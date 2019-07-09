 "Этого сегодня делать вообще не нужно. Даже разговаривать на эту тему", - Лукашенко о вероятности объединения Беларуси и РФ

Об этом Лукашенко сказал на встрече с государственным секретарем Союзного государства РФ и Беларуси Григорием Рапотой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента РБ.

Лукашенко подчеркнул, что договор о Союзном государстве "не будут ломать".

"Потому что, если мы влезем в ломку договора, мы разрушим вообще все, что создано за это время. Это во-первых, а во-вторых, договор же в полном объеме не реализован. Он сегодня актуален. Поэтому президенты решили, что нельзя трогать договор, а надо просто выработать документы, материалы (мы назвали это программой действий по дальнейшей интеграции Беларуси и России в рамках союзного договора)", - сказал он.

По словам Лукашенко, в программе были определены "рамки, точки, вехи", за которые стороны не должны выходить.

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"Мы ответили на самый главный вопрос, который, знаете, подбрасывался со всех сторон (не знаю, с какой целью): войдет Россия в состав Беларуси или Беларусь в состав России или нет. Мы ответили, что этого сегодня делать вообще не нужно. Даже разговаривать на эту тему. И Путин на этот вопрос отвечал. И я тем более. Нет такой необходимости", - заявил президент Беларуси.

Он также отверг возможность заключения каких-либо тайных договоренностей с Путиным во время предстоящей встречи.

"Да мы не собираемся на Валааме что-то тайно решать. Это президента России предложение. Это наша православная святыня. Я там просто должен побывать. Я ему благодарен, что он мне ее лично покажет и расскажет, как он воссоздается, что сделано там. Ничего тайного", - заявил политик.

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