 Руководитель ГФС Власов уволил начальников четырех таможен – Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Власов отметил: "По результатам совещания в Ужгороде я принял решение об освобождении от исполнения обязанностей руководителей четырех таможен Западного региона - Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой".

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Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский призвал Власова принять жесткие решения в отношении глав указанных четырех таможен.

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