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Все про:Одесса (5525) Труханов Геннадий (205)

 Труханов назвал решение суда по заводу "Краян" своей личной победой и "приговором старой системе"

Городской голова Одессы Геннадий Труханов заявляет, что оправдательный приговор, который во вторник вынес Малиновский районный суд Одессы по делу о покупке одесским горсоветом здания ОАО ХК "Краян" по завышенной стоимости, является восстановлением справедливости и назвал его "приговором старой системе".

"Все обвинения САП относительно покупки здания бывшего завода "Краян" признаны не доказанными. Это - больше, чем восстановление справедливости. Это больше, чем моя личная победа и победа моей команды. Это - приговор всей старой системе, при которой подобный процесс мог вообще происходить, с самого начала выглядевший как театр абсурда", - заявил Труханов, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом он отметил, что впереди "много работы" и выразил надежду, что "нам более не придется тратить время на борьбу с ветряными мельницами". "Уверен, что у нас все получится", - добавил Труханов.

Как сообщалось, суд полностью оправдал Труханова, его заместителя Павла Вугельмана и других фигурантов, так как их вина не была доказана.

САП намерена обжаловать оправдательный приговор, а НАБУ заявило о поддержке позиции САП. В САП указали, что, по мнению стороны обвинения, детективы провели всестороннее, полное и объективное досудебное расследование в этом уголовном производстве, собрали множество надлежащих и допустимых доказательств, которые в своей совокупности в полном объеме доказывают виновность городского головы Одессы и других лиц в совершении инкриминируемых им преступлений.

Источник: https://censor.net.ua/n3136609
 
 
 Топ комментарии
 
Еще одно чучело воспользовалось новыми открывшимися преимуществами судов, по Зе...
Вы сделали это разом...
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нда...уж... при Пепе вся мразь сидела, а месяц назад раскудахталась!)
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Суд рехформировал петя,теперь вы улетели на выход Труханов назвал решение суда по заводу "Краян" своей личной победой и "приговором старой системе" - Цензор.НЕТ 1848
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При Пете об оправдательном приговоре он мог только мечтать.
Про справедливые суды можно забыть.
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Гугли рішення судів і дізнаєшся, а от кого відпускають видно і неозброєним оком. Членорили, ви зробили це разом.
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Спеціально для клованів, цитую: Труханов назвал решение суда по заводу "Краян" своей личной победой и "приговором старой системе"
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у ЗЕбила чёткая методичка если суды выносят решение в пользу бандюков и сепаров то это Петя виноват и реформа судов нафига ему читать название темы. А когда ЗЕбила спрашиваешь - ну хорошо Петя барига мародёр виноват, но ЗЕклован он то не такой как Петя, он то посадит Медведчука(Гепу,Новинского Ахметку и т.д)..так ЗЕбил сразу сливаеца и ничего не отвечает...
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Смешно как петруханы тут пыжаться,а кричали ,что президент только за оборону отвечает и внешнюю политику,а как петю скинули,сразу на зелю накинулись.Так у пети была кололиция с помощью которой он и провел судебную" рехформу,но петедебилам чем хуже Украине ,тем лучше.Так хотелось выборы до осени отложить,но увы теперь с жопоблоком в апазицию идти в тандеме Труханов назвал решение суда по заводу "Краян" своей личной победой и "приговором старой системе" - Цензор.НЕТ 6855Петя и вилкулша,хорошая парочка Труханов назвал решение суда по заводу "Краян" своей личной победой и "приговором старой системе" - Цензор.НЕТ 6855
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Виноват пороженко. Однозначно. Он "реформировал" судебную систему. А у его ставленников (Труханов) все еще впереди! ))
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канечно победа 500 тысяч баксов нафаршировал всем.....
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Еще одно чучело воспользовалось новыми открывшимися преимуществами судов, по Зе...
Вы сделали это разом...
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Кузьмин подал в суд на Парубия, но проиграл .

Парубий тоже ?
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Порошенко заявил, что считает судебную реформу, которая была проголосована Верховной Радой 2 июня, одним из самых важных решений за время его президентства.
"Считаю это решение одним из самых важных за время моего президентства. Если бы вчера реформа провалилась, если бы мы увидели на табло 299-298, это означало бы консервацию существующей судебной власти на годы", - подчеркнул Президент.
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Проголосувала рада а винен Порох. Рішення приймає ригальня в суддівських мантіях, яка святкує повернення бенніної мавпи, а винен Порох? Ні, зе-бид.о. Винні ті хто проголосував за риго-ватний реванш, тобто зелені шмарклі..
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" ... Считаю это решение одним из самых важных за время моего президентства..."

Ещё раз внематочно читаем !!!
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нда...уж... при Пепе вся мразь сидела, а месяц назад раскудахталась!)
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Труха и гепа поддерживали петю на президентство.
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Так беня же их партию Метов создал и поддержал материально и морально
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Статья о трухе, беня где тут? Позвездеть вышел.
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Поэтому беня поддержал партию зели и партию меров
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Труханов, сколько отслюнявил правосудию?
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Малиновский суд Одессы это то же что и Печерский в Киеве. Решают всё . Были бы деньги.
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Суд уже зелин, ты не в курсе, что презик Зеля?
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а следствие когда началось по Краяну , ты в курсе ? А чьи следаки, прокуроры и прочая шелупень была , которая вела это "дело", то же не в курсе ?
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Да да ЗЕбил уже все поняли шо вы зебилы будете визжать про Петю все 5 лет пока ваша ЗЕсепарня тут будет Малороссию обустраивать
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При пете за 5 лет сколько осужденных мздоимцев, ПЕСдюки?
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А Труханов сам, это какая система? Неужели новая?
Но Труханов знает, что при Зеленском ему точно ничто не угрожает, а, наоборот, гарантированно полное коррупционное процветание в рамках восстанавливаемого "русского мира".
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТруханов назвал решение суда по заводу "Краян" своей личной победой и "приговором старой системе"
 
 
 
 
 
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