки" (Украина и Россия как стороны конфликта и Франция и Германия как посредники).

Об этом заявил во вторник действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак во время пресс-конференции по результатам неформального министерского заседания ОБСЕ в Высоких Татрах, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина - это один из наших приоритетов, мы бы хотели возобновления "нормандского формата". Я думаю, что сейчас рановато говорить о саммите. Но на этой неделе будет встреча на уровне экспертов в "нормандском формате", и я думаю, что это очень желательным, чтобы "нормандский формат" встретился на самом высоком политическом уровне. Очевидно, для нас будет честью организовать такую встречу здесь, в Словакии", - заявил Лайчак, отвечая на вопрос журналистов о том, возможно ли проведение саммита между Украиной и Россией как сторонами конфликта до завершения Словацкого председательства в ОБСЕ (до конца 2019 года).

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В то же время, добавил министр, он не хотел бы сейчас говорить "о пока не подтвержденных вещах".

Вместе с этим, действующий председатель ОБСЕ указал на необходимость обсуждения того, как можно улучшить жизнь простых людей в зоне конфликта.

"Вместе с моими коллегами мы подготовили план по восстановлению доверия, и этот план, собственно, был поддержан и Москвой, и Киевом. И первый шаг в этом плане - разведение сил в районе Станицы Луганской... Также сюда входит разминирование и восстановление инфраструктуры", - сказал Лайчак.

Отметим, что неформальная встреча министров иностранных дел и других представителей высокого уровня государств-участников ОБСЕ проходила во вторник, 9 июля, в Высоких Татрах в Словакии.

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Источник: https://censor.net.ua/n3136629
 
 
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Гораздо практичнее тебя,3,14дора прямо сейчас повесить
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Всуньте його собі в сраку,без США та Британії ніяких форматів,птн-пнх!!!
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Лапті та жабоїди з ковбасниками. Бггг.
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І еті люді запрєщают нам ковиряца в носу. (с)
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И эти люди голосовали за Петра Алексеевича, главу партии Европейской Солидарности
Который кушать не может, как в Европу хочет
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Ну так і якунєвіч декларував швидкий та рішучий похід у Європу. Ну щоб типу побрататися з цими жабоїдами з ковбасниками. Бгг.
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Гораздо практичнее тебя,3,14дора прямо сейчас повесить
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SOS ! #Россия - угроза миру и человечеству при любых режимах. Ученые зафиксировали превышение уровня радиации в 100 тысяч раз ‼ в районе затонувшей советской атомной подводной лодки «Комсомолец» (в 1989 году)
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Всуньте його собі в сраку,без США та Британії ніяких форматів,птн-пнх!!!
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Є український народ, він є й буде. І є російська діаспора в україні, єврейська діаспора, угорська діаспора. Я не вірю, що українців в Україні менше, ніж росіян, євреїв і інших національних меншинств. Але ці меншинства дуже розбавляють українську ідею так, що українці в своїй країні не можуть розвинути свою державу. Навіть зараз, Зеленський привів з собою купу народу, де й українців нема. Росіяни вже показали, що в Україні можна розвинути не українську ідею, а російську. Українці, або ми об'єднаємось, і дамо рішучу відсіч усіляким іншим ідеям, яким не має місця в Україні, або лишимося лохами, і будемо слухати про руський мір, а ще може ще якийсь єврейський мір на кацапській мові буде нами правити. В кінці кінців, у вас що, вибили українську гідність, чи мудрість, чи розуму нема патологічно? Та Германію розділили навпіл. І суть не в тому, що німці були однорідні, а в тому, що Західна Германія досягла розвитку такого, що і зараз німці з ГДР є як ущербні щодо жителів території ФРГ. То невже не можна розвиватись, і розвивати українство, і плюнути на той Донбас, на той Крим, і розвинути країну до такого стану, щоб і кримчане і лугандонці приїжджаючи сюди, відчували себе ущербними? Ви подивіться, що за партії на виборах. Це ніщо. Це однопартійна система - хтось молодший, хтось старший, а насправді жодної ідеї, якась суцільна безідейність. Та вибити їх треба звідти.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДля Словакии будет честью организовать у себя встречу "нормандского формата", - Лайчак
 
 
 
 
 
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