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 ЦИК зарегистрировал наблюдателей от Венгрии, Бельгии и ПА НАТО

Во вторник, 9 июля, состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК), на котором был принят ряд решений.

В частности, Комиссия зарегистрировала троих официальных наблюдателей от Всеукраинской общественной организации "Передові правові ініціативи" на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в заграничном избирательном округе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЦИК.

Рассмотрев соответствующие обращения, Комиссия зарегистрировала 41 официального наблюдателя от иностранных государств и международной организации. А именно: 21 - от Парламентской Ассамблеи НАТО, 18 - от Венгрии, 2 - от Королевства Бельгия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На парламентских выборах зарегистрировано 436 иностранных наблюдателей, - ЦИК

Таким образом, по состоянию на 9 июля Комиссия зарегистрировала 522 официальных наблюдателей на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года: от 6 иностранных государств - 43 официальных наблюдателя, от 11 международных организаций - 479 официальных наблюдателя.

Источник: https://censor.net.ua/n3136615
 
 
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