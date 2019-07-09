 Кум жены Медведчука Холодов, идущий в Раду от "Слуги народа", не жил в Украине последние 5 лет, - "Схемы"

Об этом сообщают журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях", информирует Цензор.НЕТ.
Они проанализировали данные за несколько лет, полученные от источников в Государственной пограничной службе.
Наиболее показателен 2015 год: Андрей Холодов не менее 204 дней в течение этого года находился за пределами Украины. В то же время, согласно закону "О выборах народных депутатов Украины", в Раду может быть избран только гражданин Украины, достигший на день выборов 21 года, имеющий право голоса и проживающий в Украине на протяжении последних пяти лет.
В свою очередь, закон "О гражданстве Украины" определяет непрерывное проживание как таковое, если разовый выезд лица за границу по частным делам не превышал 90 дней, а в сумме за год - 180 дней, и устанавливает, что "не является нарушением требования о непрерывном проживание выезд лица за границу в служебную командировку, на учебу, в отпуск, на лечение по рекомендации соответствующего медицинского учреждения или изменение лицом места жительства на территории Украины".
Смотрите на Цензор.НЕТ: Кум Медведчука, "куратор" теневой продажи сигарет в киосках Киева Холодов баллотируется в ВР от "Слуги народа", - Седлецкая. ВИДЕО
Аналитик гражданской сети "Опора" Александр Клюжев объясняет: "В случае выявления ЦИК нарушений кандидатом конституционного требования о проживании в Украине на протяжении последних пяти лет комиссия принимает решение об отмене регистрации такого лица. Такое полномочия ЦИК предусмотрено частью пятой статьи 61 Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины".
Сам Холодов по просьбе журналистов о комментарии не ответил.
Источники журналистов среди участников рынка называют Андрея Холодова "теневым бизнесменом", который зарабатывает на розничной торговле сигаретами в столичных киосках. В частности, активисты движения "Честно" проследили и формальную связь Андрея Холодова с предприятиями, виды деятельности которых связаны с содержанием МАФов. Это связь через жену и брата Андрея Холодова.
Также на Цензор.НЕТ: То, что бизнесмен Холодов является кумом жены Медведчука, не повод для исключения его из списка "Слуги народа", - Разумков
Официально Андрей Холодов является бенефициаром завода "Эфкон-окна" в столице. Этот завод производит алюминиевый профиль и другие строительные конструкции из этого металла.
Его жена Екатерина Шаховская, на которую записана вилла в Вене стоимостью 6 млн евро, является дизайнером одежды и кумой Оксаны Марченко - жены соучредителя партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", кума российского президента Владимира Путина Виктора Медведчука.
і байдуже що ту одноразову пар'єйку розбавили кількома паріотами, насправді керуватимуть там антиукраїнські сили.
це ми побачимо незабаром після виборів.
думаю перше питання за яке вони візьмуться - скасують мовний закон, далі розблокують крим та дамбас не і т.д.
Разумков формирует фракцию "Слуги народа" по своему образу и подобию, это будет фракция "русского мира", в массе своей презирающая Украину и всё украинское.
73% это нравится. Они не выходят с митингами и пикетами к офисам слуги народа!
його в раду проведе Зеля під своїм дутим рейтингом.
У них же в фантазиях все просто, как у Шарикова - взять и поделить, взять и посадить.
УкраиныМалороссии.
никакой "новой команды", ни какого "политического мусора на свалке истории"
они это уже давно поняли- что их развели как лохов, поэтому и постоянно стрелки на пороха переводят, мол "если порох так делал- то почему зеля не может?"
чув?
скоро и зп в $ 4000 всем раздадут
Госстат впервые в году зафиксировал снижение цен
а вы неблагодарные- вам цены снизили), спасли страну от дефолта, и еще 100500 миллионов улучшений сделали
"вот что значит воля первого лица..." - говорят.
савки- потому что как при савке, должен быть вождь, которому надо было поклоняться
рабы- потому что для них власть- это кумир и царь
типа "а вот сейчас и трава стала зеленее и деревья выше- любимый хозяин пришел" (с)
К сожалению за 25 лет еще не у всех в Украине прошел этот савково- рабский менталитет
"А это нам, зедебильне пофиг."
Всадник подтвердит.)
Вы задрали со своими типа "мыслями", что решает "решальщик", а не Закон.
Нах цик тогда, который регистрирует, нах прокуратура и суды, которые это допускают？
если это так, то : "наша служба и опасна и трудна и на первый взгляд как будто не видна" (с)
Зебіки, де ж ваш КОНТРОЛЬ? Ви ж обіцяли
Оцей?
https://youtube.com/watch?v=iZbxKNeJSbo
08.07.2019 Сергей Марченко 0--- власть, ЗеКоманда, ответственность
Сергей Марченко
Научитесь брать на себя ответственность, наконец! Вы уже полтора месяца при власти, а привыкнуть, что власть ваша и то, что она делает - дело ваших рук, у вас никак не получается.
В последнее время очень популярно кивать на папаредников. Суд принимает решение, от которого волосы дыбом, - так это ж Порошенко суды не реформировал. Да, судьи, которые берут деньги у Коломойского, - это плохо. Но еще хуже то, что пять лет они очень стеснялись это делать, а теперь не стесняются. Понимаете разницу между нереформированными судами, которые боялись судить по беспределу, и теми, что сейчас беспредельничать не боятся?
Это же ваша ответственность, что так произошло.
Или возвращение Портнова и прочих мерзавцев. Говорят, вот Порошенко ж не посадил. Да, плохо, что не посадил. Но они же 5 лет сидели в своих венах и блоги строчили. А теперь, при вашей власти, они вернулись и занимаются политикой. Неужели вы не понимаете разницы?
Это же ваша ответственность, что так произошло.
При вашей власти Россия вернулась в ПАСЕ, дав за это президенту Украины непонятно что. Мне вот крайне интересно, что она дала вашему президенту, что он промолчал по этому поводу?
Это же ваша ответственность, что так произошло.
Вы говорили, у Порошенко был партнер Медведчук, а при вашей власти он ушел в оппозицию? Но как быть с кумом Медведчука в списках вашей партии? Ведь в БПП кумовьев Медведчука не было, при всем моем сложном отношении к этой партии.
Это же ваша ответственность, что так произошло.
И да, это при вашей власти собираются отменить закон о языке и готовят телемост с Россией. На канале Россия 24. Где каратели мальчиков распинали и снегирей ели. Вам, правда, все это норм? Так давайте, скажите прямо: да, нам надоело отбиваться от России. Да, мы хотим сдаться и торговать. Да, Бог с ними, с теми жертвами, просто не повезло пацанам.
Наберитесь смелости и возьмите ответственность. Власти без ответственности не бывает.
Это же ваша ответственность, что так произошло.
Пане Ляшко, може Ви? Бо більше ніхто не має яєць назвати ворога ворогом.
Кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" Андрей Холодов(№22), у которого обнаружили виллу в Италии и двойное гражданство, разразился угрозами в сторону главы редакционного совета OBOZREVATEL Михаила Бродского, который начал тщательное расследование по нему.
О "привете" от кума лидера "оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука Бродский рассказал в своем Facebook.
"Только что мне звонили от имени Андрея Холодова - 22 номера в списке "Слуги народа". Звонил наш общий знакомый. Передал "привет" от Холодова, а заодно и угрозу уничтожить мой бизнес", - поделился Бродский.
Прекрасная иллюстрация "новых лиц" в "Слуге народа". Кум Медведчука (кстати, это упоминание его более всего бесит), партнер скандального застройщика Микитася, владелец табачных Т-киосков и огромной виллы в Вене - именно такого человека не хватало в украинской власти", - отметил он.
По мнению главы редсовета OBOZREVATEL, отказавшись исключить из состава партии кандидата, который владеет виллой за 6 млн евро и занимается сомнительным бизнесом, "Слуга народа" дала понять, что Холодов нужен в Раде для того, чтобы переподчинить себе табачного монополиста "Тедис", который приносит сотни миллионов держателям "схемы".