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Все про:государственная измена (298) домашний арест (42) Михальчевский (16) Рыбин_Валентин (13)

 Обвиняемого в госизмене бывшего оккупационного "главу Минздрава" Крыма Михальчевского отпустили под домашний арест

Днепровский районный суд Киева 9 июля перевел из СИЗО под домашний арест бывшего оккупационного "министра здравоохранения" Крыма Петра Михальчевского, обвиняемого в госизмене.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

О переводе под домашний арест просил защитник Михальчевского  Валентин Рыбин - адвокат, известный пророссийскими взглядами и защитой обвиняемых в госизмене и терроризме. Он обосновал это тем, что 25 июня Конституционный суд Украины отменил норму, согласно которой обвиняемым в государственной измене применяется только самая жесткая мера пресечения - содержание под стражей.

Прокуроры Роман Мурачев и Евгений Комаровский выступили против освобождения Михальчевского из СИЗО. Они заявили, что экс-министр имеет недвижимость и связи в оккупированном Крыму, и, по мнению обвинения, может скрыться на территории полуострова.

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Заслушав стороны, судейская коллегия во главе с Мирославой Марченко приняла решение полностью удовлетворить ходатайство защиты. Чем обосновано это решение - неизвестно, была зачитана только регулятивная часть решения. В соответствии с ней, Михальчевский обязан сдать паспорта и носить электронный браслет.

Напомним, 5 января 2018 года стало известно, что в Киеве СБУ обнаружила бывшего "министра здравоохранения" аннексированного Крыма Петра Михальчевского.

В его временном месте жительства в столице провели санкционированный обыск. Оперативники спецслужбы изъяли паспорт гражданина РФ, "служебное удостоверение" за подписью Аксенова и другие документы, подтверждающие его сотрудничество с оккупационными властями.

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С 8 января Петр Михальчевский находится под стражей: вначале он содержался в СИЗО Херсона, летом его перевезли в киевский изолятор. В июне расследование по делу экс-министра было завершено и направлено в суд.

Михальчевскому инкриминируется государственная измена (ст. 111 УК). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3136613
 
 
 Топ комментарии
 
Теперь Наркоман за все в ответе , правда зебилы или не
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А шо ви хотіли. При новій владі з запаребриком мир-дружба-жвачка, а зрадникам амністія.
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Теперь Наркоман за все в ответе , правда зебилы или не
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Ви ще напевно не знаєте зебільних теорій вселенського заколоту проти головного Зебіла. Впевнений, зараз вони пояснять.
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А что, сепарской вате надо бояться зеленского? Она ж за него и голосовала. Вот врагов Украины всех и выпускают и суды они выигрывают при зеломойской власти. То ли еще будет!
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Они делают вид что не знают что это Петя протащил через КС решение о залоге для обвинеямых в госизмене
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сейчас те же Торнадовцы и тысячи других осужденных атошников читают новости и охреневают...
Им понятное дело сидеть от "звонка до звонка"...
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Скоро атошников назовут "убийцами украинцев" и начнут сажать.
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Ох дограються ці "служителі" закону! Що перебирати ніхто не буде....
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Испугал))). Ватные сепары сделали главное - убрали украинскую власть. Теперь им все пох. Они объединились в отличие от украинцев, которые, как всегда, усрались переругавшись!
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А шо ви хотіли. При новій владі з запаребриком мир-дружба-жвачка, а зрадникам амністія.
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Чокнутый горнист‏ @Buggy__Bugler 11 ч.11 часов назад

Гондон Малахов попросил Зеленского защитить шлюх с канала Newsone от тех, кто мешает провести «праздник улыбок и счастья», в то время, когда российская армия и ее наемники каждый день продолжают убивать украинских граждан.
Такое, ****, даже Геббельс бы постеснялся предложить.
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Даже не знаю что сказать. П***ц а не страна. И хоть бы кто с протестами вышел на улицы.
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Походу наши пленные умрут в росийских тюрьмах так как их ненакого уже обменивать. Власти что прошлой что сегодняшней плевать на простых украинцев
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Я ху@ю. (Вибачте, пані Богомолець).
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Михальчевскому инкриминируется государственная измена (ст. 111 УК). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет

В результате его отпустили на волю. Афигеть альтернативное наказание. Нах. я вообще плачу в ето сраное государство налоги чтобы содержать преступников-судей.
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Сколько говорил, мужики кто действительно мужик а не тряпка половая, уничтожайте сепаров и предателей при задержании. Не давайте судам их отпускать чтобы они смеялись над всеми нами и нашей убогой страной.
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всю з бандоту на волю випускають...Це щоб за наказом новоізбраних- нищили патріотів??? Що відбувається, зєлєногнійні? Де ваше масове обурення тим, що відбувається за ці 2 місяці керування Зєвавана? скоро по буцигарнях одні бухгалтери залишаться, а весь кримінал буде і на ваших вулицях також...Думаєте отримали "індульгенцію" , коли кидали бюлетені з прізвищем цього зрадника "дорожкового"? та ні...криміналу байдуже, кого калічити...
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Что то даже перехотелось идти на выборы и рыться в етой помойке предателей и воров надеясь найти человека.
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Щоб суддя прийняв праильне рішення ,треба,коли прийме рішення про заставу ,щоб був впевнений ,що злочинець не втече. А коли втече ,то сам повинен надіти кайданки .Тоді буде думати ,коли приймає рішення!!!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоОбвиняемого в госизмене бывшего оккупационного "главу Минздрава" Крыма Михальчевского отпустили под домашний арест
 
 
 
 
 
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