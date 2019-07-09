 Украинцы и россияне по сути одна нация и сближение двух стран "неизбежно", - Путин

Об этом он сказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на федеральное агентство РИА-Новости.

Агентство сообщает, что в разговоре со Стоуном Путин подчеркнул, что сближение России и Украины неизбежно.

"Во всяком случае, неизбежно строительство нормальных, дружеских, я бы даже сказал, более чем дружеских, союзнических отношений", - сказал Путин.

По его мнению, русские и украинцы, "по сути, представляют одну нацию, у них общая история и религиозная принадлежность".

Однако "со временем идентичность этой части России как-то определилась, и люди имеют на это право", - отметил Путин.

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