EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Политика Украины
  5709  317
Все про:парад (430) Порошенко (17648)

 Лишать людей парада - недальновидно. Но все зависит от приоритетов Зеленского, - Порошенко

Решение проводить военный парад на День Независимости Украины или нет - это право президента Украины, Верховного Главнокомандующего Вооруженных сил, которое зависит от его приоритетов.

 Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, комментируя в студии Прямого канала информацию об отмене парада президентом Зеленским в пользу выплаты премий личному составу ВСУ, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу политсилы.

При этом Петр Порошенко отметил, что парад - это значимое событие не только для армии, но и для украинского народа, ведь он демонстрирует тот прогресс в развитии ВСУ, который был достигнут в течение года.

"Военный парад - это не только время и событие, когда армия отчитывается перед народом. О дистанции, которую она прошла за год с предыдущего парада. Но это и событие, когда народ имеет возможность отдать дань и уважение своей армии. Сегодня армия и воины являются наиболее уважаемым и солидным институтом, который пользуется наибольшим доверием народа Украины. Я думаю, что лишать людей этого было бы не очень дальновидно", - отметил Порошенко.

"Но президент Зеленский как Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Украины имеет полное право принимать решение - проводить парад или нет. Это зависит от приоритетов господина Зеленского", - отметил лидер "Европейской Солидарности".

"У меня приоритетом было государства - кроме языка, кроме веры, кроме децентрализации в приоритете была армия. Я считал, что совершенно необходимо обеспечивать развитие армии", - напомнил Порошенко.

Он также сообщил, что проведение парада стоило гораздо меньше денег, потому что наиболее затратные мероприятия были отменены. "Я намеренно все дорогие удовольствия отменил. В том числе воздушный парад, где нужно было большое количество авиационного горючего. Форму, которую выдавали на парад - выдавали все равно, это предусмотрено в условиях обеспечения", - сообщил Порошенко.

Петр Порошенко также сообщил, что денежные премии ко Дню Независимости получали и участники парада, и бойцы в зоне проведения боевых действий.

"Я полностью приветствую инициативу, чтобы поддержать денежным обеспечением нашу армию. Когда я был избран президентом в 2014-м, то снайпер спецназа, мобилизованный на линию фронта, получал денежное обеспечение 600 гривен в месяц. На сегодняшний день тот же снайпер получает обеспечения более 29000 гривен в месяц! И это тот индикатор отношение, которое демонстрирует наша команда к украинскому воину", - подчеркнул Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3136616
 
   
 Топ комментарии
 
Парада на День Независимости не будет. Деньги пойдут на новый офис президента - оно не может жити в старом!
Вместо парада смотрите телесериальчик про велосипед президента
 показать весь комментарий
 
Лишать людей парада - недальновидно. Но все зависит от приоритетов Зеленского, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5668Дмитро Корчинський
29 хв. ·

Тут є правильні пропозиції:
якщо зеленський скасував військовий парад на День Незалежності, з причини його високої вартості (Незалежність ще не скасував, хоча вона теж коштує не дешево), то парад треба провести нам - добровольцям, волонтерам і ветеранам цієї війни.
Необхідно створити оргкомітет з керівників організацій учасників АТО та націоналістичних організацій.

Гадаю, в нас знайдеться бойовий генерал, який може "прийняти" цей парад, а згодом "прийняти" і Державу.
Єднаймося
 показать весь комментарий
 
Я так понимаю, ты еще с 31 марта в аэропорту дежуришь, чтобы Петя не улетел?...Не голодаешь? Все хорошо? .... Лишать людей парада - недальновидно. Но все зависит от приоритетов Зеленского, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8008
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 4 из 4
<<<1 2 3 4
 
Шо вы так переживаете
на день "независимости" г+г и прочие tv вам покажут московский парад, в записи..)))))
вы же младшенькие, хохлы....)))))))))))))
 показать весь комментарий
 
 
Молодшенькі на московський не заслужують. Покажуть міньский.
 показать весь комментарий
 
 
в коментах к московскому их могут назвать Хфашистами... и биндерами..)) заслужили
минчане вроде еще до этого не дошли...)))))
 показать весь комментарий
 
На параде отдают честь главнокомандующему. А у нас пшик, а не главнокомандующий. И это единственный положительный момент, что этому зе не будут отдавать честь
 показать весь комментарий
 
 
"Он также сообщил, что проведение парада стоило гораздо меньше денег" - ну конечно, но почему-то после 2014 года стоимость парадов озвучиваться перестала. Интересно, почему?
Как он уже осточертел... этот лжец.
 показать весь комментарий
 
 
Пардон, что не по теме, но улыбнитесь на ночь глядя. В Каховке в морге ожил "труп":
https://korrespondent.net/strange/3452735-v-kakhovke-v-morhe-ozhyl-trup
 показать весь комментарий
 
Я так думаю, что Вовчик Ниагарский просто боится собрать много военных сразу в Киеве. Он уже и гражданских допек со своими миролюбивыми инициативами, а уж военных, небось, и подавно. Страхуется на всякий случай. Ну а народ уже посчитал, что если деньги, которые предусмотрены на парад, раздать военным, то каждый получит аж по ОДНОЙ ТЫСЯЧЕ гривен. Вот радость-то для бойцов будет.
 показать весь комментарий
 
 
+11.80. Народ подсчитал и Людмиле так и доложил: посчитали мы, мол. ))
 показать весь комментарий
 
Зеленский молодец !!! Надежды тех, кто голосовал за Зеленского начинают оправдываться.
 показать весь комментарий
 
 
Жирный свинорылый совок, давай свои личные деньги - проведем хоть 10 парадов.
 показать весь комментарий
 
 
Задача хряка, создавшего ОПГ на государственном уровне - любыми путями вернуться к кормушке. Идет сознательное разделение нации плюс кормежка свиноботов. Скорее бы суд над этой свиной рожей.
 показать весь комментарий
 
Сколько же он будет гадить ? Не успокоится никак .
 показать весь комментарий
 
 
Надеюсь, срок заключения его успокоит-таки.
 показать весь комментарий
 
На эти лямы гривен можно много тепловизионных прицелов пацанам на ноль купить на покемоны и снайперки, за такое я бы руку пожал ну или 100 раз отжался.
 показать весь комментарий
 
 
АХ ВОТ ПОЧЕМУ СВИНАРЧУКИ ДОСИ С РУКАМИ - НЕДАЛЬНОВИДНО ЛИШАТЬ ЛЮДЕЙ "ПАРАДА". ВСЁ ЯСНО, ПЕТРУШКА Позбавляти людей параду - недалекоглядно. Але все залежить від пріоритетів Зеленського, - Порошенко - Цензор.НЕТ 831
П.С. СОЕВОЙ ВАТЕ: ШТАМПАМИ/ЛУБКАМИ "ТАК ПЕТЬКА УЖЕ НЕ ПРЕЗИДЕНТ" ЗАБАВЛЯЙТЕСЬ САМИ
 показать весь комментарий
Страница 4 из 4
<<<1 2 3 4
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛишать людей парада - недальновидно. Но все зависит от приоритетов Зеленского, - Порошенко
 
 
 
 
 
 вверх