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 Парламентская ассамблея ОБСЕ признала незаконно захваченных Россией украинских моряков военнопленными

Парламентская ассамблея ОБСЕ в своей Люксембургской декларации признала захваченных РФ украинских моряков военнопленными. В документе осуждают акт агрессии РФ и советуют приложить максимум усилий для освобождения пленных.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Гордон".

Парламентская ассамблея осудила "неспровоцированный акт вооруженной агрессии, несоразмерное и неоправданное применение военной силы со стороны Российской Федерации против украинских судов и членов их экипажей в нейтральных международных водах Черного моря вблизи Керченского пролива".

Председателю ОБСЕ и странам-участницам рекомендовано приложить максимум усилий, чтобы освободить пленных.

От России в документе требуют освободить украинцев и оказать им необходимую медицинскую, юридическую и консульскую помощь согласно международному праву.

В ПА ОБСЕ подчеркнули, что уважают суверенитет, политическую независимость, единство и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, "которые охватывают Автономную Республику Крым, город Севастополь и морские районы".

Также на Цензор.НЕТ: Россия содержит ПА ОБСЕ, а там себя по-хамски по отношению к нам ведут, - спикер Госдумы Володин

Накануне Парламентская ассамблеи (ПА) ОБСЕ на заседании в Люксембурге приняла резолюцию о милитаризации Россией оккупированного Крыма, Черного и Азовского морей.

В тексте резолюции сказано, что Парламентская ассамблея ОБСЕ "вновь осуждает продолжающуюся незаконную оккупацию и попытку аннексии Крыма Российской Федерацией и настоятельно призывает Российскую Федерацию отменить их, вывести российские оккупационные силы из Крыма и вернуть его под контроль правительства Украины".

Читайте на Цензор.НЕТ: Спикер МИД РФ Захарова не исключает возвращения в Украину пленных моряков до решения "суда"

Источник: https://censor.net.ua/n3136586
 
   
 Топ комментарии
 
Весь світ аплодує такій стурбованості!
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Весь світ аплодує такій стурбованості!
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И шо теперь? От шо? путЕн перестанет быть }{уйлом и наших парней отпустят? Всё это сотрясание воздуха для дураков.
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Президент РФ Владимир Путин в интервью для нового фильма американского режиссёра Оливера Стоуна "В борьбе за Украину" считает неизбежным сближение Москвы и Киева.
Путин добавил русские и украинцы являются одной нацией. По словам лидера страны, у двух народов - общая история и религиозная принадлежность. Президент также надеется, что рано или поздно.
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украинцы православные и католики, русские - мусульмане. Какой один народ? какое сближение? Россияне - варвары
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Не тот аргумент: осетины христиане, или мусульмане? Правильный ответ - есть и те, и другие в этом народе. Но они, несмотря на разную веру не нападают друг на друга. Так что вера тут ни при чём абсолютно.
Что ты против мусульман имеешь?
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Осетины считают себя язычнмками. Съезди в Осетию, чтобы убедиться.
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Эти ветки на тему "стурбованностi" даже внимания участников форума не привлекают.
Всем пixyй на эти дряблые озабоченности.
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Обеспокоенность забыли выразить, импотенты херовы.
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то на следующий раз.Если всё сразу сыронуть,то шо останется на будущий сходняк озабоченных.
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Але подонки они не военнопленные они политзаключенные это разные вещи
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І шо? Та росії все, як з гуся вода. Бодай би повиздихали такі сусіди!
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Вони вже максимум зусиль приклали - вернули кацапів у ПАРЄ.
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Удивительные дела происходят,ктото на западе всёже идёт на конфликт с руснёй...хотя казалось бы зачем???Украинцы большинством проголосовали за предательство Майдана несмотря на 5 лет войны.....как оказалось заявления о братскости украинцев и русни не такие уж неправильные.
У меня всё,бомбёжку начать разрешаю.
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С агрессором-оккупантом должно разговаривать оружие.Что мешало Украине за 5-ть лет отменить безвиз,признать мордор агрессором и разорвать все договора?Только гниды-мародёры у корыта власти!
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Какие ещё разорвать договора?
А бабки, которые не пахнут как зарабатывать?
Про газ тоже врали, он даже до Словакии не доходил, когда забирал я из трубы по дороге в Европу.
Один ******* вокруг
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Парламентская ассамблея ОБСЕ признала незаконно захваченных Россией украинских моряков военнопленными - Цензор.НЕТ 5675

опять маразм не спрятать за ботокс)))))

российский президент (Х.ло) о вреде ветряков...))))))
"Комфортно ли людям будет жить на планете, уставленной частоколом ветряков и покрытой несколькими слоями солнечных батарей? … Сколько птиц гибнет из-за ветряков? Они ж так трясутся, что червяки вылезают из земли. Это не шутки. Это последствия", - сказало х.ло
Пользователи соцсетей бурно отреагировали на подобные заявления.
"Это кремлевские червяки трясутся что страна-бензоколонка скоро обанкротится",
"Червяков вспомнил....Еще бы глистов своих любимых пожалел… А когда вы леса вырубаете под ноль, вы много о птицах и животных думаете??!!! Реки засоряете отходами - рыба дохнет! Мусорными свалками людей травите! Птиц он пожалел!"
"Червяки заждались уже и вылезли посмотреть, где же он"
"Комфортно ли будет кремлежуликам если энергия станет более дешевой?"
"Еще одно подтверждение усугубляющейся шизофрении кремлевского фюрера)"
"Ботоксом можно подправить лицо, но мозг не поправишь"
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПарламентская ассамблея ОБСЕ признала незаконно захваченных Россией украинских моряков военнопленными
 
 
 
 
 
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