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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Политика Украины
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 Кум жены Медведчука Холодов, идущий в Раду от "Слуги народа", не жил в Украине последние 5 лет, - "Схемы"

Бизнесмен Андрей Холодов, баллотирующийся в парламент по списку партии "Слуга народа" под номером 22, живет между двумя странами - Украиной и Австрией. Совокупная продолжительность его пребывания за границей больше, чем разрешено требованиями законодательства по непрерывного проживания кандидата в депутаты в Украине в течение последних пяти лет.

Об этом сообщают журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях", информирует Цензор.НЕТ.

Они проанализировали данные за несколько лет, полученные от источников в Государственной пограничной службе.

Наиболее показателен 2015 год: Андрей Холодов не менее 204 дней в течение этого года находился за пределами Украины. В то же время, согласно закону "О выборах народных депутатов Украины", в Раду может быть избран только гражданин Украины, достигший на день выборов 21 года, имеющий право голоса и проживающий в Украине на протяжении последних пяти лет.

В свою очередь, закон "О гражданстве Украины" определяет непрерывное проживание как таковое, если разовый выезд лица за границу по частным делам не превышал 90 дней, а в сумме за год - 180 дней, и устанавливает, что "не является нарушением требования о непрерывном проживание выезд лица за границу в служебную командировку, на учебу, в отпуск, на лечение по рекомендации соответствующего медицинского учреждения или изменение лицом места жительства на территории Украины".

Смотрите на Цензор.НЕТ: Кум Медведчука, "куратор" теневой продажи сигарет в киосках Киева Холодов баллотируется в ВР от "Слуги народа", - Седлецкая. ВИДЕО

Аналитик гражданской сети "Опора" Александр Клюжев объясняет: "В случае выявления ЦИК нарушений кандидатом конституционного требования о проживании в Украине на протяжении последних пяти лет комиссия принимает решение об отмене регистрации такого лица. Такое полномочия ЦИК предусмотрено частью пятой статьи 61 Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины".

Сам Холодов по просьбе журналистов о комментарии не ответил.

Источники журналистов среди участников рынка называют Андрея Холодова "теневым бизнесменом", который зарабатывает на розничной торговле сигаретами в столичных киосках. В частности, активисты движения "Честно" проследили и формальную связь Андрея Холодова с предприятиями, виды деятельности которых связаны с содержанием МАФов. Это связь через жену и брата Андрея Холодова.

Также на Цензор.НЕТ: То, что бизнесмен Холодов является кумом жены Медведчука, не повод для исключения его из списка "Слуги народа", - Разумков

Официально Андрей Холодов является бенефициаром завода "Эфкон-окна" в столице. Этот завод производит алюминиевый профиль и другие строительные конструкции из этого металла.

Его жена Екатерина Шаховская, на которую записана вилла в Вене стоимостью 6 млн евро, является дизайнером одежды и кумой Оксаны Марченко - жены соучредителя партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", кума российского президента Владимира Путина Виктора Медведчука.

Источник: https://censor.net.ua/n3136620
 
 
 Топ комментарии
 
Разумкову не пофиг, Холодов для него особо ценный кадр.
Разумков формирует фракцию "Слуги народа" по своему образу и подобию, это будет фракция "русского мира", в массе своей презирающая Украину и всё украинское.
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Да вы что Кум Медведчука Холодов, идущий в Раду от "Слуги народа", не жил в Украине последние 5 лет, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 3787 А зебилы думали будет по закону? Кум Медведчука Холодов, идущий в Раду от "Слуги народа", не жил в Украине последние 5 лет, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 8802
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він голова найбільшої фракції, а отже володітиме законодавчою ініціативою.
і байдуже що ту одноразову пар'єйку розбавили кількома паріотами, насправді керуватимуть там антиукраїнські сили.
це ми побачимо незабаром після виборів.
думаю перше питання за яке вони візьмуться - скасують мовний закон, далі розблокують крим та дамбас не і т.д.
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Разумкову не пофиг, Холодов для него особо ценный кадр.
Разумков формирует фракцию "Слуги народа" по своему образу и подобию, это будет фракция "русского мира", в массе своей презирающая Украину и всё украинское.
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Не пофигу, так все задумано... зебилы сделали это вместе
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лохи зеленые разведены, должность получена, лапша успешна съедена... Кум Медведчука Холодов, який іде в Раду від "Слуги народу", не жив в Україні останні 5 років, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 6909
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Хуже что зебилам пофигу, они все равно проголосуют под мантру "Это Петро виноват". Им на страну похер, им главное Пороху насолить
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Та на разумкова насрать.
73% это нравится. Они не выходят с митингами и пикетами к офисам слуги народа!
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і як йому це заважає ?
його в раду проведе Зеля під своїм дутим рейтингом.
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Жопоблок жаба давит от такого члена партии - кум жены кума Пукина...звучит... Кум Медведчука Холодов, идущий в Раду от "Слуги народа", не жил в Украине последние 5 лет, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 4151
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Помиляєтесь... Його в раду внесуть зебіли. І зроблять це разом. Потвори.
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Да вы что Кум Медведчука Холодов, идущий в Раду от "Слуги народа", не жил в Украине последние 5 лет, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 3787 А зебилы думали будет по закону? Кум Медведчука Холодов, идущий в Раду от "Слуги народа", не жил в Украине последние 5 лет, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 8802
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По какому закону? Они знают что это?

У них же в фантазиях все просто, как у Шарикова - взять и поделить, взять и посадить.
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Уже даже коровы на лужайке поняли шо просто одна банда сменила другую банду. Произошла ротация свиней у корыта. Ну все поняли..кроме ЗЕбилов ессно у них теперь новый царь как у кацапов *****. Правда многие (99%) местных зебилов это все бывшие жюляботы и хотели бы шоб Бахиня рулила, но такое..пока эти крепосны рабы и царю ЗЕкловуну рады...
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Только предыдущая "банда" смогла отстоять Украину и восстановить разрушенную агрессией паРаши экономику.
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Предыдущая внутри страны мало шо сделала в смысле посадок мервечуков и прочей швали но хоть от внешних козломордых цапов как никак спасала..а эта ЗЕсепар банда здаст Кремлю с потрохами, внутри тем более ничего делать не будут. Даже наоборот, будет полный разгул сепарни.
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Не за что было сажать. Это было бы политическое преследование - у них, просто, своё видение событий и путей развития Украины и всё, а т.к. у них есть свой электорат, то возбудить его было запросто, благо под боком у них есть "славянский православный бурят"...
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Вам судя по в с ему ьесполезно объяснять, что в демократическом обществе не возможны посадки без должной доказательной базы в суде. А когда 10 млн т.н. граждан имеют ватные настроения и готовы сдать Украину кацапстану, всех посадить не удасться. По крайней мере Петю эта свора боялась, А сейчас идет успешный реванш рыгов и украинофобов, а прошло то всего ничего и даже выборы еще не состоялись.
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не сметь сомневаться в СВЯТОСТИ зели Кум Медведчука Холодов, який іде в Раду від "Слуги народу", не жив в Україні останні 5 років, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 6433
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Холодов - кум Медведчука, Медведчук - кум Путина, получается, что Холдов - двоюродный кум Путина. Хороший будет депутат Верховной Рады Украины Малороссии.
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Сейчас все меняется и это предстоит пережить ближайшие 10 лет
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Чоловік двоюрідної куми жінки кума Путєна. )))
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Да и ты не живёшь, но постоянно сунешь нос в Украину
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Фрау "хохлушка", ты чем там зарабатываешь, если целыми днями с Цензора не вылазишь?
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так и выбирали они зелю- для того. чтобы зеля просто копипастил пороха Кум Медведчука Холодов, який іде в Раду від "Слуги народу", не жив в Україні останні 5 років, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 4028

никакой "новой команды", ни какого "политического мусора на свалке истории"

они это уже давно поняли- что их развели как лохов, поэтому и постоянно стрелки на пороха переводят, мол "если порох так делал- то почему зеля не может?" Кум Медведчука Холодов, який іде в Раду від "Слуги народу", не жив в Україні останні 5 років, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 4028
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Вооще-то, все проукраинских украинцев - нах, которых миллионы.
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Ага, присоединят Украину к Донбассу на правах автономии.
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Здебіли, аууууу!
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А у них новая мантра, раньше Порошенко за всех отвечал и сыновей "свинарчуков", а теперь Зелемойский пока лично ничего не скажет, то всё - это не он говорил, а Герус, Богдан, Мендель..как будто это вовсе не его администрация и команда...
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И кстати этот Холодов кум жены Медведчука а не Медведчука
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и это все... - это все оправдывает, зеля опять СВЯТОЙ
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ЗЕбилка аж вспотела выискивая как оправдать свою ЗЕсепар банду ...ну конечно если не Медведчука, а жены Медведчука то теперь у Зебилки перемога, и всё в продяке нет проблем.))))
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Там в Слуге еще и Макс Бужанский есть, не меньшая редкостная тварюка
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Порошенко тоже кум Медведчука.
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ааааа... то есть ЗЕсепары делают то же шо и Петя? А где ж тогда перемога у ЗЕбилов не пойму???
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Не торопи коней, подожди до выборов, осталось немного.
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А там и прямые переговоры с ДНР, и отмена языкового закона, за Крым вообще забудут, телемосты с кацапнёй будут обычным явлением, по телеку ватные сваты..да уже поняли куда клонит ЗЕсепар банда..
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У тебя бред сумасшедшего, санитары заберите, у больного кризис.
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А ти увійшов у роль головного лікаря психіатричної лікарні? Здається, що ти лише пацієнт цієї лікарні.
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уже начались Кум Медведчука Холодов, який іде в Раду від "Слуги народу", не жив в Україні останні 5 років, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 3574
скоро и зп в $ 4000 всем раздадут Кум Медведчука Холодов, який іде в Раду від "Слуги народу", не жив в Україні останні 5 років, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 3574
Госстат впервые в году зафиксировал снижение цен

а вы неблагодарные- вам цены снизили), спасли страну от дефолта, и еще 100500 миллионов улучшений сделали
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про несметное количество улучшений и возможных скорых посадок плохишей мне жужжат парочка соседей и двоюродный братец с женой (объездную латают - Зе распорядился, сыну общагу дали - старая власть испугалась, дали дворничихе метлу пластиковую - это реформа, племянница четыре года не могла работу найти, а щас, пожалуйста - мастер маникюра...)
"вот что значит воля первого лица..." - говорят.
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сори, но ИМХО- это савки и рабы
савки- потому что как при савке, должен быть вождь, которому надо было поклоняться
рабы- потому что для них власть- это кумир и царь

типа "а вот сейчас и трава стала зеленее и деревья выше- любимый хозяин пришел" (с)

К сожалению за 25 лет еще не у всех в Украине прошел этот савково- рабский менталитет
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А это пороходебильне пофиг.У них задача зелин рейтинг утпопить,все остальное второстепенно Кум Медведчука Холодов, який іде в Раду від "Слуги народу", не жив в Україні останні 5 років, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 1092,но не получается задачу выполнить ,ну никак.
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Так вы ищите.Таких аккаунтов на твитере миллиард.Поиском пользуемся.
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Он представлял украину. на скачках. В качестве лошади.
Всадник подтвердит.)
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не, та если так, то куда смотрит пэтькин цик, пэтькин кум геннедоразумение, пэтькины суды？
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А Разумков, значит, ни в чем не виноват, бедненький - он же из зе-команды. В общем, все зе-деятели в ближайшие пять лет ни за что отвечать не собираются - Петя виноват, а они все в белом.
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100% вся зебилятня будут 5 лет кукарекать про Петю, но сами никого не посадят, а Украину превратят в губернию рашки.
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Отчего же не посадят? Посадят. Объявят всех украинских патриотов коррупционерами и будут бороться с коррупцией не щадя живота своего.
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Когда петя патриотов садил,хде вы лично были.Кричали одобрямс,все перед законом равны)))Ну теперь не сгиглыты,как кореш петин вещал)))
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Пэидиото, разумков суд, прокуратура？
Вы задрали со своими типа "мыслями", что решает "решальщик", а не Закон.
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Разумков решил, что Холодову самое место в будущей фракции "Слуги народа", он его отобрал. Мог бы и не отбирать, для этого не надо быть прокурором. Но отобрал, значит, Холодов его полностью устраивает. Вообще, причем здесь суды и прокуроры?
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А у разумкова есть база данных кто сколько живет в Украине？
Нах цик тогда, который регистрирует, нах прокуратура и суды, которые это допускают？
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База данных по кумовьям? Про Холодова и его связях давно известно, повторяю, здесь не суд, в тюрьму никого не сажают, Разумков мог принять правильное политическое решение. Как видим, принял.
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Подобається, як деякі антиукраїнці виправдовують цього Холодова. Типу він кум Марченка, а не Медведчука🤗
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Сепарша лаллалалал аж притомилась бедолага )))
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я сам не видел- но читал, как писали, что она уже спалилась защищая "телемост" с кацапами

если это так, то : "наша служба и опасна и трудна и на первый взгляд как будто не видна" (с) Кум Медведчука Холодов, який іде в Раду від "Слуги народу", не жив в Україні останні 5 років, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 8871
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Зеленский, теневой торговец сигаретами - это точно слуга народа по-твоему?
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Хм, надо же, а у меня кум- таксист. Давно было дело, в 1981-м... Мне в церковь было нельзя! Могли визу зарубить, легко. Во, были времена!
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Чайка Київ
Зебіки, де ж ваш КОНТРОЛЬ? Ви ж обіцяли
Оцей?

Кум Медведчука Холодов, який іде в Раду від "Слуги народу", не жив в Україні останні 5 років, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 6319

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Притопить говнюка (инфо для Разумкова)
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c такими слугами через месяц януковищ на царство вернется а воинов АТО будут по прокуратурам тягать и в тюрьмы сажать. усе буде данбас
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Хде вы были когда петя садил патриотов пачками.В его партрет только плюнул?Вы тогда одобрямс говорили.
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Кумовья Порошные такие-их в дверь,а они в окно лезут.Когда уже сватья попрут из щелей?Вот будет веселье-перегрызут друг-дружку у корыта!Может пока не поздно подумать -за Габунию проголосовать?
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Зеленский: "...где ваши доказательства?..." Кум Медведчука Холодов, який іде в Раду від "Слуги народу", не жив в Україні останні 5 років, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 118
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Неужели вы не понимаете разницы?
08.07.2019 Сергей Марченко 0--- власть, ЗеКоманда, ответственность
Кум Медведчука Холодов, який іде в Раду від "Слуги народу", не жив в Україні останні 5 років, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 6859Сергей Марченко
Научитесь брать на себя ответственность, наконец! Вы уже полтора месяца при власти, а привыкнуть, что власть ваша и то, что она делает - дело ваших рук, у вас никак не получается.
В последнее время очень популярно кивать на папаредников. Суд принимает решение, от которого волосы дыбом, - так это ж Порошенко суды не реформировал. Да, судьи, которые берут деньги у Коломойского, - это плохо. Но еще хуже то, что пять лет они очень стеснялись это делать, а теперь не стесняются. Понимаете разницу между нереформированными судами, которые боялись судить по беспределу, и теми, что сейчас беспредельничать не боятся?
Это же ваша ответственность, что так произошло.
Или возвращение Портнова и прочих мерзавцев. Говорят, вот Порошенко ж не посадил. Да, плохо, что не посадил. Но они же 5 лет сидели в своих венах и блоги строчили. А теперь, при вашей власти, они вернулись и занимаются политикой. Неужели вы не понимаете разницы?
Это же ваша ответственность, что так произошло.
При вашей власти Россия вернулась в ПАСЕ, дав за это президенту Украины непонятно что. Мне вот крайне интересно, что она дала вашему президенту, что он промолчал по этому поводу?
Это же ваша ответственность, что так произошло.
Вы говорили, у Порошенко был партнер Медведчук, а при вашей власти он ушел в оппозицию? Но как быть с кумом Медведчука в списках вашей партии? Ведь в БПП кумовьев Медведчука не было, при всем моем сложном отношении к этой партии.
Это же ваша ответственность, что так произошло.
И да, это при вашей власти собираются отменить закон о языке и готовят телемост с Россией. На канале Россия 24. Где каратели мальчиков распинали и снегирей ели. Вам, правда, все это норм? Так давайте, скажите прямо: да, нам надоело отбиваться от России. Да, мы хотим сдаться и торговать. Да, Бог с ними, с теми жертвами, просто не повезло пацанам.
Наберитесь смелости и возьмите ответственность. Власти без ответственности не бывает.

Это же ваша ответственность, что так произошло.

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У меня данные о 182 днях. Отбыл за кордоном- фсё, ты уже никто.
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оказывается в шайке штейна немало мыролюбных мертвяцких мыролюбцев.
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Хтось збирається офіційно надати цю інформацію ЦВК, чи всі обмежуються ************* в Інтернеті?
Пане Ляшко, може Ви? Бо більше ніхто не має яєць назвати ворога ворогом.
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тілівізор сказав галасавать - зебіл галасує. а такими дрібницями, як закон, сепаратист, ригоанал чи кум медведчука зебіла нє праймьош!
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Скандальный кандидат от "Слуги народа" Андрей Холодов разразился угрозами из-за расследования OBOZREVATEL

Кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" Андрей Холодов(№22), у которого обнаружили виллу в Италии и двойное гражданство, разразился угрозами в сторону главы редакционного совета OBOZREVATEL Михаила Бродского, который начал тщательное расследование по нему.

О "привете" от кума лидера "оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука Бродский рассказал в своем Facebook.
"Только что мне звонили от имени Андрея Холодова - 22 номера в списке "Слуги народа". Звонил наш общий знакомый. Передал "привет" от Холодова, а заодно и угрозу уничтожить мой бизнес", - поделился Бродский.
Прекрасная иллюстрация "новых лиц" в "Слуге народа". Кум Медведчука (кстати, это упоминание его более всего бесит), партнер скандального застройщика Микитася, владелец табачных Т-киосков и огромной виллы в Вене - именно такого человека не хватало в украинской власти", - отметил он.
По мнению главы редсовета OBOZREVATEL, отказавшись исключить из состава партии кандидата, который владеет виллой за 6 млн евро и занимается сомнительным бизнесом, "Слуга народа" дала понять, что Холодов нужен в Раде для того, чтобы переподчинить себе табачного монополиста "Тедис", который приносит сотни миллионов держателям "схемы".
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,,проклятое наследие шоколадного режима,, да,зебильные? Я правильно сказал?
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"Дайтеемустодней" от умственноотсталых поклонников все больше напрягает. Через 3 месяца Украиной будут править такие ублюдки,что даже режим пи*ды моржовой будет в шоке.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКум жены Медведчука Холодов, идущий в Раду от "Слуги народа", не жил в Украине последние 5 лет, - "Схемы"
 
 
 
 
 
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