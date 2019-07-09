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 22-летний солдат-срочник застрелился в Николаевской области

Военнослужащий был доставлен в больницу из воинской части и вскоре скончался. Основная версия - самоубийство.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Ночью 8 июля в полицию поступило сообщение о госпитализации 22-летнего военнослужащего срочной службы с огнестрельным ранением головы.

"Известно, что парень заступил на суточное дежурство с автоматическим оружием. Основная версия трагедии - самоубийство, причины которого и другие обстоятельства происшествия выясняют следователи", - сказано в сообщении.

Тело погибшего направлено на судмедэкспертизу.

Полиция, как этого требует процедура, начала уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство".

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Источник: https://censor.net.ua/n3136612
 
 
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От ти командир цього солдатик.
Наприклад.
От яка твоя вина, шо його Дездемона написала йому: «Ромео, я палюбіла другого. Нє піши мнє больше» ?
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пару днів назад солдат постріляв двох своїх - було тут на цензорі якраз - двоє поранених.
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В любом случае - трагедия..........
Пусть покоится с миром..........
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия22-летний солдат-срочник застрелился в Николаевской области
 
 
 
 
 
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