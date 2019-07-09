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Все про:Зеленский (2058) назначение (1437) Нацсовет_ТРВ (418) Зиневич (1)

 Зеленский назначил Зиневич членом Нацсовета по телерадиовещанию

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Юрия Зиневич членом Национального совета по телерадиовещанию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте Главы государства. 

В тексте президентского указа отмечается: "В соответствии с пунктом 13 части первой статьи 106 Конституции Украины, статей 4, 6 Закона Украины "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания" постановляю:

Назначить Зиневич Юрия Михайловича членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацсовет по телерадиовещанию обратится в Раду, чтобы им расширили полномочия

Источник: https://censor.net.ua/n3136627
 
 
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очередной рыг и сепар... Зеленский назначил Зиневич членом Нацсовета по телерадиовещанию - Цензор.НЕТ 5585

Президент Украины Владимир Зеленский назначил членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания некого Юрия Зиневича. Об этом говорится в указе №503/2019, который опубликован на официальном сайте Офиса президента.
- Назначить Зиневича Юрия Михайловича членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, - сказано в тексте указа.
В декларации Зиневича сказано, что он владеет 50 процентами акций компании "Индиго Автосервис".
В 2018 году он заработал 44,7 тысяч гривен, работая в адвокатской фирме "Наше право". К слову, Зиневич владеет 33,33 процентами акций данной фирмы.
Также Зиневич хранит один миллион гривен наличкой.
Еще стоит отметить, что в Фейсбуке у Зиневича совершенно закрытая страница, но у него в друзьях есть Ирина Победоносцева, которая является директором по развитию студии "Квартал 95". Вместе с этим она работала главой пресс-службы штаба Зеленского во время последних выборов.
Также Зиневич дружит с Дарьей Чепак, которая была пресс-секретарем Виктора Януковича и Ларисой Мудрак, которая тогда руководила пресс-службой главы государства.
А еще в 2014 году Зиневич принимал участие в парламентских выборах и избирался по округу №104 в Луганской области. Об этом сообщается на официальном сайте ЦИК.
Зеленский назначил Зиневич членом Нацсовета по телерадиовещанию - Цензор.НЕТ 9306

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjC7YSX2qjjAhVx2aYKHap1CS4Qjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fkp.ua%2Fpolitics%2F641730-zelenskyi-naznachyl-vladeltsa-avtoservysa-chlenom-natssoveta-po-voprosam-tv&psig=AOvVaw2LW2NdXJMOeNhOzq2bFMbt&ust=1562791492735701
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Аж 3725 гривен в месяц принесла доход адвокатская контора! Тут поневоле заинтересуешься и телевидением, и радиовещанием. А лимон гривен- это, понятное дело- в лотерею выиграл. Даже не так! Это жена его выиграла и мужу подарила.
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Знов якийсь засланий казачок?
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Отличное назначение. Порохососы - в стойло!
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Порохоботы готовятся переходить на мивину
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Мивина скоро порохошлепам за счастье будет)). Папаша уже не платоспроможный
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очередной рыг и сепар... Зеленский назначил Зиневич членом Нацсовета по телерадиовещанию - Цензор.НЕТ 5585

Президент Украины Владимир Зеленский назначил членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания некого Юрия Зиневича. Об этом говорится в указе №503/2019, который опубликован на официальном сайте Офиса президента.
- Назначить Зиневича Юрия Михайловича членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, - сказано в тексте указа.
В декларации Зиневича сказано, что он владеет 50 процентами акций компании "Индиго Автосервис".
В 2018 году он заработал 44,7 тысяч гривен, работая в адвокатской фирме "Наше право". К слову, Зиневич владеет 33,33 процентами акций данной фирмы.
Также Зиневич хранит один миллион гривен наличкой.
Еще стоит отметить, что в Фейсбуке у Зиневича совершенно закрытая страница, но у него в друзьях есть Ирина Победоносцева, которая является директором по развитию студии "Квартал 95". Вместе с этим она работала главой пресс-службы штаба Зеленского во время последних выборов.
Также Зиневич дружит с Дарьей Чепак, которая была пресс-секретарем Виктора Януковича и Ларисой Мудрак, которая тогда руководила пресс-службой главы государства.
А еще в 2014 году Зиневич принимал участие в парламентских выборах и избирался по округу №104 в Луганской области. Об этом сообщается на официальном сайте ЦИК.
Зеленский назначил Зиневич членом Нацсовета по телерадиовещанию - Цензор.НЕТ 9306

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjC7YSX2qjjAhVx2aYKHap1CS4Qjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fkp.ua%2Fpolitics%2F641730-zelenskyi-*********-vladeltsa-avtoservysa-chlenom-natssoveta-po-voprosam-tv&psig=AOvVaw2LW2NdXJMOeNhOzq2bFMbt&ust=1562791492735701
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Аж 3725 гривен в месяц принесла доход адвокатская контора! Тут поневоле заинтересуешься и телевидением, и радиовещанием. А лимон гривен- это, понятное дело- в лотерею выиграл. Даже не так! Это жена его выиграла и мужу подарила.
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Це кум жінки біля церкви нажебрував.
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Не! Там бы вышло поболее, чем 3725 гривен в месяц.
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Да-да, я потом понял, что речь о лимоне, бережно хранимом, как память, о подарке.
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Да пороосос. Все кто не с твоим поросеньком все с рыгами. Верь в это свято и может быть тебе дадут шоколадку.
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засланные казачки обычно стоят не больше чем 5 копiйок
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А я вже хотів позаздрити тобі доходів.
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поучи украинский язык удмуртъ
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Твій жидьонок уже вивчив? Разом з тобою на пару
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шо там, рошения с довольства не еще сняла ?)
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У вашего ,,папаши,, от газпрома много денег,но боюсь,он вас заставит работать просто ,,за узкий мир,,бесплатно. Там своих вротенбергов очередь за деньгами.
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Рыг и домбасянин, отлично зебилы вы сделали это вместе.
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Хоть бы одного Иванова назначили. Хоть для прикола.
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Та буде там Іванових, хоть сракою їж, не переживайте. І Пєтрових з Башировими.
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Керувати тлерадіосповіщенням це легше ніж рейдерством займатись.
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"Новые" лица значительно хуже старых. Эй, 73%, рассказать вам какие вас ждут перемены?
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Да..Ну теперь уже точно видно что идёт осознанная целенаправленная политика назначения сепаров украинофобов на все ключевые должности. Вот ещё один Лугандонец сепарский назначен преЗЕдентом..Терзают меня смутные сомнения - а не стоит ли задача перед ЗЕсепар кликой устроить реальную настоящую гражданскую войну??? Ведь уже очевидно что после выборов в Раду начнёца реальный сепарский шабаш...
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Чего пете не задавало вопросы когда он кацапов назначало в контразведку?
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так он же им сразу так и сказал "зелюки выберите меня- и я буду все делать как Петя, ничего не измениться" Зеленський призначив Зіневича членом Нацради з телерадіомовлення - Цензор.НЕТ 1646
вот кто настоящие парахаботы Зеленський призначив Зіневича членом Нацради з телерадіомовлення - Цензор.НЕТ 1646
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ЗЕбилы а шо ваш кловун делает как Петя?? А вы визжите всё про Петю. А скажи ЗЕбилятник а как это должно оправдать ЗЕкловуна??
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Он лучше вас и пети,только потому,что ему на вас п..й.Беситесь дальше))))
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Ему и на тебя ЗЕбила тоже по ..й, правда ты холоп крепосной доволен шо твоему барину на тебя по ..х))) Зеленський призначив Зіневича членом Нацради з телерадіомовлення - Цензор.НЕТ 3272 А если ещё твой барин тебе сапогом в харю заедет, то ты зебил наверно и уписяеся от счастья...
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ЗЕбил, ты своего клоуна уже ровняешь с Петей)) Зеленський призначив Зіневича членом Нацради з телерадіомовлення - Цензор.НЕТ 7295
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Да люди которым паралельно на министра кабинета министров азирова,ну да они большее доверие вызывают,чем чучело служившее овощу.Что вас смущает)))
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Береги силы ЗЕбилушка тебе тут про Петю и папередников ещё 5 лет кудахтать...)))
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"Минулого тижня до України прилітав своїм чартерним літаком керівник
"Газпром-Медіа", я говорив про це всій новій адміністрації президента - але це нікому не цікаво - Садовий"...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЗеленский назначил Зиневич членом Нацсовета по телерадиовещанию
 
 
 
 
 
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