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Все про:контрабанда (1765) таможня (1433) Власов Александр (6)

 Руководитель ГФС Власов уволил начальников четырех таможен – Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой

И. о. главы Государственной фискальной службы Александр Власов уволил руководителей четырех таможен – Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Власов отметил: "По результатам совещания в Ужгороде я принял решение об освобождении от исполнения обязанностей руководителей четырех таможен Западного региона - Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "У вас какой телефон? iPhone? Откуда? Вы же говорили зарплата маленькая. Вы можете уволиться?" - Зеленский - чиновникам западных таможен. ВИДЕО

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский призвал Власова принять жесткие решения в отношении глав указанных четырех таможен.

Также читайте: Зеленский пообещал бороться с контрабандистами и их "крышей": "Будут волноваться"

Источник: https://censor.net.ua/n3136585
 
 
 Топ комментарии
 
Це не восполнімі кадрові втрати............. Руководитель ГФС Власов уволил начальников четырех таможен – Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой - Цензор.НЕТ 8032 Я думаю заміна на таких самих, а то ще "кращих" вже давно готова.
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Для результативной борьбы с коррупцией надо выделить 2 ... кладбища.
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Скоро восстановятся через суд.
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Це не восполнімі кадрові втрати............. Руководитель ГФС Власов уволил начальников четырех таможен – Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой - Цензор.НЕТ 8032 Я думаю заміна на таких самих, а то ще "кращих" вже давно готова.
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Да, і яка причина звільнення? Можна зачитати запис в трудовій книжці?
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Оно тебе надо? Барышевский суд читать будет.
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Для результативной борьбы с коррупцией надо выделить 2 ... кладбища.
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Увольнения ускоряются.
К генпрокурору подбираются, или оставят Луценко, интересно.. Это будет знаковое событие
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На посадку вже йдуть держслужбовці першого-четвертого рангу. Вдалої їм посадки на Лук'янівці у місцях бойової слави Луценка і Макаренка.
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Заработали и хватит, теперь очередь следующей смены
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Это ж сколько этот гад семей разбил?
Как же теперь этим нищебродам замки содержать? А жен с любовницами и любовниками?Руководитель ГФС Власов уволил начальников четырех таможен – Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой - Цензор.НЕТ 5801
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Надеюсь, они не восстановятся на должности через суд в ближайшее время.... Руководитель ГФС Власов уволил начальников четырех таможен – Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой - Цензор.НЕТ 5361
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В ближайшее нет....а через годик-два если не восстановятся ..то компенсацию получат это уж точно...
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Это, конечно, милота, но надо помнить, что у Бэни не было завязки на таможнях, потому этих коррупционеров принесли в жертву лохтурату. И, кстати, не стоит забывать, что этих уволили может быть для того, чтобы поставить Бэниных и расширить его бизнес-портфель.
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были пэтины,стали Бэнины.От перестановки....сумма не изменяется
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абы пернуть в пустую бочку,у уважающего себя гонщика машин есть завязки на таможнях,а у Бени не было-как же он миллиардером стал?
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Та хоть би "чьїх",ли ш би не шоколадних. Руководитель ГФС Власов уволил начальников четырех таможен – Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой - Цензор.НЕТ 1358
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Я так понимаю, что если бы не шоу в Ужгороде, то они бы и дальше работали и Власова это устраивало... Руководитель ГФС Власов уволил начальников четырех таможен – Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой - Цензор.НЕТ 6116
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Возвращался на машине в воскресенье через ЧОП. Приготовился к длительному ожиданию в очереди так как по воскресеньям у таможенников - рыбный день, и у них нет времени заниматься пропуском всяких туристов так как валят бусики и они заняты дележом и разборками - кому сколько полагается. НО О ЧУДО !!!! ОЧЕРЕДИ НЕ БЫЛО !!!! Я аж охренел (за последние года 3 такого не видел. тем более в воскресенье). на проезд границ ушло минут 15 (вместо запланированных 2-3 часов, при хорошем раскладе) !!!!!!!!

Сразу понял, что что то не чисто и только потом узнал что Зеленский чихвостил в тот день таможню - ЧЕМУ ОЧЕНЬ РАД.
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А помнится, порохоскот постил дебильные видосы и рассказывал, что никуя мародёрам не будет.
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Це все ілюзія!!! Новий хоче показати шалену боротьбу з корупцією.А на зміну звільненим прийдуть такі ж специ ,як і сам президент! Але для простих зе-виборців-- це показ із боротьбою з корупції. Результат буде нульовий ,а то й гірший !
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1. Предвыборная показуха 2. своя копеечка с таможни
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це фігня,нових призначуть.Ми ж всі Українці, домовимся. Ліс, сигарети,спирт,автомобілі,побутова техніка,бурштин,нелегали і багато інших аргументів чекають на "нових людей".Покажіть мені ту людину яка вистоїть, і за перший рік роботи не стане мільярдером
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начало неплохое , дойдем как сделали в Таллинской таможни --- дошли до увольнений не только начальников но и рядового состава смен ,ситуация изменилась на 90 % в лучшую сторону, продолжайте чистку!!!
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а основания какие?не пришли на встречу с зелебеней?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРуководитель ГФС Власов уволил начальников четырех таможен – Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой
 
 
 
 
 
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