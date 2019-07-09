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 Россия несет ответственность за смерть более 500 мирных жителей в Сирии в последние месяцы, - правозащитники

По информации правозащитников, со времени обострения ситуации российские и сирийские силы убили более 500 мирных жителей.

В конце апреля сирийские войска при поддержке российских подразделений начали очередную часть наступления в провинции Идлиб, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

Это последний из сирийских регионов, где частичный контроль осуществляют еще вооруженные группы оппозиции. Бои начались, несмотря на введение в стране договоренности о прекращении огня.

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Сирийская обсерватория по правам человека и Сирийская сеть по правам человека подтвердили, что с тех пор погибло 544 мирных жителей, а более 2000 получили ранения. Обе организации подчеркнули, что виновные в этом как сирийские, так и российские подразделения. Только позавчера вследствие бомбардировок в Идлибе погибли 12 человек, в том числе 3 детей.

Наблюдатели отметили, что сирийские и российской войска сознательно бомбардируют не только гражданские дома, но и больницы и клиники, где находятся раненые. По словам ООН, в последнее время были обстреляны не менее 25 больниц по всей Сирии.

Источник: https://censor.net.ua/n3136619
 
 
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Контрразведка СБУ разоблачила российского спецназовца Александра Садового (позывной «Седой»), который с 2014 года и до сегодня является одним из главных исполнителей силовых операций российских спецслужб на оккупированной территории Луганской области. Об этом говорится в материале ТСН.

Садовый родился 13 ноября 1969 года, гражданин РФ. Руководитель так называемого «Центра специального назначения Министерства внутренних дел ЛНР», полковник.
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Кто считает смерти овец? Вот если пастуха убьют тогда пастухи всего мира кипишь подымают.
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А ну Европа и ООН озаботься в очередной. Доколе сказочний ипонат будет терроризироваь мир.
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одного не понятно, если рф воюет с украиной то почему не бомбит самолетами мирных? это привилегия всу?
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***
За то, что ты, Россия, влезла в Сирию -
Пускай твое взрывается метро!
Критерия точней не знаю в мире я,
Чтоб отличить, где зло, а где добро.
Поддерживая Асада и северо-
Корейскую династью Кимов,
Да плюс еще тиранов трое-четверо,
А свергнутым давая стол и кров,
Захватывая Крым, напав на Грузию,
Стремясь восстановить СССР
(Имперско-реваншистскую иллюзию),
Во всем беря со Сталина пример,
По новой ставя памятники Сталину
И в лагеря сажая за слова -
Не видишь ты, что миссия провалена
И понял мир уже как дважды два:
Ты - зла и несвободы воплощение,
А все, что ненавидишь ты, - добро!
К тебе одно лишь верно обращение:
С напалмом, бомбой, топором!
30.9.2017 Борис Стомахин
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия несет ответственность за смерть более 500 мирных жителей в Сирии в последние месяцы, - правозащитники
 
 
 
 
 
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