 Кум жены Медведчука Холодов, идущий в Раду от "Слуги народа", не жил в Украине последние 5 лет, - "Схемы"

Об этом сообщают журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях", информирует Цензор.НЕТ.

Они проанализировали данные за несколько лет, полученные от источников в Государственной пограничной службе.

Наиболее показателен 2015 год: Андрей Холодов не менее 204 дней в течение этого года находился за пределами Украины. В то же время, согласно закону "О выборах народных депутатов Украины", в Раду может быть избран только гражданин Украины, достигший на день выборов 21 года, имеющий право голоса и проживающий в Украине на протяжении последних пяти лет.

В свою очередь, закон "О гражданстве Украины" определяет непрерывное проживание как таковое, если разовый выезд лица за границу по частным делам не превышал 90 дней, а в сумме за год - 180 дней, и устанавливает, что "не является нарушением требования о непрерывном проживание выезд лица за границу в служебную командировку, на учебу, в отпуск, на лечение по рекомендации соответствующего медицинского учреждения или изменение лицом места жительства на территории Украины".

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Аналитик гражданской сети "Опора" Александр Клюжев объясняет: "В случае выявления ЦИК нарушений кандидатом конституционного требования о проживании в Украине на протяжении последних пяти лет комиссия принимает решение об отмене регистрации такого лица. Такое полномочия ЦИК предусмотрено частью пятой статьи 61 Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины".

Сам Холодов по просьбе журналистов о комментарии не ответил.

Источники журналистов среди участников рынка называют Андрея Холодова "теневым бизнесменом", который зарабатывает на розничной торговле сигаретами в столичных киосках. В частности, активисты движения "Честно" проследили и формальную связь Андрея Холодова с предприятиями, виды деятельности которых связаны с содержанием МАФов. Это связь через жену и брата Андрея Холодова.

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Официально Андрей Холодов является бенефициаром завода "Эфкон-окна" в столице. Этот завод производит алюминиевый профиль и другие строительные конструкции из этого металла.

Его жена Екатерина Шаховская, на которую записана вилла в Вене стоимостью 6 млн евро, является дизайнером одежды и кумой Оксаны Марченко - жены соучредителя партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", кума российского президента Владимира Путина Виктора Медведчука.