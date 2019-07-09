 Зеленский назначил Зиневич членом Нацсовета по телерадиовещанию

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте Главы государства.

В тексте президентского указа отмечается: "В соответствии с пунктом 13 части первой статьи 106 Конституции Украины, статей 4, 6 Закона Украины "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания" постановляю:

Назначить Зиневич Юрия Михайловича членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания".

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