 Парламентская ассамблея ОБСЕ признала незаконно захваченных Россией украинских моряков военнопленными

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Гордон".
Парламентская ассамблея осудила "неспровоцированный акт вооруженной агрессии, несоразмерное и неоправданное применение военной силы со стороны Российской Федерации против украинских судов и членов их экипажей в нейтральных международных водах Черного моря вблизи Керченского пролива".
Председателю ОБСЕ и странам-участницам рекомендовано приложить максимум усилий, чтобы освободить пленных.
От России в документе требуют освободить украинцев и оказать им необходимую медицинскую, юридическую и консульскую помощь согласно международному праву.
В ПА ОБСЕ подчеркнули, что уважают суверенитет, политическую независимость, единство и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, "которые охватывают Автономную Республику Крым, город Севастополь и морские районы".
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Накануне Парламентская ассамблеи (ПА) ОБСЕ на заседании в Люксембурге приняла резолюцию о милитаризации Россией оккупированного Крыма, Черного и Азовского морей.
В тексте резолюции сказано, что Парламентская ассамблея ОБСЕ "вновь осуждает продолжающуюся незаконную оккупацию и попытку аннексии Крыма Российской Федерацией и настоятельно призывает Российскую Федерацию отменить их, вывести российские оккупационные силы из Крыма и вернуть его под контроль правительства Украины".
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Путин добавил русские и украинцы являются одной нацией. По словам лидера страны, у двух народов - общая история и религиозная принадлежность. Президент также надеется, что рано или поздно.
Что ты против мусульман имеешь?
Всем пixyй на эти дряблые озабоченности.
У меня всё,бомбёжку начать разрешаю.
А бабки, которые не пахнут как зарабатывать?
Про газ тоже врали, он даже до Словакии не доходил, когда забирал я из трубы по дороге в Европу.
Один ******* вокруг
опять маразм не спрятать за ботокс)))))
российский президент (Х.ло) о вреде ветряков...))))))
"Комфортно ли людям будет жить на планете, уставленной частоколом ветряков и покрытой несколькими слоями солнечных батарей? … Сколько птиц гибнет из-за ветряков? Они ж так трясутся, что червяки вылезают из земли. Это не шутки. Это последствия", - сказало х.ло
Пользователи соцсетей бурно отреагировали на подобные заявления.
"Это кремлевские червяки трясутся что страна-бензоколонка скоро обанкротится",
"Червяков вспомнил....Еще бы глистов своих любимых пожалел… А когда вы леса вырубаете под ноль, вы много о птицах и животных думаете??!!! Реки засоряете отходами - рыба дохнет! Мусорными свалками людей травите! Птиц он пожалел!"
"Червяки заждались уже и вылезли посмотреть, где же он"
"Комфортно ли будет кремлежуликам если энергия станет более дешевой?"
"Еще одно подтверждение усугубляющейся шизофрении кремлевского фюрера)"
"Ботоксом можно подправить лицо, но мозг не поправишь"