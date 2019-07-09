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Все про:Беларусь (2849) Лукашенко (1696) Россия (73266)

 "Этого сегодня делать вообще не нужно. Даже разговаривать на эту тему", - Лукашенко о вероятности объединения Беларуси и РФ

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не намерена объединяться с Российской Федерацией. По его словам, на сегодня такой необходимости нет.

Об этом Лукашенко сказал на встрече с государственным секретарем Союзного государства РФ и Беларуси Григорием Рапотой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента РБ.

Лукашенко подчеркнул, что договор о Союзном государстве "не будут ломать".

"Потому что, если мы влезем в ломку договора, мы разрушим вообще все, что создано за это время. Это во-первых, а во-вторых, договор же в полном объеме не реализован. Он сегодня актуален. Поэтому президенты решили, что нельзя трогать договор, а надо просто выработать документы, материалы (мы назвали это программой действий по дальнейшей интеграции Беларуси и России в рамках союзного договора)", - сказал он.

По словам Лукашенко, в программе были определены "рамки, точки, вехи", за которые стороны не должны выходить.

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"Мы ответили на самый главный вопрос, который, знаете, подбрасывался со всех сторон (не знаю, с какой целью): войдет Россия в состав Беларуси или Беларусь в состав России или нет. Мы ответили, что этого сегодня делать вообще не нужно. Даже разговаривать на эту тему. И Путин на этот вопрос отвечал. И я тем более. Нет такой необходимости", - заявил президент Беларуси.

Он также отверг возможность заключения каких-либо тайных договоренностей с Путиным во время предстоящей встречи.

"Да мы не собираемся на Валааме что-то тайно решать. Это президента России предложение. Это наша православная святыня. Я там просто должен побывать. Я ему благодарен, что он мне ее лично покажет и расскажет, как он воссоздается, что сделано там. Ничего тайного", - заявил политик.

Также на Цензор.НЕТ: Беларусь потеряла из-за "ядовитой" российской нефти сотни миллионов долларов, - Лукашенко

Источник: https://censor.net.ua/n3136608
 
 
 Топ комментарии
 
Я бы не верил этой хуйловской марионетке
Ни единому слову
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Они ему пока не мешают, как только заговорит об этом, беларусам стоит готовиться к войне
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Вот кстати почему хуйло никогда не говорит что и с беларусами они один народ?
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Да это уже бульбофошызм!"Низабудим, нипрастим!"
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А шо бы он говорил если бы ***** также коварно напал на Беларуссию,как на Украину
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Вот кстати почему ***** никогда не говорит что и с беларусами они один народ?
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Они ему пока не мешают, как только заговорит об этом, беларусам стоит готовиться к войне
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да кто ж тебя - балалаечника будет спрашивать-то?!
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милай.. кто ж тебя спрашивать то будет? (с)...
(белорусы, пардон!)
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только сегодня, фраза уже не в будущем, а в прошлом времени.
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Формально вы беларусы уже давно там
А миру говорите совсем другое
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Были бы там, Вы бы не играли словами типа формально. А вот наличие договора от 99 года о создании единого государства вызывает ряд вопросов, получается, что это наша цель, походу, об этих старых делах у нас вроде и забыли даже, как будто и не было этого.
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Я бы не верил этой ********** марионетке
Ни единому слову
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А вот мнение известного белорусского ватника,Вы тут не увидите! По известной причине-шакалы трусливые твари!
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А то,можна подумати,луку хтось питати буде...
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(мы назвали это программой действий по дальнейшей интеграции Беларуси и России в рамках союзного договора)

Хитросракий хватит придумывать хитрые термины, твоя дальнейшая интеграция Беларуси и России не что иное как мягкая анексия и поглощение Беларуси Рашкой. У козломордых фашистов есть только такая "интеграция", другой никогда не будет. Интегрируют вас кацапы не сегодня так завтра, ***** давно над этим работает да и сами Беларусы по ходу не против..
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Уважаю Бацьку. Это вам не алкоголик или наркоман.
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Батько,ты останній. Кто може сбыты Россыйського колоса. Він з глини.
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«войдет Россия в состав Беларуси или Беларусь в состав России или нет. М Источник: https://censor.net.ua/n3136608»

Скоріше всього ***** введєт,... і без мила...
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Вы давно уже под фюрером.Только осталось юридически оформить и зайчики на птичек поменять.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Этого сегодня делать вообще не нужно. Даже разговаривать на эту тему", - Лукашенко о вероятности объединения Беларуси и РФ
 
 
 
 
 
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