 Реагирование на сообщения и аполитичность, - Фацевич назвал позицию Нацполиции на выборах

Об этом заместитель председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич заявил во время совещания в Одессе с представителями силовых структур и гражданской сети "ОПОРА" в Одесской области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НПУ.

Александр Фацевич заслушал руководителей полиции превенции о готовности к обеспечению общественного порядка и безопасности граждан во время выборов в Верховную Раду Украины.

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"Профилактикой нарушений в избирательной сфере является ежедневная коммуникация с населением. Если граждане будут видеть, что вы реагируете на все без исключения правонарушения - их количество уменьшится в разы", - отметил Александр Фацевич.

Он заявил, что от агитационной продукции без выходных данных можно избавиться, если привлекать к ответственности и того, кто ее печатал, и того, кто ее заказал.

В своем выступлении глава полиции региона Олег Бех отметил, что в рамках агитационной кампании полиция обнаруживает много таких правонарушений.

"Наша ключевая задача - это регистрация и проверка сообщений. Кандидаты должны понимать, что если они будут нарушать законодательство - они будут отвечать за свои незаконные действия", - подчеркнул Олег Бех.

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Председатель гражданской сети "ОПОРА" в Одесской области Анатолий Бойко высоко оценил взаимодействие с полицией во время выборов президента Украины и нынешней предвыборной кампании. Он подчеркнул, что граждане дали очень высокую оценку работе полиции во время предыдущего избирательного процесса и парламентские выборы должны только закрепить полученный результат.