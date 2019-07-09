 22-летний солдат-срочник застрелился в Николаевской области

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Ночью 8 июля в полицию поступило сообщение о госпитализации 22-летнего военнослужащего срочной службы с огнестрельным ранением головы.

"Известно, что парень заступил на суточное дежурство с автоматическим оружием. Основная версия трагедии - самоубийство, причины которого и другие обстоятельства происшествия выясняют следователи", - сказано в сообщении.

Тело погибшего направлено на судмедэкспертизу.

Полиция, как этого требует процедура, начала уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство".

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