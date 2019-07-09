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Все про:Львовщина (1690) пожар (3586) свалка (156)

 Экспертиза установила причину возгорания Грибовичской свалки в 2016 году - пожар начался в результате самовозгорания

Пожар на полигоне твердых бытовых отходов в селе Великие Грибовичи Львовской области произошел из-за самовозгорания.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом указано в материалах экспертизы, передают Українськi Новини.

Экспертизу провели четыре эксперта Харьковского института судебных экспертиз имени профессора Бокариуса.

В их выводах указано, что отсутствуют подтверждения того, что возгорание произошло из-за поджога или других сторонних факторов.

Экспертиза также установила, что эксплуатация полигона осуществлялась с нарушением требований пожарной безопасности.

Напомним, 30 мая 2016 года на Грибовичской свалке вспыхнул масштабный пожар.

После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошло смещение мусора, под которое попали трое спасателей и эколог львовского коммунального предприятия "Збиранка".

31 мая трех спасателей нашли мертвыми. Тело коммунальщика до сих пор не нашли.

По факту пожара на Грибовчиской свалке СБУ начала уголовное производство. В то же время городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что пожар на свалке начался в результате поджога.

Источник: https://censor.net.ua/n3136611
 
 
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А я думав, що Порох особисто піпалив!!!)))
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Нє. Піпалив він на стадіоні. В баночку
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А зе боявся в баночку, бо звик дзюрити сидчи, в баночку тяжко влучити. Ги.
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Два роки! В поті ''лица''! Шедевр! А премію за тяжку роботу?
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А я думав, що Порох особисто підпалив!!!)))
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А чи було пожарище? Логіка зашкалює.
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Если бы Зеля не поехал во Львов, то вообще ничего не сказали бы.
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Это тот пожар, в котором обвиняли Садового?
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А многие какахами кидались..........☹️
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Само горит,само взрывается вот так и прозябаем в безхалатности
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У нашего следствия обычно три дежурные версии : самоубийство,диверсия,самовозгорание.Первые две отпадают.Значит самовозгорание.пи..ец.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЭкспертиза установила причину возгорания Грибовичской свалки в 2016 году - пожар начался в результате самовозгорания
 
 
 
 
 
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