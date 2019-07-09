 До конца года в столице появятся еще как минимум 600 камер видеонаблюдения, - КГГА

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу администрации.

"Камеры городской системы видеонаблюдения установлены во всех районах Киева: на мостах, улицах и автодорогах, территориях объектов социально-культурного назначения, всех въездах и выездах из города. Один из последних объектов, где установлены камеры, - пешеходно-велосипедный мост. Там установлено 10 видеокамер, две из которых роботизированные (имеют широкий обзор и функцию распознавания лиц)", - добавил Дмитрий Давтян.

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