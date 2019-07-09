 Труханов назвал решение суда по заводу "Краян" своей личной победой и "приговором старой системе"

"Все обвинения САП относительно покупки здания бывшего завода "Краян" признаны не доказанными. Это - больше, чем восстановление справедливости. Это больше, чем моя личная победа и победа моей команды. Это - приговор всей старой системе, при которой подобный процесс мог вообще происходить, с самого начала выглядевший как театр абсурда", - заявил Труханов, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом он отметил, что впереди "много работы" и выразил надежду, что "нам более не придется тратить время на борьбу с ветряными мельницами". "Уверен, что у нас все получится", - добавил Труханов.

Как сообщалось, суд полностью оправдал Труханова, его заместителя Павла Вугельмана и других фигурантов, так как их вина не была доказана.

САП намерена обжаловать оправдательный приговор, а НАБУ заявило о поддержке позиции САП. В САП указали, что, по мнению стороны обвинения, детективы провели всестороннее, полное и объективное досудебное расследование в этом уголовном производстве, собрали множество надлежащих и допустимых доказательств, которые в своей совокупности в полном объеме доказывают виновность городского головы Одессы и других лиц в совершении инкриминируемых им преступлений.