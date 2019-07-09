 Парламентская ассамблея ОБСЕ признала незаконно захваченных Россией украинских моряков военнопленными

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Гордон".

Парламентская ассамблея осудила "неспровоцированный акт вооруженной агрессии, несоразмерное и неоправданное применение военной силы со стороны Российской Федерации против украинских судов и членов их экипажей в нейтральных международных водах Черного моря вблизи Керченского пролива".

Председателю ОБСЕ и странам-участницам рекомендовано приложить максимум усилий, чтобы освободить пленных.

От России в документе требуют освободить украинцев и оказать им необходимую медицинскую, юридическую и консульскую помощь согласно международному праву.

В ПА ОБСЕ подчеркнули, что уважают суверенитет, политическую независимость, единство и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, "которые охватывают Автономную Республику Крым, город Севастополь и морские районы".

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Накануне Парламентская ассамблеи (ПА) ОБСЕ на заседании в Люксембурге приняла резолюцию о милитаризации Россией оккупированного Крыма, Черного и Азовского морей.

В тексте резолюции сказано, что Парламентская ассамблея ОБСЕ "вновь осуждает продолжающуюся незаконную оккупацию и попытку аннексии Крыма Российской Федерацией и настоятельно призывает Российскую Федерацию отменить их, вывести российские оккупационные силы из Крыма и вернуть его под контроль правительства Украины".

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