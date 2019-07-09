 Украинцы и россияне по сути одна нация и сближение двух стран "неизбежно", - Путин

Об этом он сказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на федеральное агентство РИА-Новости.
Агентство сообщает, что в разговоре со Стоуном Путин подчеркнул, что сближение России и Украины неизбежно.
"Во всяком случае, неизбежно строительство нормальных, дружеских, я бы даже сказал, более чем дружеских, союзнических отношений", - сказал Путин.
По его мнению, русские и украинцы, "по сути, представляют одну нацию, у них общая история и религиозная принадлежность".
Однако "со временем идентичность этой части России как-то определилась, и люди имеют на это право", - отметил Путин.
По-моему кого-то перекалывают ботоксом. Либо от рождения такой *******. Оливер Стоун тоже "хорош" - такой бред слушать и смотреть фото родной(амер.) техники, которую это лысое православное ссущество выдает за высеры российского АтакПрома )
А так ващета Пу лихой
(там непорядки с головой)
Это уже конечно прогресс.
Признает идентичность.
А что делать с теми кого они убили?
Воскресить?
Такие "родственники" не нужны ни кому.
Кацапы(они же расиянцы) сплошь дегенераты, банда диких уродов во главе с альфасамцом.
Так будет выглядеть победа:
За павших выпьем мы до дна,
Живые к матерям приедут.
А будет радость у страны,
Похоронившей сотни сотен
Героев проклятой войны,
Парней,которых не воротишь ?»
P.S. Когда закончится война,
лишь на могиле Вовы я не буду,
На радостях усугублю бокал вина -
я праздник этот не забуду.
На памятник я скинусь для муйла,
задорный дифирамб там будет,
Родное оркам Ла-Ла-Ла …
ТАМ скрепы хоровод пусть водят...
Йо...на в рот якой часті росії мать його? Росії б..ть 30 ( тридцять) років!
Х...ло ї..не упороте.
путин-****о... ла-ла-ла
кровью захлебнется тот кто усомнится в нашем миролюбии
ибо милосердие наше беспощадно
Ты читал, что оно несет?
Реакция России на дурацкое выступление Габунии точнее всего описывается цитатой из "12 стульев":
"Парламентарные выражения дворник богато перемежал нецензурными словами... Слабое женское сословие, облепившее подоконники, очень негодовало на дворника, но от окон не отходило."
И чтобы я тебя больше этому вопросе не читал и не слышал.
Короче - Вова, ПНХ!
с грязным москальством. Избы хохлов похожи на домики фермеров -
чистота и красивость неописанны. Вообрази, что украинский борщ есть не
что иное, как зеленый суп (только с курицею или бараниною и заправленный салом),
а о борще с сосисками и ветчиной хохлы и понятия не имеют.
Суп этот они готовят превкусно и донельзя чисто. И это мужики!
Другие лица, смотрят иначе -эти очень милы, тогда как на
русских смотреть нельзя - хуже и гаже свиней»
(В.Г. Белинский. ПСС в 13 томах. - т. 12. - с. 288).
Наш руцкий братец! День и ночь
Ты, не смыкая век,
Всё размышляешь, как помочь
Не впасть нам в смертный грех.
В попытке без тебя решать
Как в этом мире жить!
Придётся, видно, наказать
Нас всех и приструнить?
Но в этот раз, ты уж поверь,
Не выйдет ничего!
Конец позорный ждёт теперь
Тебя лишь самого!!!
Zozule4ka, 2014г.