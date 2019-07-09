EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Общество
  2091  22
Все про:победа (411) спорт (1735) теннис (108) Свитолина (26)

 Теннисистка Свитолина вышла в полуфинал Уимблдона

Первая ракетка Украины Элина Свитолина впервые в истории украинского тенниса пробилась в полуфинал Уимблдона-2019.

В матче 1/4 финала украинская теннисистка обыграла представительницу Чехии Каролину Мухову, которая является 68-й ракеткой мира, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Свитолина одержала победу в двух сетах - 7:5, 6:4. Причем в первой партии украинка уступала со счетом 2:5, но сумела проявить характер.

Лучшим результатом Свитолиной на Уимблдоне до этого года был выход в 1/8 финала, а на турнирах "Большого шлема" - выход в четвертьфинал.

Отметим, что украинские теннисисты ранее не выходили в полуфинал Уимблдона ни в женском, ни в мужском одиночном разрядах.

Также на Цензор.НЕТ: "Поговорить, познакомиться", - 10-й номер в списке "Слуги народа" Беленюк и гимнаст Верняев попросили Зеленского о встрече. ВИДЕО

Что касается всех турниров "Большого шлема", то Свитолина стала первой украинкой в женском одиночном разряде, которой удалось добраться до полуфинала "мэйджоров". У мужчин дважды в 1/2 финала играл Андрей Медведев (на "Ролан Гаррос" в 1993 и 1999 годах).

В полуфинале Свитолину ждет встреча с экс-первой ракеткой мира Симоной Халеп, которая на данный момент занимает в мировой классификации седьмое место.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "То шо? Поцілуємося?", - нетрезвый президент федерации велоспорта Башенко объясняет скандал с оскорблением украинской чемпионки Соловей. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3136595
 
   
 Топ комментарии
 
О! А ось і повернення Елінки.
Вітання, дівчинко! Тенісистка Світоліна вийшла у півфінал Вімблдону - Цензор.НЕТ 2541 Тенісистка Світоліна вийшла у півфінал Вімблдону - Цензор.НЕТ 6363
І тепер... мовчу, щоб раптом не... але вся Україна чекає...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А ты тут каким боком к Украине,мадам де Курв иль,думаешь к твоим высерам появится какое то доверие ?
 показать весь комментарий
 
Наверное придется ходить усатым... Тенісистка Світоліна вийшла у півфінал Вімблдону - Цензор.НЕТ 8465
 показать весь комментарий
 
Видно,что ты небольшой знаток женского тенниса,уважаемый,у Свитолиной уже есть победа над Халеп
 показать весь комментарий
 
В полуфинале будет интересно Свитолина (8) : Халеп (7) ! А у нас будут зарплаты (некоторое время) ! Наша коалиция Козака,которая у власти нашла деньги! У кого? Ну,а как Вы думаете? Конечно у американцев (30 000 000 $)! Коалиция пророссийская,а деньги американские! -Нормально Григорий? -Отлично Константин! И еще,перед зданием парламента люди поставили палатки и начинают голодовку,за отставку Додона (из за финансирования партии соССиалистов мордоровскими деньгами!)
 показать весь комментарий
 
Все вмішав в свій висер, а толку...Що хотів сказати? ***** знає!
 показать весь комментарий
 
Гут!Це справді сенсація , доброі вдачи тобі дитино!
 показать весь комментарий
 
 
Почему сенсация? У не сейчас очень хороший уровень первой десятки! Но трава это все-таки особенно.
 показать весь комментарий
 
 
Тому що це вперше в історіі Украіни - украінка у пів фіналі Уімблдона
 показать весь комментарий
 
 
Прєзідєнт знаєт что єсть такой спорт-бальшой теннис і што УКРАЇНСЬКІ СПОРТСМЕНИ ТА, ОСОБЛИВО, СПОРТСМЕНКИ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ЗМАГАННЯХ ПРОСЛАВЛЯЮЧИ ПЕРЕМОГАМИ СВОЮ БАТЬКІВЩИНУ? И правілом харошева тона являєцца паздравлять спартцменав каториє дабілісь успєха.
 показать весь комментарий
 
 
Ледве вистачило сечі прочитати ваш комент. Це якісь нестерпні філологічні борошна.
 показать весь комментарий
 
О! А ось і повернення Елінки.
Вітання, дівчинко!
І тепер... мовчу, щоб раптом не... але вся Україна чекає...
 показать весь комментарий
 
 
Умничка! Очень талантливая теннисистка. Удачи ей, от души!
 показать весь комментарий
 
на якому українському каналі можно побачити цей матч? А НІ НА ЯКОМУ! ****** могут только "мосты" налаживать с ********** и сватов 10 летней давности показывать,
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоТеннисистка Свитолина вышла в полуфинал Уимблдона
 
 
 
 
 
 вверх