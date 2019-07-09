 Следующее разведение сил должно быть в Золотом, - глава Луганской ОГА Комарницкий

Об этом заявил новый глава Луганской областной госадминистрации Виталий Комарницкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".
"После Золотого должна быть третья точка, потом четвертая точка. Я верю в это", - сказал Комарницкий.
Также он считает, что есть необходимость в открытии КПВВ "Золотое". Комарницкий проинспектировал его состояние, отметив, что хотя КПВВ уже сейчас мог бы полноценно заработать, там "нужно создать человеческие условия".
В 2016 году украинская армия и российско-оккупационные войска отводили силы у Золотого, но затем снова вернулись на свои позиции.
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Стороны также неоднократно договаривались об открытии КПВВ "Золотое", однако оккупанты срывали его. В марте 2016 года пропускной пункт проработал несколько часов, после чего его закрыли по соображениям безопасности.
Напомним, 26 июня украинские военные отошли с одной из позиций вблизи КПВВ "Станица Луганская" в рамках отвода сторон от окраин Станицы Луганской. В штабе ООС заверили, что процесс разведения сил и средств в этом районе не ослабляет оборонительных возможностей ВСУ, а военные заняли новые выгодные позиции. 27 июня российско-оккупационные войска тоже завершили первый этап отвода своих подразделений - отошли от пешеходного моста.
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На позициях в Станице Луганской, несмотря на отвод войск, продолжают служить полиция и Нацгвардия.
Виталий Комарницкий был назначен новым главой Луганской ОГА 7 июля.
Ранее один из основателей движения "Народный тыл" Роман Синицын утверждает, что Комарницкий вместе с сепаратистами является учредителем религиозной организации УПЦ МП в оккупированном Луганске.
Так что между орками и украинцами должна быть граница и визовый режим. И конечно без потери территорий
Но задача кремлядей в другом - главари лугандона сидящие в Раде и указывающие Украине как жить и право любого региона Украины на выход из страны = особый статус.
В сухом остатке:
кремль приостанавливает терроризм своих обстрелов только при обмене на право регионов на отделение, на государственный русский язык, на русское ТВ, на отмену декоммунизации, на отмену люстрации, и на полную амнистию лугандонских убийц.
Зеро все это согласен сделать - а тот, кто его поддерживает сознательно продает страну.
А если невозможно военным путём,то зачем погибают и калечаться военные?