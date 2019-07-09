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 Киевские новости
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Все про:КГГА (2197) видеонаблюдение (145)

 До конца года в столице появятся еще как минимум 600 камер видеонаблюдения, - КГГА

Сейчас в столице функционируют около 7000 камер видеонаблюдения. До конца года к ним прибавятся еще как минимум 600. Новые камеры поставят в людных местах, у памятников культуры и в парках.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу администрации.

"Камеры городской системы видеонаблюдения установлены во всех районах Киева: на мостах, улицах и автодорогах, территориях объектов социально-культурного назначения, всех въездах и выездах из города. Один из последних объектов, где установлены камеры, - пешеходно-велосипедный мост. Там установлено 10 видеокамер, две из которых роботизированные (имеют широкий обзор и функцию распознавания лиц)", - добавил Дмитрий Давтян.

Также на Цензор.НЕТ: Пьяный водитель пытался на внедорожнике въехать на новый пешеходный мост в Киеве, - патрульная полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3136621
 
 
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всі камери під'єднані до бракованого процесора, який керує матрицею Україна.
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