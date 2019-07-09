 Руководитель ГФС Власов уволил начальников четырех таможен – Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.
Власов отметил: "По результатам совещания в Ужгороде я принял решение об освобождении от исполнения обязанностей руководителей четырех таможен Западного региона - Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой".
Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский призвал Власова принять жесткие решения в отношении глав указанных четырех таможен.
К генпрокурору подбираются, или оставят Луценко, интересно.. Это будет знаковое событие
Как же теперь этим нищебродам замки содержать? А жен с любовницами и любовниками?
Сразу понял, что что то не чисто и только потом узнал что Зеленский чихвостил в тот день таможню - ЧЕМУ ОЧЕНЬ РАД.