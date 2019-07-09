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Все про:Путин (24897) Россия (73266)

 Украинцы и россияне по сути одна нация и сближение двух стран "неизбежно", - Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что россияне и украинцы - одна нация и сближение Украины и России неизбежно.

Об этом он сказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на федеральное агентство РИА-Новости.

Агентство сообщает, что в разговоре со Стоуном Путин подчеркнул, что сближение России и Украины неизбежно.

"Во всяком случае, неизбежно строительство нормальных, дружеских, я бы даже сказал, более чем дружеских, союзнических отношений", - сказал Путин.

По его мнению, русские и украинцы, "по сути, представляют одну нацию, у них общая история и религиозная принадлежность".

Однако "со временем идентичность этой части России как-то определилась, и люди имеют на это право", - отметил Путин.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Давайте обсудим, чей Крым и кого нет на Донбассе", - Зеленский позвал Путина на переговоры при участии Трампа, Меркель, Мэй и Макрона. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3136606
 
 
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бледная моль ничего нового не изрекла, но что-то бесит этот стоун.
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П*тин, так у тебя там около 200 пород скота, у каждой - свои культура, язык, нац. одежда. Че, у нас так же такая пестрота?

По-моему кого-то перекалывают ботоксом. Либо от рождения такой *******. Оливер Стоун тоже "хорош" - такой бред слушать и смотреть фото родной(амер.) техники, которую это лысое православное ссущество выдает за высеры российского АтакПрома )

А так ващета Пу лихой
(там непорядки с головой)
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"со временем идентичность этой части России как-то определилась",- владольф путлер. Путлер считает что Украины и украинского языка не существует. что есть везде только роССия и русский язык.
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Да да.
Это уже конечно прогресс.
Признает идентичность.
А что делать с теми кого они убили?
Воскресить?
Такие "родственники" не нужны ни кому.
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Он знает что неизбежно Украины идет к единой родине Тому що принципові
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Мяса белого у ***** на авантюры нету и неизбежна только смерть твоя и пзда моржовая
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как же хочется куйлу проехать все что натворил, типа ничего и небыло, но мы все помним
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Ни приведи Господи. С каких пор мокшане и украинцы одна нация. Кстати в роликах самих рашистов с какой ненавистью они обстреливают наши города заметно высказывают что ничего общего между нами нету.
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И эта плешивая сволочь смеет так оскорблять украинский народ? Мало тебя грузины обматерили, тварь.
Кацапы(они же расиянцы) сплошь дегенераты, банда диких уродов во главе с альфасамцом.
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Правду как-то сказал кто-то из знаковых украинцев:"Витягніть з московської мови усі українські слова - і там майже нічого не залишиться.."
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Нет, упырь кремлевский, такой нации, как россияне. А вот украинская нация есть. И она, на мой сторонний взгляд, кардинально отличается от твоего, бес смердящий, рабского населения. Кардинально, понимаешь ты это, гэбэшный ублюдок?
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Напоминаю, Стоун это тот дурак-левак-режиссёр, который в своём псевдодокументальном "кине" показал, как путлер смотрит на планшете атаку американских вертолётов, выдавая их за руснявые
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«Когда закончится война,
Так будет выглядеть победа:
За павших выпьем мы до дна,
Живые к матерям приедут.
А будет радость у страны,
Похоронившей сотни сотен
Героев проклятой войны,
Парней,которых не воротишь ?»
P.S. Когда закончится война,
лишь на могиле Вовы я не буду,
На радостях усугублю бокал вина -
я праздник этот не забуду.
На памятник я скинусь для муйла,
задорный дифирамб там будет,
Родное оркам Ла-Ла-Ла …
ТАМ скрепы хоровод пусть водят...
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Дочитав до кінця...
Йо...на в рот якой часті росії мать його? Росії б..ть 30 ( тридцять) років!
Х...ло ї..не упороте.
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когда парашия накроется пдой моржовой, некоторые её части могут обьедениться с соседними странами
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Путин прав и точно знает что говорит. После выборов в Раду СЛуги УРода и Мертвечука, скорее всего Слуга УРода обьединица с Жопоблоком Мертвечука и начнут полным ходом реализовывать слова *****. Так что не скальте зубы. После выборов в Раду ЗЕсепарня начнёт толкать эту идею уже по полной и в серьёз, и самое главное 73% ЗЕбилов будут её полностью поддерживать....Про мышебратьев очень скоро услышите и от ЗЕклована и от всей Бениной банды..Ну а что Беня запел, думаю уже все в курсе..
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Тихонов, перестаньте унижать выбор украинцев за соевые гроши!
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Невже ще залишились адепти секти захмарних тарифів?
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73% уже нет, есть 47%. И это за полтора месяца. Может поэтому вова зе не спешил подписывать Закон об импичменте...
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взагалі то його особистий рейтинг був в першому турі 30%,так шо навіть вирос. Нагадати скільки у сивого мародера було і скільки зараз?
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пословица из киевских летописей гласит "козак - моржовій не товариш". так шо у моржва ошибочка получилась ))
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москали вообще не относятся к виду homo sapiens. какая ещё нация?
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Иди нух*й, моль.
путин-****о... ла-ла-ла
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Хватит, "насближались"... "Вофке" нечем китайцам грозить, которые Сибирь, понемногу, отбирают, так решил "заткнуть дыру хахляцким мясом"...
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Другими словами путлер готовит оккупацию всей Украины. Он никогда не скрывает своих намерений.
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Коли ця тваринка вже зрузуміє, що ватанчики і ми - це різні не тільки народи, но рівень розумового розвітку.
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***
кровью захлебнется тот кто усомнится в нашем миролюбии
ибо милосердие наше беспощадно
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С такой логикой можно дойти, что эскимосы одной нации с африканцами. Где то когда то пересекались.
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Ничего подобного. Никакая это не одна нация. Это разные нации, может быть только с общим предком, истоками тысячелетней дремучей давности. Ещё немного объединяет старшие поколения общее советское прошлое. Всё! Больше ничего общего! Никакая это не одна нация, повторюсь! А налаживать отношения нужно. Лучше худой мир, чем хорошая война... У упоротых хочется спросить - что вы предпочтёте: сесть с врагом за стол переговоров или лечь с ним в могилу? Если второе - для этого лучше всего подойдут ваши собственные дети...
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Так ***** тоже хочет налаживать мир. Ну шоб Крым забыли, а Донбас простили и вот вам мир. Мир по кацапски это всегда за счёт и в ущерб Украине, иди ты на куй с таким миром сепар.
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Просто пойди и поучи историю территориальных конфликтов и споров между государствами, их причины, к каким потерям это привело, как они разрешились. В разные эпохи, в различных культурах и уголках планеты. Где и как в результате таких решений сейчас живут люди, и как они живут там, где конфликты не разрешены и продолжают тлеть. Впрочем нехер бисер метать перед порохоботами. *****, ****, одноклеточное, как тумблер! Иди накуй, сепар... Это всё что вложили в твой череп. Ты тупой рогопил. Порохобот на содержании.
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С чего ты взял, что с шизофреником можно договорится?
Ты читал, что оно несет?
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Каци до всіх в брати набиваються, а потім грабуют і вбивают, по- братерскі.
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Этнический еврей путин будет рассказывать украинцам с кем они "одна нация".
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адинарод? А вот это было обидно! Знает **** как оскорбить.
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Проф. Преображенский‏ @prof_preobr 10 ч.10 часов назад

Реакция России на дурацкое выступление Габунии точнее всего описывается цитатой из "12 стульев":
"Парламентарные выражения дворник богато перемежал нецензурными словами... Слабое женское сословие, облепившее подоконники, очень негодовало на дворника, но от окон не отходило."
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После того ,как напал на Украину не может быть никакой одной нации
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Вова, не тебе водь беловолосая и белоглазая о славянах что-то говорить! Твой, викинг недоделанный, удел и предел желаний - мордва, чудь, удмурты, ненцы, коми и если пустят финны с эстонцами и венграми. А так под лавку, нах...!
И чтобы я тебя больше этому вопросе не читал и не слышал.
Короче - Вова, ПНХ!
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Следует отметить, что русские не имеют национально-территориального образования. Украинцы и россияне по сути одна нация и сближение двух стран "неизбежно", - Путин - Цензор.НЕТ 4143
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«Вёрст за 30 до Харькова я увидел Малороссию, хотя еще и перемешанную
с грязным москальством. Избы хохлов похожи на домики фермеров -

чистота и красивость неописанны. Вообрази, что украинский борщ есть не
что иное, как зеленый суп (только с курицею или бараниною и заправленный салом),

а о борще с сосисками и ветчиной хохлы и понятия не имеют.

Суп этот они готовят превкусно и донельзя чисто. И это мужики!
Другие лица, смотрят иначе -эти очень милы, тогда как на
русских смотреть нельзя - хуже и гаже свиней»
(В.Г. Белинский. ПСС в 13 томах. - т. 12. - с. 288).
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"Путин, п#зда ты моржовая, вонючий оккупант" - грузинское телевидение обратилось к Кремлю. ВИДЕОhttps://censor.net.ua/video_news/3136188/putin_pzda_ty_morjovaya_vonyuchiyi_okkupant_gruzinskoe_televidenie_obratilos_k_kremlyu_video
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Йди моржуванням займися, мишобрат хієв Украинцы и россияне по сути одна нация и сближение двух стран "неизбежно", - Путин - Цензор.НЕТ 2999 Украинцы и россияне по сути одна нация и сближение двух стран "неизбежно", - Путин - Цензор.НЕТ 8088
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***
Наш руцкий братец! День и ночь
Ты, не смыкая век,
Всё размышляешь, как помочь
Не впасть нам в смертный грех.

В попытке без тебя решать
Как в этом мире жить!
Придётся, видно, наказать
Нас всех и приструнить?

Но в этот раз, ты уж поверь,
Не выйдет ничего!
Конец позорный ждёт теперь
Тебя лишь самого!!!

Zozule4ka, 2014г.
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В Грузии его опустили , так он утёрся и Украину уже " братским народом " называет ... .
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Слишком много ***** последнее время...
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просто х у й ло по грузински будет п.зда моржовая!!!
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П"зда моржова ,в тебе зближення тільки з х'ром моржовим може бути.
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Неугомонный карлик все мечтает покорить Киев...Идиот дорога тебе в известное место и не возвращайся а на твоей могиле будущие поколения будут танцевать...
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Дедушку уже Альцгеймер посетил серьезно..
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Укрвїнці, на щастя, не мають ніяких генетичних коренів з московитами! І х__ло це знає, але як завжди бреше як пес! Він цього дуже хоче, але українці століттями опиралися московитам!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУкраинцы и россияне по сути одна нация и сближение двух стран "неизбежно", - Путин
 
 
 
 
 
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