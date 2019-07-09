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Все про:Луганщина (4113) операция Объединенных сил (1382) Золотое (10) Станица Луганская (10) Комарницкий (2)

 Следующее разведение сил должно быть в Золотом, - глава Луганской ОГА Комарницкий

После завершения разведения сил возле Станицы Луганской следует заняться разведением сил у населенного пункта Золотое.

Об этом заявил новый глава Луганской областной госадминистрации Виталий Комарницкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

"После Золотого должна быть третья точка, потом четвертая точка. Я верю в это", - сказал Комарницкий.

Также он считает, что есть необходимость в открытии КПВВ "Золотое". Комарницкий проинспектировал его состояние, отметив, что хотя КПВВ уже сейчас мог бы полноценно заработать, там "нужно создать человеческие условия".

В 2016 году украинская армия и российско-оккупационные войска отводили силы у Золотого, но затем снова вернулись на свои позиции.

Читайте на Цензор.НЕТ: Главарь террористов "ЛНР" Пасечник - Зеленскому: Строительство моста в Станице-Луганской будет воспринято как акт агрессии

Стороны также неоднократно договаривались об открытии КПВВ "Золотое", однако оккупанты срывали его. В марте 2016 года пропускной пункт проработал несколько часов, после чего его закрыли по соображениям безопасности.

Напомним, 26 июня украинские военные отошли с одной из позиций вблизи КПВВ "Станица Луганская" в рамках отвода сторон от окраин Станицы Луганской. В штабе ООС заверили, что процесс разведения сил и средств в этом районе не ослабляет оборонительных возможностей ВСУ, а военные заняли новые выгодные позиции. 27 июня российско-оккупационные войска тоже завершили первый этап отвода своих подразделений - отошли от пешеходного моста.

Также на Цензор.НЕТ: Хомчак о разведении войск в Станице Луганской: Никакой "зрады" нет

На позициях в Станице Луганской, несмотря на отвод войск, продолжают служить полиция и Нацгвардия.

Виталий Комарницкий был назначен новым главой Луганской ОГА 7 июля.

Ранее один из основателей движения "Народный тыл" Роман Синицын утверждает, что Комарницкий вместе с сепаратистами является учредителем религиозной организации УПЦ МП в оккупированном Луганске.

Источник: https://censor.net.ua/n3136583
 
 
 Топ комментарии
 
Сепаратист -малорос в действии! Лиха беда началом1
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МОЖЕТ ЭТОГО УЕ..КА ОТПРАВИТЬ К СЕМЬЕ И БРАТУ чтобы Зеля за такое ничтожество не переживал более да еще и Зелю в нагрузку...
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как-то вся эта зеленая херня в стране надвигается очень быстро
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МОЖЕТ ЭТОГО УЕ..КА ОТПРАВИТЬ К СЕМЬЕ И БРАТУ чтобы Зеля за такое ничтожество не переживал более да еще и Зелю в нагрузку...
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зеленского выбрало большинство(подавляющее). Может у нас просто 73% сепаратистов?
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да сколько то можно а 10 млн.которые проигнорировали выборы Президнт вообще куда их записать.. 21 дипня выборы в Радутипа и что будем иметь минус 20 млн. проигнорировавших выброры ка таковые и кучка дебилов ублюдков и подонков будут выбирать Слуг ну ну...
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73 - сборная солянка из реваншистов, мечтателей, любителей новизны и упоротых "противсіхів" ...
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А тим часом .....В результате обстрела Катериновки повреждено не менее 7 домов
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Сепаратист -малорос в действии! Лиха беда началом1
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как-то вся эта зеленая херня в стране надвигается очень быстро
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Не поспішайте дуже бо в кацапів начиння в бошках закипить.
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А может сдаться сразу? А то по частям напрягает трохи...
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Я не знаю чи буде разведеніє сіл, а от розвод всього українського народу вже триває 26 років!
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Интересно как кремляди и зеробеня планируют "братание" после разведения... как известно даже сталину пришлось выселить всех поляков с Украины и наоборот. Никогда мы не будем братьями = это закон на ближайшие 100 лет.
Так что между орками и украинцами должна быть граница и визовый режим. И конечно без потери территорий Следующее разведение сил должно быть в Золотом, - глава Луганской ОГА Комарницкий - Цензор.НЕТ 1162
Но задача кремлядей в другом - главари лугандона сидящие в Раде и указывающие Украине как жить и право любого региона Украины на выход из страны = особый статус.
В сухом остатке:
кремль приостанавливает терроризм своих обстрелов только при обмене на право регионов на отделение, на государственный русский язык, на русское ТВ, на отмену декоммунизации, на отмену люстрации, и на полную амнистию лугандонских убийц.
Зеро все это согласен сделать - а тот, кто его поддерживает сознательно продает страну.
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И ВЫ ВЕРИТЕ В СКАЗКИ ХУ..ЛА ЧТО давая какой то особый статус какой то области ********** не угомониться..все бы да если бы не одно НО чей Крым сегодня де юре вроде наш а де факто *********.. вот так пока вся Украина не станет вопросом ЧЬЯ УКРАИНА ********* не угомониться... мы имеем дело с ушлебками тварями которые ничего не умеют делать кроме как убивать воровать и брехать и жрать горячее в желудке.. гуталином заедать у них руки с допы выросли.. в голове навоз... кто их выдлядков кормить и поить будет... Украина.. вот об этом и речь идет.. между ********** и Украиной или должна быть Бездна в Землю глубиной 300 тысяч км.. и шириной 5000 метров или быть зона сродни ЧАЭС и все бетоном и стеклом закатанное сплошные минные поля бетонные ДЗОТЫ огневые точки роботы сигнализация и так шириной 200 км...болота топи.. радиация химические поля
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Секта Зеленского, а ну пару слов о предложении сдачи позиций. Брат террориста исправно выполняет задачи Прзидента.
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Потом десятая точка...потом двадцатая....и здравствуй приднестровье 2 на десятилетия....
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Не, сначала- ""Отключая воду в оккупированном Россией Крыму, Украина вредит своим же гражданам", - такое заявление сделал кандидат в нардепы от президентской партии Даниил Гетманцев".
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Может расскажете как военным путём оcвободить территорию?

А если невозможно военным путём,то зачем погибают и калечаться военные?
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Не напрягайся. Мы уже поняли, что Вы собираетесь сдаваться.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСледующее разведение сил должно быть в Золотом, - глава Луганской ОГА Комарницкий
 
 
 
 
 
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