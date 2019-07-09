 Россия несет ответственность за смерть более 500 мирных жителей в Сирии в последние месяцы, - правозащитники

В конце апреля сирийские войска при поддержке российских подразделений начали очередную часть наступления в провинции Идлиб, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

Это последний из сирийских регионов, где частичный контроль осуществляют еще вооруженные группы оппозиции. Бои начались, несмотря на введение в стране договоренности о прекращении огня.

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Сирийская обсерватория по правам человека и Сирийская сеть по правам человека подтвердили, что с тех пор погибло 544 мирных жителей, а более 2000 получили ранения. Обе организации подчеркнули, что виновные в этом как сирийские, так и российские подразделения. Только позавчера вследствие бомбардировок в Идлибе погибли 12 человек, в том числе 3 детей.

Наблюдатели отметили, что сирийские и российской войска сознательно бомбардируют не только гражданские дома, но и больницы и клиники, где находятся раненые. По словам ООН, в последнее время были обстреляны не менее 25 больниц по всей Сирии.