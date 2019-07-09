 Следующее разведение сил должно быть в Золотом, - глава Луганской ОГА Комарницкий

Об этом заявил новый глава Луганской областной госадминистрации Виталий Комарницкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

"После Золотого должна быть третья точка, потом четвертая точка. Я верю в это", - сказал Комарницкий.

Также он считает, что есть необходимость в открытии КПВВ "Золотое". Комарницкий проинспектировал его состояние, отметив, что хотя КПВВ уже сейчас мог бы полноценно заработать, там "нужно создать человеческие условия".

В 2016 году украинская армия и российско-оккупационные войска отводили силы у Золотого, но затем снова вернулись на свои позиции.

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Стороны также неоднократно договаривались об открытии КПВВ "Золотое", однако оккупанты срывали его. В марте 2016 года пропускной пункт проработал несколько часов, после чего его закрыли по соображениям безопасности.

Напомним, 26 июня украинские военные отошли с одной из позиций вблизи КПВВ "Станица Луганская" в рамках отвода сторон от окраин Станицы Луганской. В штабе ООС заверили, что процесс разведения сил и средств в этом районе не ослабляет оборонительных возможностей ВСУ, а военные заняли новые выгодные позиции. 27 июня российско-оккупационные войска тоже завершили первый этап отвода своих подразделений - отошли от пешеходного моста.

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На позициях в Станице Луганской, несмотря на отвод войск, продолжают служить полиция и Нацгвардия.

Виталий Комарницкий был назначен новым главой Луганской ОГА 7 июля.

Ранее один из основателей движения "Народный тыл" Роман Синицын утверждает, что Комарницкий вместе с сепаратистами является учредителем религиозной организации УПЦ МП в оккупированном Луганске.