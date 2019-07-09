 Украинского воина Владислава Локтионова, погибшего на Донбассе похоронят 10 июля в Днепре. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке правозащитной группы СІЧ.

Владиславом Александрович Локтионов,1976 года рождения, солдат, военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады, который погиб 7 июля вечером во время выполнения боевого задания от осколочных ранений, полученных в результате обстрела взводного опорного пункта у поселка городского типа Пивденне в районе оккупированной Горловки Донецкой области.

Владислав Александрович Локтионов, родился 07.10.1976 года. До войны работал в ООО "Сантехбуд". В июле 2015 был мобилизован в качестве добровольца, был гранатометчиком 92-й отдельной механизированной бригады, 1-го батальона, противотанкового взвода. В мае 2016 г. у понтонной переправы у села Лобачево Новоайдарского района Луганской области перебрался на другой берег реки, чтобы забрать оттуда лодку, но был захвачен русскими наемниками.

27.12.2017 был освобожден из плена, судился с военной частью, которая освободила его "за самовольное оставление места службы". В мае 2019 вернулся на службу. У него остались мать и сын".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военнослужащий ВСУ Владислав Локтионов погиб 7 июля в зоне ООС от смертельных осколочных ранений. ФОТО