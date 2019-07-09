В конце апреля сирийские войска при поддержке российских подразделений начали очередную часть наступления в провинции Идлиб, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.
Это последний из сирийских регионов, где частичный контроль осуществляют еще вооруженные группы оппозиции. Бои начались, несмотря на введение в стране договоренности о прекращении огня.
Сирийская обсерватория по правам человека и Сирийская сеть по правам человека подтвердили, что с тех пор погибло 544 мирных жителей, а более 2000 получили ранения. Обе организации подчеркнули, что виновные в этом как сирийские, так и российские подразделения. Только позавчера вследствие бомбардировок в Идлибе погибли 12 человек, в том числе 3 детей.
Наблюдатели отметили, что сирийские и российской войска сознательно бомбардируют не только гражданские дома, но и больницы и клиники, где находятся раненые. По словам ООН, в последнее время были обстреляны не менее 25 больниц по всей Сирии.
Садовый родился 13 ноября 1969 года, гражданин РФ. Руководитель так называемого «Центра специального назначения Министерства внутренних дел ЛНР», полковник.
За то, что ты, Россия, влезла в Сирию -
Пускай твое взрывается метро!
Критерия точней не знаю в мире я,
Чтоб отличить, где зло, а где добро.
Поддерживая Асада и северо-
Корейскую династью Кимов,
Да плюс еще тиранов трое-четверо,
А свергнутым давая стол и кров,
Захватывая Крым, напав на Грузию,
Стремясь восстановить СССР
(Имперско-реваншистскую иллюзию),
Во всем беря со Сталина пример,
По новой ставя памятники Сталину
И в лагеря сажая за слова -
Не видишь ты, что миссия провалена
И понял мир уже как дважды два:
Ты - зла и несвободы воплощение,
А все, что ненавидишь ты, - добро!
К тебе одно лишь верно обращение:
С напалмом, бомбой, топором!
30.9.2017 Борис Стомахин