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 Политика Украины
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 Кум Медведчука Холодов, идущий в Раду от "Слуги народа", не жил в Украине последние 5 лет, - "Схемы"

Бизнесмен Андрей Холодов, баллотирующийся в парламент по списку партии "Слуга народа" под номером 22, живет между двумя странами - Украиной и Австрией. Совокупная продолжительность его пребывания за границей больше, чем разрешено требованиями законодательства по непрерывного проживания кандидата в депутаты в Украине в течение последних пяти лет.

Об этом сообщают журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях", информирует Цензор.НЕТ.

Они проанализировали данные за несколько лет, полученные от источников в Государственной пограничной службе.

Наиболее показателен 2015 год: Андрей Холодов не менее 204 дней в течение этого года находился за пределами Украины. В то же время, согласно закону "О выборах народных депутатов Украины", в Раду может быть избран только гражданин Украины, достигший на день выборов 21 года, имеющий право голоса и проживающий в Украине на протяжении последних пяти лет.

В свою очередь, закон "О гражданстве Украины" определяет непрерывное проживание как таковое, если разовый выезд лица за границу по частным делам не превышал 90 дней, а в сумме за год - 180 дней, и устанавливает, что "не является нарушением требования о непрерывном проживание выезд лица за границу в служебную командировку, на учебу, в отпуск, на лечение по рекомендации соответствующего медицинского учреждения или изменение лицом места жительства на территории Украины".

Смотрите на Цензор.НЕТ: Кум Медведчука, "куратор" теневой продажи сигарет в киосках Киева Холодов баллотируется в ВР от "Слуги народа", - Седлецкая. ВИДЕО

Аналитик гражданской сети "Опора" Александр Клюжев объясняет: "В случае выявления ЦИК нарушений кандидатом конституционного требования о проживании в Украине на протяжении последних пяти лет комиссия принимает решение об отмене регистрации такого лица. Такое полномочия ЦИК предусмотрено частью пятой статьи 61 Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины".

Сам Холодов по просьбе журналистов о комментарии не ответил.

Источники журналистов среди участников рынка называют Андрея Холодова "теневым бизнесменом", который зарабатывает на розничной торговле сигаретами в столичных киосках. В частности, активисты движения "Честно" проследили и формальную связь Андрея Холодова с предприятиями, виды деятельности которых связаны с содержанием МАФов. Это связь через жену и брата Андрея Холодова.

Также на Цензор.НЕТ: То, что бизнесмен Холодов является кумом жены Медведчука, не повод для исключения его из списка "Слуги народа", - Разумков

Официально Андрей Холодов является бенефициаром завода "Эфкон-окна" в столице. Этот завод производит алюминиевый профиль и другие строительные конструкции из этого металла.

Его жена Екатерина Шаховская, на которую записана вилла в Вене стоимостью 6 млн евро, является дизайнером одежды и кумой Оксаны Марченко - жены соучредителя партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", кума российского президента Владимира Путина Виктора Медведчука.

Источник: https://censor.net.ua/n3136620
 
 
 Топ комментарии
 
Да вы что Кум Медведчука Холодов, идущий в Раду от "Слуги народа", не жил в Украине последние 5 лет, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 3787 А зебилы думали будет по закону? Кум Медведчука Холодов, идущий в Раду от "Слуги народа", не жил в Украине последние 5 лет, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 8802
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Уже даже коровы на лужайке поняли шо просто одна банда сменила другую банду. Произошла ротация свиней у корыта. Ну все поняли..кроме ЗЕбилов ессно у них теперь новый царь как у кацапов Хуйло. Правда многие (99%) местных зебилов это все бывшие жюляботы и хотели бы шоб Бахиня рулила, но такое..пока эти крепосны рабы и царю ЗЕкловуну рады...
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він голова найбільшої фракції, а отже володітиме законодавчою ініціативою.
і байдуже що ту одноразову пар'єйку розбавили кількома паріотами, насправді керуватимуть там антиукраїнські сили.
це ми побачимо незабаром після виборів.
думаю перше питання за яке вони візьмуться - скасують мовний закон, далі розблокують крим та дамбас не і т.д.
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Разумкову не пофиг, Холодов для него особо ценный кадр.
Разумков формирует фракцию "Слуги народа" по своему образу и подобию, это будет фракция "русского мира", в массе своей презирающая Украину и всё украинское.
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і як йому це заважає ?
його в раду проведе Зеля під своїм дутим рейтингом.
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Жопоблок жаба давит от такого члена партии - кум жены кума Пукина...звучит... Кум Медведчука Холодов, идущий в Раду от "Слуги народа", не жил в Украине последние 5 лет, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 4151
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Помиляєтесь... Його в раду внесуть зебіли. І зроблять це разом. Потвори.
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Да вы что Кум Медведчука Холодов, идущий в Раду от "Слуги народа", не жил в Украине последние 5 лет, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 3787 А зебилы думали будет по закону? Кум Медведчука Холодов, идущий в Раду от "Слуги народа", не жил в Украине последние 5 лет, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 8802
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Уже даже коровы на лужайке поняли шо просто одна банда сменила другую банду. Произошла ротация свиней у корыта. Ну все поняли..кроме ЗЕбилов ессно у них теперь новый царь как у кацапов *****. Правда многие (99%) местных зебилов это все бывшие жюляботы и хотели бы шоб Бахиня рулила, но такое..пока эти крепосны рабы и царю ЗЕкловуну рады...
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Только предыдущая "банда" смогла отстоять Украину и восстановить разрушенную агрессией паРаши экономику.
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Предыдущая внутри страны мало шо сделала в смысле посадок мервечуков и прочей швали но хоть от внешних козломордых цапов как никак спасала..а эта ЗЕсепар банда здаст Кремлю с потрохами, внутри тем более ничего делать не будут. Даже наоборот, будет полный разгул сепарни.
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Холодов - кум Медведчука, Медведчук - кум Путина, получается, что Холдов - двоюродный кум Путина. Хороший будет депутат Верховной Рады Украины Малороссии.
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Хочется поскорее увидеть перемены: и Раде- Зе и Украина -Зе, а всех старожилов майдана - нах
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Вооще-то, все проукраинских украинцев - нах, которых миллионы.
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Думаю это преувеличение. Максимум- кастрируют немного мовный закон и что-то отчубучат по Крыму и Дамбасу
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Ага, присоединят Украину к Донбассу на правах автономии.
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А у них новая мантра, раньше Порошенко за всех отвечал и сыновей "свинарчуков", а теперь Зелемойский пока лично ничего не скажет, то всё - это не он говорил, а Герус, Богдан, Мендель..как будто это вовсе не его администрация и команда...
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И кстати этот Холодов кум жены Медведчука а не Медведчука
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ЗЕбилка аж вспотела выискивая как оправдать свою ЗЕсепар банду ...ну конечно если не Медведчука, а жены Медведчука то теперь у Зебилки перемога, и всё в продяке нет проблем.))))
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ааааа... то есть ЗЕсепары делают то же шо и Петя? А где ж тогда перемога у ЗЕбилов не пойму???
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Не торопи коней, подожди до выборов, осталось немного.
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А там и прямые переговоры с ДНР, и отмена языкового закона, за Крым вообще забудут, телемосты с кацапнёй будут обычным явлением, по телеку ватные сваты..да уже поняли куда клонит ЗЕсепар банда..
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У тебя бред сумасшедшего, санитары заберите, у больного кризис.
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А ти увійшов у роль головного лікаря психіатричної лікарні? Здається, що ти лише пацієнт цієї лікарні.
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Он представлял украину. на скачках. В качестве лошади.
Всадник подтвердит.)
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не, та если так, то куда смотрит пэтькин цик, пэтькин кум геннедоразумение, пэтькины суды？
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А Разумков, значит, ни в чем не виноват, бедненький - он же из зе-команды. В общем, все зе-деятели в ближайшие пять лет ни за что отвечать не собираются - Петя виноват, а они все в белом.
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100% вся зебилятня будут 5 лет кукарекать про Петю, но сами никого не посадят, а Украину превратят в губернию рашки.
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Отчего же не посадят? Посадят. Объявят всех украинских патриотов коррупционерами и будут бороться с коррупцией не щадя живота своего.
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Пэидиото, разумков суд, прокуратура？
Вы задрали со своими типа "мыслями", что решает "решальщик", а не Закон.
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Подобається, як деякі антиукраїнці виправдовують цього Холодова. Типу він кум Марченка, а не Медведчука🤗
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Сепарша лаллалалал аж притомилась бедолага )))
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Зеленский, теневой торговец сигаретами - это точно слуга народа по-твоему?
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Хм, надо же, а у меня кум- таксист. Давно было дело, в 1981-м... Мне в церковь было нельзя! Могли визу зарубить, легко. Во, были времена!
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Притопить говнюка (инфо для Разумкова)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКум Медведчука Холодов, идущий в Раду от "Слуги народа", не жил в Украине последние 5 лет, - "Схемы"
 
 
 
 
 
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